לא מתאוששת: טוטנהאם הפסידה 2:1 לפולהאם

לאחר מחזור אמצע השבוע בליגת האלופות, הפרמייר ליג חזרה עם המחזור ה-13. טוטנהאם שהפסידה 2:1 בדרבי הקטן לפולהאם, רשמה משחק רביעי רצוף ללא ניצחון במסגרת הליגה האנגלית. לעומתה, ניוקאסל השיגה ניצחון שני ברציפות במסגרת המקומית, כשחגגה על חשבון אברטון עם 1:4.

טוטנהאם – פולהאם 2:1

המשחק נפתח בסערה מבחינת האורחת שעלתה ליתרון כבר בדקה הרביעית כשקני טטה כבש לאחר בישול של סמואל צ’וקואזה. שתי דקות בלבד חלפו והקוטגר’ס הכפילו את היתרון, הארי ווילסון כבש מבישול של ג’ושוע קינג. התרנגולים חזרו למשחק בדקה ה-59, מוחמד קודוס קיבל את הכדור מלוקאס ברגוואל והכניע את ברנד לנו. הקבוצה של תומאס פרנק לא הצליחה להשוות ורשמה משחק רביעי ברציפות ללא ניצחון במסגרת הפרמייר ליג.

אברטון – ניוקאסל 4:1

המגפייז פתחו חזק וכבר בדקה הראשונה עלו ליתרון משער של מאליק צ’יאו, מבישול של לואיס מיילי. זו לא הייתה המעורבות האחרונה של כל אחד מהם בשער במשחק הזה, כאשר הבלם השלים צמד במחצית השנייה, בעוד הקשר כבש את השער השני של האורחת. מי שהשלים את החגיגה הוא ניק וולטמדה, שהמשיך את כושר ההבקעה הטוב בו הוא נמצא.

מי שכבש שער ניחומים עבור המארחת הוא קירנן דוסברי-הול, אך זה לא הספיק. בעקבות הניצחון העלתה ניוקאסל את מאזן הנקודות שלה ל-18, בעוד יריבתה נעצרה לאחר שני ניצחונות רצופים וגם היא עומדת על מספר נקודות זהה.