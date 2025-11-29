יום שבת, 29.11.2025 שעה 20:32
2811-3011הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1814-1911הפועל ת"א4
1820-2010מכבי נתניה5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1316-1311בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1218-1511הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

אוגריסה ב-11 של ק"ש, בדש בהפועל ירושלים

הצפוניים והקבוצה מהבירה ייפגשו ב-18:30 באצטדיון מרים: שי ברדה הולך עם אבו רומי ומוסא מקדימה, זיו אריה יפתח עם חוזז וסדריק דון. השאר בפנים

|
אדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)
אדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)

תקופה ארוכה מאוד חיכינו לה בגלל פגרת נבחרת ופגרת שזרוע, והיא סוף סוף שוב איתנו. ליגת העל חזרה אלינו עם המחזור ה-11 שלה, שיימשך היום (שבת, 18:30) עם מפגש מסקרן במיוחד באצטדיון מרים, שם עירוני קריית שמונה תארח את הפועל ירושלים.

הרכב עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, נמניה ליוביסבלייביץ', שי בן דוד, הראל גולדנברג, כריסטיאן מרטינס, סאקו באנגורה, אביב אברהם, מוחמד אבו רומי, אדריאן אוגריסה ועלי מוסא.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, דויד דומג’וני, אופק נדיר, אווקה אשטה, איליי מדמון, מתן חוזז, סדריק דון, גיא בדש ואיבה רנסום.

זיו אריה ושי ברדה (חגי מיכאלי)זיו אריה ושי ברדה (חגי מיכאלי)

הצפוניים הצליחו לרשום ניצחון לפני היציאה לפגרה לאחר 2:3 אדיר על עירוני טבריה, וסוף סוף שי ברדה הצליח לקחת קצת אוויר. קריית שמונה בסך הכל עם 11 נקודות, עם שלושה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו וחמישה הפסדים בעשרת המחזורים הראשונים של העונה.

מהצד השני, מי שלא לקח אוויר לפני היציאה לפגרה הוא זיו אריה, שעדיין לא הצליח יחד עם שחקניו לרשום ניצחון אחד העונה בעשרה מחזורים. אמנם הירושלמים עם ארבע תוצאות תיקו ברציפות, כולל נגד הפועל ת”א ומכבי חיפה, אבל הקבוצה מהבירה עוד מתחת לקו האדום וצמאה לשלוש נקודות.

האדומים-שחורים החלו את העונה עם שישה הפסדים ברציפות, ואפילו שכן פתחו עונות בצורה רעה, זה היה יותר מהרגיל. ההתאוששות כאמור החלה עם ארבע תוצאות תיקו רצופות, על אף ששלוש מהן ללא שערים, אך גם אריה יודע שהגיע הזמן לניצחון ראשון ולצאת לדרך חדשה.

