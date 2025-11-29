אלקוקין ובנימין בהרכב הפועל ת"א נגד בני סכנין

חיכינו לזה תקופה ארוכה ביותר גם בגלל פגרת נבחרת וגם בגלל פגרת שזרוע, אבל ליגת העל חזרה אלינו. המחזור ה-11 במפעל הבכיר בישראל יימשך היום (שבת, 17:30) עם מפגש מאוד מסקרן בבלומפילד, שם הפועל תל אביב תארח את בני סכנין.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, צ`יקו, פרננד מאיימבו, דורון ליידנר, אנדריאן קרייב, רן בנימין, רועי אלקוקין, סתיו טוריאל, לויזוס לויזו ודניאל דאפה.

המארחת של אליניב ברדה במקום החמישי בטבלה ורוצה לחזור לכושר של תחילת העונה ולניצחונות. אמנם היה ניצחון על טבריה באמצע, אך בסל הכל הפועל תל אביב לא ניצחה ארבעה מחמשת המשחקים האחרונים שלה, כולל הדרבי שנגמר בהפסד טכני. לפני הפגרה, הם רשמו 0:0 מאכזב נגד הפועל י-ם.

חיבוק בים אליניב ברדה לשרון מימר (חג'אג' רחאל)

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ', עומר אבוהב, עדן שמיר, אחמד סלמן, מת'יו קודג'ו, ג'ובייר בושנק וארתור מריניאן.

האדומים יודעים שיש להם שני משחקים חשובים מאוד בפרק זמן של כמה ימים, כשמיד לאחר המשחק הזה יש להם את מכבי חיפה במחזור אמצע השבוע, כאשר גם סכנין וגם הירוקים אלו שתי קבוצות צמודות אליה בטבלה וניצחונות עליהם יכולים לתת בהירות לגבי לאן העונה של הפועל הולכת.

מהצד השני של המתרס, שרון מימר יודע שניצחון שלו כאן ביפו והוא אפילו עוקב את היריבה בדרך לפחות זמנית למקום החמישי בטבלה. אמנם שלושת המשחקים האחרונים של סכנין נגמרו בתיקו, אבל השחקנים לא זוכרים כבר מה זה לצאת עם אפס נקודות, כשלפני חלוקות הנקודות הם רשמו שני ניצחונות.