שבירו ב-11 של טבריה, זה טורבו בהרכב ריינה

אחרי פגרה ארוכה למדי בגלל משחקי נבחרות וגם בגלל שזרוע כאן בישראל, ליגת העל סוף סוף חזרה אלינו עם חמישה משחקים ביום שבת. אחד מאותם משחקים יקרה ב-18:30 כאשר באצטדיון גרין מכבי בני ריינה תארח את עירוני טבריה להתמודדות מסקרנת.

הרכב מכבי בני ריינה: גד עמוס, איאד חלאיילי, מילדין סטבנוביץ', עאיד חבשי, ג'וניור פיוס, עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאיים, אלכסה פייץ', עמנואל בנדה, סער פדידה וזה טורבו.

הרכב עירוני טבריה: רוג'ריו סנטוס, והיב חביבאללה, הארון שאפסו, אונדז'יי באצ'ו, סמביניה, דניאל גולאני, מוחמד אוסמן, פיראס אבו עקל, גיא חדידה, פיטר מייקל, איתמר שבירו.

אלירן חודדה (רדאד ג'בארה)

יש שתי קבוצות ללא אף ניצחון העונה, כאשר חניכיו של אדהם האדיה הם אחת מהן והם אי שם עמוק במקום האחרון, נועלים את הטבלה. המארחת עם תיקו אחד בלבד העונה, מה שאומר נקודה אחת בלבד העונה, כאשר המרחק מחוף המבטחים הוא לא פחות מתשע נקודות.

ומי נמצאת שם תשע נקודות הרחק בחוף המבטחים? היריבה טבריה. אלירן חודדה והשחקנים שלו עם 10 נקודות וגם הם יודעים שניצחון כאן יכול לתת המון אוויר לנשימה ולתקוע עוד מסמר בארון של מכבי בני ריינה, על מנת להרחיק אותו מאוד מהמקום ה-12.

אי אפשר בלי להזכיר את מה שקורה ברקע, כאשר טבריה כמועדון, כולל שחקנים בהווה ובעבר, נחקרים כחלק מהפרשה שמסעירה כרגע את הכדורגל הישראל בדמות חשד לחוזים כפולים וזיופי חוזה. המאחרת צריכה לשים הכל בצד, במשחק שהוא מאוד חשוב במאבקי התחתית.