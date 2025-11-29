התנאי של המשטרה להכנסת ציוד עידוד לבלומפילד

במשטרת ישראל פרסמו הנחיות לקראת המשחק בין הפועל ת"א לבני סכנין שייערך היום (שבת) ב-17:30 באצטדיון בלומפילד. כבר משעות הצהריים התפרסו באזור כוחות גדולים של משטרת מחוז תל אביב לצד סדרנים ומאבטחים, במטרה לשמור על הסדר, לאבטח את הקהל ולהכווין את התנועה סביב האצטדיון. שערי בלומפילד ייפתחו ב-15:30, והנכנסים יעברו בדיקה קפדנית.

מהשעה 14:00 ייסגרו לתנועה הרחובות אמ״ץ, שארית ישראל, התחיה, רחוב 3320 ורחוב 3952 מכיוון בן צבי, וכן רחוב שניצלר מכיוון קיבוץ גלויות.

הכנסת ציוד עידוד תתאפשר רק באישור כב״ה והמשטרה. חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה, והפעלת אמצעים כאלה תוביל לקנס של 3,000 ש״ח ולהליך פלילי. בנוסף, לא תותר כניסה עם פריטי לבוש המונעים זיהוי, כגון מסיכת פנים או חם-צוואר. מי שיגיע עם פריט כזה ייקנס ב-500 ש״ח וכניסתו תימנע.

שוטרים מול אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

המשטרה מדגישה כי ייערך בידוק קפדני ולכן מומלץ להגיע מוקדם ולהימנע מהצטופפות בשערים. חל איסור להיכנס עם נשק, ואין אפשרות להשאיר נשק בכניסה.

בנוסף, אסורה הפעלת רחפנים במהלך המשחק, לא תותר הכנסת אלכוהול ולא תותר כניסה של אוהדים תחת השפעת אלכוהול. נהגים מתבקשים לחנות רק במקומות המורשים, והמשטרה תבצע אכיפה מוגברת נגד חניה במקומות אסורים.