ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1621-1913סביליה10
1618-1613סלטה ויגו11
1617-1514אלצ'ה12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

ברצלונה תציג פסיפס ענק, ראפיניה צפוי לפתוח

הקטלונים יציינו 126 להיווסדם ב-17:15 מול אלאבס (חי בערוץ ONE). פליק יקבל חזרה את הטריו ההתקפי שלו, גם אולמו אמור לעלות ב-11, פדרי על הספסל

|
לאמין ימאל בקאמפ נואו (IMAGO)
לאמין ימאל בקאמפ נואו (IMAGO)

ברצלונה שוב עומדת בפני משחק חגיגי בקאמפ נואו. בשבוע שעבר הקטלונים שבו לאצטדיון האייקוני עם ניצחון 0:4 על אתלטיק בילבאו ואילו היום (שבת, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) מול אלאבס הם כבר יחגגו 126 שנים להיווסדם ב-29 בנובמבר, 1899. בבארסה מכינים חגיגה סביב האצטדיון עם פסיפס ענק שישתרע כל היציעים שנפתחו כבר, די.ג’יי וגם מרוץ בהשתתפות הקמע.

כמובן שבבארסה יודעים שלצד האווירה החגיגית, ניצחון הוא בגדר חובה אחרי ההשפלה מול צ’לסי. הפסיפס ייחשף עם השמעת ההמנון של בארסה, ואחרי זה יהיה על לאמין ימאל, רוברט לבנדובסקי והיתר לספק את הסחורה כדי למנוע התפתחות של משבר.

בארסה שרחוקה רק נקודה מריאל מדריד לפני המחזור, קיבלה בחזרה את פדרי לראשונה מאז שנפצע בקלאסיקו ב-26 באוקטובר. הקשר לא יפתח, אך ישתלב במחצית השנייה לאחר שנעדר מהמשחקים מול אלצ'ה, קלאב ברוז', סלטה ויגו, בילבאו וצ'לסי – מה שהורגש היטב. גם ראפיניה כשיר וצפוי לפתוח בהתקפה עם לבנדובסקי ולאמין ימאל.

20 שנה לכדור הזהב: צפו ברונאלדיניו הענק

מאחוריהם ישחק דני אולמו בעמדת ה-10 במקומו של פרמין לופס, שהיה בכושר טוב, אבל נפצע וייעדר. היעדרותו מוסיפה מורכבות לתקופה שממילא עמוסה בפציעות, כשהמועדון נכנס לרצף משחקים קריטי: מול אלאבס ואתלטיקו מדריד בקאמפ נואו, ביקור אצל בטיס בליגה, ולאחר מכן מפגש חשוב בליגת האלופות מול איינטרכט פרנקפורט, בו בארסה חייבת לנצח כדי לשמור על סיכוי לעלות ישירות לשמינית הגמר.

נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
