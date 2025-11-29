ברצלונה תציג פסיפס ענק, ראפיניה צפוי לפתוח

ברצלונה שוב עומדת בפני משחק חגיגי בקאמפ נואו. בשבוע שעבר הקטלונים שבו לאצטדיון האייקוני עם ניצחון 0:4 על אתלטיק בילבאו ואילו היום (שבת, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) מול אלאבס הם כבר יחגגו 126 שנים להיווסדם ב-29 בנובמבר, 1899. בבארסה מכינים חגיגה סביב האצטדיון עם פסיפס ענק שישתרע כל היציעים שנפתחו כבר, די.ג’יי וגם מרוץ בהשתתפות הקמע.

כמובן שבבארסה יודעים שלצד האווירה החגיגית, ניצחון הוא בגדר חובה אחרי ההשפלה מול צ’לסי. הפסיפס ייחשף עם השמעת ההמנון של בארסה, ואחרי זה יהיה על לאמין ימאל, רוברט לבנדובסקי והיתר לספק את הסחורה כדי למנוע התפתחות של משבר.

בארסה שרחוקה רק נקודה מריאל מדריד לפני המחזור, קיבלה בחזרה את פדרי לראשונה מאז שנפצע בקלאסיקו ב-26 באוקטובר. הקשר לא יפתח, אך ישתלב במחצית השנייה לאחר שנעדר מהמשחקים מול אלצ'ה, קלאב ברוז', סלטה ויגו, בילבאו וצ'לסי – מה שהורגש היטב. גם ראפיניה כשיר וצפוי לפתוח בהתקפה עם לבנדובסקי ולאמין ימאל.

מאחוריהם ישחק דני אולמו בעמדת ה-10 במקומו של פרמין לופס, שהיה בכושר טוב, אבל נפצע וייעדר. היעדרותו מוסיפה מורכבות לתקופה שממילא עמוסה בפציעות, כשהמועדון נכנס לרצף משחקים קריטי: מול אלאבס ואתלטיקו מדריד בקאמפ נואו, ביקור אצל בטיס בליגה, ולאחר מכן מפגש חשוב בליגת האלופות מול איינטרכט פרנקפורט, בו בארסה חייבת לנצח כדי לשמור על סיכוי לעלות ישירות לשמינית הגמר.