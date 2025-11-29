יום שני, 01.12.2025 שעה 13:13
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
88%1838-193316דטרויט פיסטונס
67%1669-177615ניו יורק ניקס
65%1972-202717אטלנטה הוקס
62%1906-196416מיאמי היט
60%1788-181415פילדלפיה 76'
59%1968-201117טורונטו ראפטורס
59%1962-200317קליבלנד קאבלירס
56%1760-185716בוסטון סלטיקס
53%1821-181115שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
41%2003-194017מילווקי באקס
31%1885-185116שארלוט הורנטס
19%1941-176416אינדיאנה פייסרס
13%1814-163415ברוקלין נטס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1804-205417אוקלהומה ת'אנדר
85%1419-160413יוסטון רוקטס
80%1725-188715דנבר נאגטס
73%1739-177415לוס אנג'לס לייקרס
67%1701-177515סן אנטוניו ספרס
62%1848-190416מינסוטה טימברוולבס
59%1917-196917גולדן סטייט ווריורס
53%1961-198717פיניקס סאנס
38%1938-191116פורטלנד בלייזרס
35%1991-190617ממפיס גריזליס
33%1864-180315יוטה ג'אז
29%1938-184617דאלאס מאבריקס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
19%1856-175216לוס אנג'לס קליפרס
18%2069-186417ניו אורלינס פליקנס

דני וולף: אמרו לי 'תהיה מוכן', ההרגשה נהדרת

הסנטר שקיבל 13 דקות בהפסד ברוקלין 115:103 לפילדלפיה: "אלה הדקות האמיתיות הראשונות שלי ב-NBA. המאמנים רוצים שאזרוק לסל, צריך להמשיך להשתפר"

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

אחרי שעבר בין הסגל של ברוקלין לליגת הקיץ מתחילת העונה, דני וולף קיבל כמות דקות משמעותית יותר לראשונה ב-NBA. הסנטר היהודי עלה מהספסל ל-13 דקות, בהן קלע חמש נקודות, קלט חמישה ריבאונדים ומסר אסיסט בהפסד 115:103 לפילדלפיה.

בסיום הוא סיכם את המשחק: “ההרגשה נהדרת. פשוט חיכיתי להזדמנות, אמרו לי ‘תהיה מוכן’, אבל אתה לא יודע מה זה אומר בפועל ומתי ההזדמנות באמת תגיע. זה הרגיש טוב לקבל הזדמנות, לקראת הסוף סוף סוף הרגשתי כרגיל. ניסיתי להוציא את המקסימום מההזדמנות הזו. אני צריך להמשיך להשתפר ולהיות מוכן".

על המסר של המאמן ג’ורדי פרננדס אמר וולף: “פשוט לשחק באותה אינטנסיביות, לא משנה אם אתה השחקן מספר 1 או האחרון ברוטציה. כשהוא לא יראה את זה, הוא יבהיר לנו את זה. צריך לשחק חזק ולשחק ביחד".

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

הסנטר הוסיף: “אלה היו הדקות האמיתיות הראשונות שלי ב-NBA, כל פעם שיקראו לי אנסה לנצל את ההזדמנות. זה שונה להיות פה ובליגת הפיתוח. זו פעם ראשונה שאני משחק בשתי קבוצות במקביל. המסר הוא שתקבל דקות לפי מה שאתה מוכיח שמגיע לך. היו לי שבעה משחקים בליגת הפיתוח, ניסיתי לשחק חזק ועל החוזקות שלי.

“המאמנים רוצים שאזרוק לסל כשאני פנוי. ב-NBA שלשות פנויות אלה הזריקות הטובות ביותר. הם רוצים שאמשיך ללמוד ולשפר את המשחק שלי".

