"יוקיץ' השחקן הכי שלם והכי דומיננטי ב-NBA"

לברון ג'יימס שב לפרקט של לוס אנג'לס לייקרס אחרי הפסקה שנגרמה בעקבות פציעה, וחזר לעונת ה־23 שלו בליגה כשהמטרה ברורה: לרדוף אחרי אליפות חמישית.

הלייקרס פתחו את העונה בצורה מבטיחה, כשלוקה דונצ'יץ' מציג יכולת נהדרת והקבוצה מדורגת במקום השני. בתקופת חופשת חג ההודיה ניצל לברון את הזמן כדי להקליט פרק חדש של פודקאסט Mind the Game, ובו חשף מי מבחינתו הוא השחקן הכי דומיננטי ששיחק מולו.

לפי לברון, האיש ששולט כיום ב־NBA הוא ניקולה יוקיץ', סנטר דנבר שכבר הספיק להפוך לדמות המרכזית של העשור הנוכחי. יוקיץ', שמכוון ל־MVP רביעי בקריירה ואולי גם לאליפות שנייה, הצליח לעבור את הלייקרס פעמיים ברצף בפלייאוף, ומאז הפך לסיוט קבוע עבור ג'יימס וחבריו.

ג'יימס כינה את יוקיץ' "השחקן הכי דומיננטי והכי שלם ששיחקתי מולו", והסביר זאת באמצעות כל האלמנטים שמרכיבים את משחקו של הכוכב הסרבי: "לא היה שחקן דומיננטי ושלם יותר, במובן של כל התכונות שציינתם, מהמסירה, דרך הקליעה, הריבאונד ועד תשומת הלב שהוא מושך בכל רגע".

בעוד הקריירה של לברון מתקרבת לשלביה המאוחרים, נראה שיוקיץ' הוא זה שמוביל את הליגה בשנים האחרונות, וזוכה גם להכרה מהכוכב הגדול ביותר של הדור.