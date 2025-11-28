יום ראשון, 14.12.2025 שעה 06:54
הפנים ללטביה: 1:3 לנבחרת הנשים U19 על מלטה

השחקניות של שלומי דורה נותרו מושלמות במוק' היורו, והכל יוכרע נגד הלטביות שגם כן מושלמות ובפסגה בעקבות הפרש שערים. המאמן: "יהיה משחק טוב"

נבחרת הנשים עד גיל 19 (ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת הנשים עד גיל 19 (ההתאחדות לכדורגל)

אחרי שרשמה ניצחון במסגרת המחזור הראשון של מוקדמות אליפות אירופה עם 0:2 על נבחרת קזחסטן, נבחרת הנערות עד גיל 19 הצליחה לנצח גם במשחק השני היום (שישי), כשגברה 1:3 על נבחרת מלטה בדרך לשמירה על מאזן מושלם.

השחקניות של שלומי דורה היו טובות יותר לאורך כל המשחק, ובדקה ה-42 הסכר נפרץ עם שער של מעיין בן ישראל. 13 דקות אל תוך המחצית השנייה תמר גורן הכפילה את היתרון של ישראל, וכעבור עוד 13 דקות עדי גולדן הוסיפה את השלישי, כאשר היריבה רק צימקה בדקה ה-79.

בינתיים, גם נבחרת ישראל וגם נבחרת לטביה עם מאזן מושלם בבית, כאשר הלטביות מקדימות את הכחולות-לבנות בעקבות הפרש שערים טוב יותר. הפורמט הוא שמי שתסיים במקום הראשון בכל אחד מששת הבתים תעלה לשלב הבא, בנוסף לסגנית הטובה ביותר מכל שש הסגניות.

שלומי דורה (שחר גרוס)שלומי דורה (שחר גרוס)

המאמן שלומי דורה סיכם: “שלוש נקודות קודם כל, שלטנו 90% מהזמן והחמצנו המון, אז היינו יכולים לצאת עם ניצחון בתוצאה גבוהה יותר, אבל זה היה מאפשר לנו לשחק על נקודה במשחק האחרון נגד לטביה ואני לא אוהב לשחק על נקודה. הפנים קדימה, ואני מאמין שהבנות ידעו לעשות את העבודה נגד לטביה”.

לגבי האם אפשר לנצח את לטביה אמר: “ראינו את שני המשחקים שלה, סך הכל זו נבחרת טובה, נבחרת די ברמה שלנו, יהיה משחק טוב. היתרון שלה הוא שמספיק לה תיקו בגלל יחס השערים, אבל זה רק ידרבן את השחקניות שלנו. עם הכנה טובה, נחישות של הבנות, יחד עם רצון כמו שהן מראות, אז נעשה את העבודה”.

