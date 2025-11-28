יום רביעי, 03.12.2025 שעה 01:28
חולון גברה על אשדוד ועלתה לרבע גמר הגביע

חולון ניצחה 41:42 את המועדון מעיר הנמל, מה שהקנה לה כרטיס לרבע הגמר, מחזיקת הגביע תחל בסיבוב הראשון. ניצחונות לרמה״ש, לרחובות ולראשל״ציות

איבן קראצ'יץ' ומילאן גוסטוביץ (הדר ואן קולא)
הסיבוב הראשון בליגת ווינר בכדוריד ננעל היום (שישי) עם מחזור דרמטי ורווי שערים, שבמרכזו ניצחון גדול של מ.כ חולון על הפועל אשדוד 41:42, ניצחון שהעניק לחולון את הכרטיס הישיר לרבע גמר גביע המדינה, שייערך ביום שישי הבא. לואיק בקסו היה הגיבור של הערב, עם שער ניצחון שש שניות לסיום במשחק שלא פחות מ־83 שערים נכבשו בו. מחזיקת הגביע מאשדוד תחל את דרכה בגביע כבר בסיבוב הראשון שייערך ביום שני, בעוד חולון מחכה ברבע הגמר.

במקביל, נקבע כי משחק השלמה מסקרן בין מכבי תל אביב לאלופה הפועל ראשון לציון (שני, תיכונט, 18:30) יחתום את הסיבוב הראשון. שתי הקבוצות עדיין יכולות לסיים את הסיבוב בפסגה.

האלופה הפועל ראשון לציון גברה 36:41 על בני הרצליה, בעוד א.ס רמת השרון רשמה ניצחון 30:39 בנס ציונה וחזרה לפסגה. בעקבות התוצאות, רמת השרון וראשון לציון עומדות שתיהן על 16 נקודות. האלופה זקוקה לנקודה במשחק ההשלמה מול מכבי תל אביב כדי לסיים את הסיבוב במקום הראשון. מכבי תל אביב, שלא שיחקה במחזור הזה (15 נקודות), תוכל לחזור לפסגה אם תנצח ביום שני. הרצליה רביעית עם 13 נקודות, וחולון ואשדוד ניצבות אחריהן עם 12 נקודות כל אחת (מקומות 6–5).

אור לוי (אגם לוי)אור לוי (אגם לוי)

בחלק התחתון, עירוני רחובות רשמה ניצחון משמעותי 34:37 על הפועל קריית אונו, שמשאיר אותה עם מרווח ביטחון של 7 נקודות מהמקום האחרון. אונו נותרה במקום הלפני האחרון. מכבי ראשון לציון ממשיכה להתאושש וניצחה 28:36 את מ.כ באר שבע, שסוגרת סיבוב מלא ללא נקודות. בתוך כך נרשם נתון נאה: איתי גבזה, האח הצעיר של שיר גבזה שחקנית נבחרת ישראל, כבש שער בכורה בבוגרים של מכבי ראשון לציון.

התמונה לקראת משחקי הגביע בשבוע הבא הושלמה: בסיבוב הראשון (שני–שלישי) ייערכו שלושה משחקים – מ.כ באר שבע נגד מכבי ראשון לציון, הפועל אשדוד נגד עירוני רחובות, והפועל קריית אונו נגד א.כ נס ציונה. ברבע הגמר (5 בדצמבר): מנצחת משחק 2 תארח את הפועל ראשון לציון, בני הרצליה תארח את מנצחת משחק 3, רמת השרון תפגוש את מנצחת משחק 1, וחולון תארח את מכבי תל אביב.

מ.כ חולון ניצחה 41:42 את הפועל אשדוד (20:22 במחצית). חולון הייתה דומיננטית וכבר החזיקה ביתרון של 5 שערים, במחצית נטולת הגנות שבה הורחקו מיכאיל ז’ילה מאשדוד ובהמשך פיליפ קאלו בפתיחת המחצית השנייה. אשדוד הצמידה שוב ושוב, ובדקות הסיום כמעט השלימה מהפך, אך בקסו הכריע. אור לוי הוביל את חולון עם 20 שערים. כבשו לאשדוד: אורוש טודורוביץ' 11, אולכסנדר טילטה 10, אור ממן 9.

הפועל ראשון לציון גברה 36:41 על בני הרצליה (16:19 במחצית). האלופה שלטה לכל אורך המשחק והשיגה את ניצחונה השמיני. להרצליה זה היה הפסד שלישי בארבעת המחזורים האחרונים. כבשו לראשל"צ: בן גונן 9, ליאור גורמן 6, אמיר שניידר 5. להרצליה: ניב צורף 9, אסף אוחיון 8.

א.כ נס ציונה הפסידה 39:30 לא.ס רמת השרון (17:16 במחצית). רמה"ש פתחה מצוין, נס ציונה צמצמה לקראת ההפסקה, אך במחצית השנייה הפער שוב גדל. כבשו לנס ציונה: סטפן דמיאנוביץ' 10, אביעד בן זימן 9. לרמת השרון: מילאן פאבלוביץ' 9, דניאל צרפתי ויהלי טל 6 כ"א. פראן לוצ’ין הצטיין בין הקורות עם 22 עצירות.

מכבי ראשון לציון ניצחה 28:36 את מ.כ באר שבע (12:19 במחצית). ב"ש סוגרת סיבוב מלא ללא נקודות. לראשל"צ כבשו: ירמי סידי 7, נדב ניזרי 6. בבאר שבע בלט מילוש סאביץ' עם 10 שערים.

עירוני רחובות ניצחה 34:37 את הפועל קריית אונו (16:17 במחצית). רחובות מתבססת במקום השמיני עם 7 נקודות, אונו עם הפסד תשיעי. כבשו לרחובות: עמית יודוביץ' 9, נריה עובד 6, יוליאן ג'רביה 5. לאונו: עידו צ’רנובלסקי 6, ניקולה סקרוביץ' 5.

