258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

היחסים למשחק בין חיפה להפועל פ"ת ב-Winner

הירוקים עדיפים לפי המומחים עם פי 1.55, לעומת פי 4.60 של עומר פרץ ושחקניו. גם הפועל ת"א וב"ש פייבוריטיות, ומה היחסים למשחק של ברצלונה ואלאבס?

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

יום שבת הגיע וזה אומר לא מעט משחקים בכדורגל הישראלי והעולמי מסביב לגלובוס. במוקד, מכבי חיפה תתארח אצל הפועל פתח תקווה (19:30), הפועל באר שבע תתארח אצל הפועל חיפה (15:00), הפועל ת”א תארח את בני סכנין (17:30) וברצלונה תארח את אלאבס (17:15, שידור חי בערוץ ONE).

הירוקים ספגו ארבע פעמים ברצף בדקה ה-90 ומעלה ולא ניצחו, כולל בשלושת המשחקים הראשונים של ברק בכר. היחס לניצחון שלהם הפעם במושבה הוא פי 1.55, כאשר היחס על הפועל פתח תקווה עומד על פי 4.60. היחס על תיקו בין הצדדים הוא פי 4.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

הפועל באר שבע תנסה להבטיח שבוע נוסף בפסגה עם שלוש נקודות, והיחס על ניצחון שלה בסמי עופר הוא פי 1.35. היחס על ניצחון של הפועל חיפה נגד המוליכה הוא פי 6.30, והיחס על חלוקת נקודות בכרמל בין שני הצדדים הוא פי 4.75.

רן קוזרן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

הפועל תל אביב תנסה לשוב למסלול הניצחונות בחזרה מהפגרה, והיחס לניצחון שלה בבלומפילד על סכנין הוא פי 1.60. היחס לניצחון של שרון מימר והשחקנים שלו ביפו הוא פי 4.60, והיחס על תיקו בין האדומים לבין הצפוניים עומד על פי 3.70.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

לסיום, נחצה את הים ונגיע לספרד. ברצלונה רוצה לפחות זמנית את הפסגה וניצחון שלה על אלאבס בקאמפ נואו עומד על פי 1.15. מי שרוצה להמר בגדול, היחס להפתעה ענקית של הבאסקים בדמות שלוש נקודות בקטלוניה עומד על פי 11.50, והיחס על תיקו עומד על פי 6.50.

