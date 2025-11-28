יום ראשון, 30.11.2025 שעה 20:46
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
159-148הפועל הרצליה5
1510-139מ.ס. דימונה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-139מכבי יבנה10
1113-119שמשון תל אביב11
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

מכבי עירוני אשדוד הביסה 0:5 את קריית מלאכי

ליגה א’ דרום: עוזר המאמן ניהל המשחק, נוכח הרחקת טולמסוב. שחקניו של צביקה לוי התפרקו. ניצחון בכורה לאלימלך על הקווים בשמשון ת"א, אדום לרייכרט

שחקני מכבי עירוני אשדוד חוגגים בסיום (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי עירוני אשדוד חוגגים בסיום (יונתן גינזבורג)

אחרי 20 יום ללא כדורגל, ליגה א' דרום חזרה אלינו במלוא הכוח. המחזור התשיעי החל כבר אתמול (חמישי) בניצחונות של מ.ס דימונה, שמשון תל אביב ובית"ר יבנה. הפועל מרמורק ירדה אל מתחת לקו האדום. היום (שישי) התקיימו להם שלושה משחקים נוספים, כשבמוקד, הניצחון הענק של מכבי עירוני אשדוד את מכבי קריית מלאכי, בתוצאה 0:5 (!).

מעבר לכך, מ.כ צעירי טירה, שעד לפני המחזור הייתה במקום האחרון, הגיע ליבנה, שם פגשה את מכבי, עופר טסלפפה וסוללת הכוכבים הבלתי נגמרת והשיגו ניצחון בדמות 1:2, מה שהוציאם מהמקום האחרון והוריד לשם את האדומים מרחובות. טירה עוד לא אמרה המילה האחרונה בליגה, מבחינתה. המוליכה, מכבי קריית גת, מעדה, לאחר 1:1 מול הפועל אזור. 

מכבי עירוני אשדוד – מכבי קריית מלאכי 0:5

ואו, איזה משחק קיבלנו ב'סינתטיקו', אשדוד. אחרי הטלטלות מאמצע השבוע – יש כסף, אין כסף, יגאל ממן עוזב, לא עוזב, הקבוצה של דניאל טולמסוב, מיכאל צרניאק (עוזרו) ולירן שפיר, היועץ מנטלי/שוערים, עשה את העבודה בענק, היות והחבר'ה של צביקה לוי פשוט נמחקו מכר הדשא. המחצית הראשונה עוד הראתה ניצוצות של כדורגל מבחינת הכתומים, זה לא הספיק.

מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

לאחר 34 דקות משחק, הסכר נפרץ, אחרי לא מעט פעמים שעדי נסה הציל את קבוצתו. רוי מליקה קבע 0:1 למקומיים ובכך הוריד הקבוצות לחדרי ההלבשה. צביקה לוי הכניס את רון אשכנזי עם פתיחתה של המחצית השנייה, במקום אורי זוהר, הרכש החדש, אבל כל התוכנית כולה השתבשה כלא הייתה. מכבי קריית מלאכי לא הופיעה למחצית השנייה.

מכבי קריית מלאכי (יונתן גינזבורג)מכבי קריית מלאכי (יונתן גינזבורג)

בדקה ה-56, אלעד אשרם קבע 0:2 למקומיים. שתי דקות מאוחר יותר, אליה ביטון הצעיר, עשה את ה-0:3 למכבי עירוני אשדוד והחגיגה לא הסתיימה כאן. בדקה ה-84 עילאי חדד רשם את הרביעי לאשדוד ובדקה ה-88 חי בוזגלו דייק מהנקודה הלבנה וקבע את תוצאת המשחק. מכבי עירוני אשדוד חמש, מכבי קריית מלאכי אפס.

איליי איבגי. החומה של עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)איליי איבגי. החומה של עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

במכבי קריית מלאכי יצאו מהמשחק בבושת פנים. לא זכורה להם תבוסה כזו בשנים האחרונות. לאחר השער השני ובוודאי אלו הבאים, הקהל של מלאכי נכבה כאילו לא הגיע לאצטדיון. נוכח התוצאה, מכבי עירוני אשדוד חולקת, לעת עתה, את המקום השני, יחד עם אותה מכבי קריית מלאכי, שהביסה היום. לשתי הקבוצות 16 נקודות.

דניאל טולמסוב, המורחק, חוגג ביציע (יונתן גינזבורג)דניאל טולמסוב, המורחק, חוגג ביציע (יונתן גינזבורג)
חי בוזגלו בתמונת ניצחון (יונתן גינזבורג)חי בוזגלו בתמונת ניצחון (יונתן גינזבורג)

מכבי קריית גת – הפועל אזור 1:1

אזור לא הייתה פחות טובה מהמוליכה, שאת כל שעריה העונה, כולל זה היום – ספגה, איך לא, בבית. שני השערים בהתמודדות הובקעו מהנקודה הלבנה. אפק חדד הכניע את ראם גולן הצעיר, ריף מסיקה הכניע, מנגד, את תום כרמלי, שוערה השלישי של מ.ס. אשדוד (בוגרים) בעונה החולפת. קריית גת נשארת כקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה העונה, בעוד אזור, בדומה למוליכה, ספגה העונה רק שישה שערים – הנתון הנמוך בליגה.

שמשון תל אביב – מ.כ ירושלים 0:1

ניצחון בכורה לאסי אלימלך על הקווים בשמשון, אחרי לכתם של חי אבייב וראובן טרקו. 47 דקות לקחו לשמשון תל אביב לפרוץ את הגנת הירושלמים של דיוויד ברמן. מאור גד, הקפטן, בשערו השלישי העונה, העניק הניצחון בזכות שער בודד. בדקה ה-79, דניאל וזין, השופט הראשי, הוציא לעברו של בן רייכרט צמד צהובים שהובילו לכרטיס האדום השני שלו העונה. שמשון תל אביב מתרחקת מהתחתית ולרשותה כבר 11 נקודות. הירושלמים עם הפסד רביעי העונה.

מאור גד (יונתן גינזבורג)מאור גד (יונתן גינזבורג)

יתר תוצאות משחקי המחזור

מ.ס דימונה – הפועל מרמורק 0:3 (הבקיעו לדימונה: עמית ביטון, רום אליגון ועמראן אלקרנאווי)

בית"ר נורדיה ירושלים – בית"ר יבנה 3:2 (הבקיעו לנורדיה ירושלים: אלירן אלמליח ואלמוג אסרף; הבקיעו ליבנה: עומר פרוכטמן, דניאל שניאור ואורי אשרם)

מכבי יבנה – מ.כ צעירי טירה 2:1 (הבקיע ליבנה: שקד נבון; הבקיעו לטירה: ליאל כהן ואיברהים גואברה)

מ.כ כפר סבא – הפועל ניר רמת השרון (29/11, אצטדיון לויטה כפר סבא, 20:00)

הפועל הרצליה – מ.כ ירמיהו חולון (01/12, אצטדיון טוטו הרצליה, 18:00)
 

