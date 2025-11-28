שיחות ארוכות במכבי ת"א סביב עתיד לאזטיץ'

שיחות ארוכות במכבי תל אביב משעות הלילה ואל תוך היום (שישי) סביב עתידו של המאמן, ז'רקו לאזטיץ', כאשר כפי שנחשף ב-ONE, ישנם גורמים במועדון הסבורים כי יש לפטר את המאמן הסרבי אחרי שתי התבוסות המבזות מול בית"ר ירושלים וליון, מההפסדים הקשים בתולדות המועדון הצהוב.

במכבי ת"א יש גורמים הסבורים כי אין מנוס מזעזוע וכי עדיף לסיים את זה עכשיו ולא לנסות ולתת הזדמנות נוספת בדמות המשחקים הקרובים, כאשר לוח הזמנים בעייתי מאוד.

כבר ביום ראשון מחכה מ.ס אשדוד בחוץ וביום רביעי הפועל חיפה תגיע לבלומפילד, כל זאת כאשר משחק העונה מול הפועל באר שבע מעבר לפינה. לבצע זעזוע בתקופה הזו יהיה בעייתי מאוד ומורכב וידרוש גם הימצאות של מאמן חדש שרוצה ויכול להגיע מיידית וזה כמובן לא פשוט.



במהלך השיחות שנערכו מנסים במועדון להבין מה הצעד הנכון ביותר לעשות. האירוע היום בקריית שלום במהלכו כ-70 אוהדים עיכבו את אוטובוס הקבוצה וזרקו עליו רימונים ואבוקות, בטח שלא שיפר את התחושות או את המחשבות במועדון.

אוטובוס מכבי תל אביב (פרטי)

בכל מקרה, ההחלטה על מה יקרה יושבת רק בקנדה, אצל הבעלים מיץ' גולדהאר, והוא זה שיידרש לקחת החלטה איך לצלוח את המצב הנוכחי. האם הוא חושב שצריך להיפרד מהמאמן, או להפך, לתת לו הזדמנות לצאת מהמצב אליו נקלע.