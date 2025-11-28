יום שישי, 28.11.2025 שעה 16:53
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

דור מלול יפתח כמגן, חטואל או בוגנים בהתקפה

ברונו רמירז וסאנה גומז יעמדו לרשות גל אראל ויפתחו ב-11 מחר ב-15:00 מול ב"ש: "עבדנו קשה מאוד בפגרה, ניסינו לתקן את הטעויות מהמשחקים האחרונים"

|
דור מלול (עמרי שטיין)
דור מלול (עמרי שטיין)

הפועל חיפה תנסה מחר (שבת, 15:00) לחזור למסלול הניצחונות על חשבון הטוענת לכתר הפועל באר שבע. מדובר במשחק שמהווה אתגר גדול לשחקנים של גל אראל.

המאמן התייחס למשחק ואמר: "עבדנו קשה מאוד בפגרה הזאת. ניסינו לתקן את הטעויות שראינו במשחקים האחרונים, אנחנו פוגשים קבוצה מצוינת ונעשה הכל כדי לצאת עם שלוש נקודות".

הבשורה הטובה מבחינת הקבוצה היא שברונו רמירז וסאנה גומז יעמדו לרשותו של אראל ויפתחו בהרכב. דור מלול יחזור לעמדתו כמגן ימני אחרי שבמשחקים האחרונים לא פתח בהרכב.

אראל ימשיך לשחק בקו של ארבעה שחקני הגנה עם קישור בו ישחקו נאור סבג, לירן סרדל ואופק ביטון. ההתלבטות העיקרית היא בין רותם חטואל לאיתי בוגנים, שאחד מהם ישחק לצידם של אניס פורת עיאש וג'בון איסט. שעתיים לפני המשחק, בשעה ב-13:00, יתקיים מתחם פאן זון לטובת הקהל.

ההרכב המשוער: ניב אנטמן, דור מלול, ג'ורג' דיבה, ברונו רמירז, אורן ביטון, רוי נאווי, לירן סרדל, אניס פורת עיאש, אופק ביטון, רותם חטואל (איתי בוגנים) ג'בון איסט.

