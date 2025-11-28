יום שישי, 28.11.2025 שעה 14:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

יונתן כהן יחל על הספסל, טאבי יפתח בהרכב פ"ת

הקשר שהחלים מהפציעה עדיין לא כשיר לחלוטין, השחקן מחוף השנהב יעלה ב-11 מול חיפה מחר ב-19:30. התלבטות בקישור בין אדניי לקלי, האצטדיון יהיה מלא

|
שחקני הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)

כשהיא עם רצף של שישה משחקים ללא ניצחון, אך עם יכולת מעודדת, הפועל פתח תקווה תארח מחר (שבת, 19:30) באצטדיון המושבה את מכבי חיפה הלחוצה, במשחק שיחל רצף של ארבעה משחקים לא פשוטים הכוללים מפגשים מול הפועל ב"ש, הפועל ת"א ומכבי ת"א.

אצטדיון המושבה צפוי להיות מלא לחלוטין, כאשר אוהדי המלאבסים, שלמעלה מ-5000 מהם יגיעו, יישבו בצד המערבי, בעוד הירוקים, שיגיעו עם קרוב ל-6000 מאוהדיהם, ימוקמו בצד המזרחי. 

יונתן כהן, ששב מפציעה, עדיין לא בכושר משחק מלא ויחל את המשחק על הספסל, כשמנגד ג'וסלין טאבי, שחזר גם הוא מפציעה, נמצא במצב מעט יותר טוב ויפתח בחלק הקדמי לצידם של צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל.

יונתן כהן (אסף הופמן, הפועל פתח תקוה)יונתן כהן (אסף הופמן, הפועל פתח תקוה)

למאמן עומר פרץ שתי התלבטויות: בעמדת המגן הימני קיימת ההתלבטות הקבועה בין נועם כהן לעידן כהן, כאשר בקישור ג'יימס אדניי או קליי יאיישו עמדה נוספת, כשנראה שלראשון יש יתרון. 

המשחקים הקרובים, יהוו מבחן עבור בוני אמיאן ומרק קוסטה, שמעמדם לא בטוח לקראת חלון ההעברות של ינואר. דרור ניר, עדיין לא החלים מפציעתו וייעדר מחזור אחד נוסף.

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן (עידן כהן), איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, תומר אלטמן, נדב נידם, ג'יימס אדניי (קליי), ג'וסלין טאבי, צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל.

