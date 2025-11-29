אמבפה מכחיש את המובן מאליו: ריאל תלויה בו

"עם כל הכבוד, זו לא שאלה טובה". את המשפט הזה אמר קיליאן אמבפה בתגובה לשאלה של מיגל אנחל טוריביו, שהתייחסה לתלות של ריאל מדריד בשערים שלו, זמן קצר לאחר שכבש רביעייה באצטדיון גאורגיוס קראיסקאקיס מול אולימפיאקוס. העיתונאי השיב וציין את שלושת המשחקים שבהם אמבפה לא כבש, וריאל מדריד רשמה שלושה משחקים ללא ניצחון: הפסד בליברפול ותיקו בווייקאס ובאלצ'ה. מספר 10 של ריאל מדריד לקח אחריות: "אז מה שצריך לומר הוא שאני לא עשיתי את העבודה שלי. שקיליאן לא כבש כשהוא היה אמור לכבוש".

המסר של השחקן הטוב ביותר של ריאל מדריד ("אם אני כובש זה בזכות העבודה של הקבוצה") לא מסתיר את המציאות הפשוטה: יותר מחצי מהשערים של הקבוצה של צ'אבי אלונסו העונה הם שלו. ללבנים יש 40 שערים ב־18 משחקים. מתוך אלה, 22 שייכים לאמבפה. נתון מדהים של 55 אחוזים. המספר הזה מדגיש את המעמד העצום של מספר 10, אך גם את מיעוט התמיכה שהוא מקבל בתחום הזה.

"היום הגיע תורו של קיליאן לכבוש", הסביר צ'אבי אלונסו במסיבת העיתונאים. כמו כמעט בכל יום. אפשר לקרוא לזה תלות או לא, אבל האמת היא שההשפעה של אמבפה הנוכחי חסרת תקדים בהיסטוריה של ריאל מדריד. בכל הנוגע לשערים ולסטטיסטיקות מפלצתיות, אין דמות מרשימה יותר בברנבאו מכריסטיאנו רונאלדו. ריאל מדריד של הפורטוגלי, זו שזכתה בארבעה גביעי צ'מפיונס בין 2014 ל־2018, נשענה מאוד על השערים שלו. אבל באף אחת מתשע העונות שלו במועדון, רונאלדו לא התקרב ל־55 אחוזים של שערי הקבוצה עד 28 בנובמבר.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

בעונת 2013/14 בליגת האלופות, התלות של ריאל מדריד ברונאלדו הייתה בשיאה בנקודה המקבילה לעונה: הוא כבש 25 מתוך 58 שערים, 43.10 אחוזים. בסיום העונה, השיא הטוב ביותר שלו היה ב־2014/15: 61 מתוך 161 שערי מדריד, 37.8 אחוזים. ב־2011/12 הוא כבש 60 מתוך 174, כלומר 34.48 אחוזים.

מה שהיה בספק לפני שנה, כשאמבפה לא דמה לעצמו, הפך היום לוודאויות. מגמר גביע המלך ואילך, שבו אמבפה עלה מהספסל ושינה לחלוטין את המשחק (גם אם מדריד הפסידה), ברור שתפקיד "שחקן הפרנצ'ייז" של ריאל מדריד שייך לו.

הקצב שהקבוצה מציגה השנה מוביל לחישוב כמעט דמיוני. עם 1.2 שערים למשחק, אם ריאל מדריד תשחק 62 משחקים בעונה יוצאת דופן (38 בליגה, 15 בצ'מפיונס, שניים בסופר קאפ ושבעה בגביע המלך), היא תסיים עם 76 שערים של אמבפה, מספר בלתי אפשרי. במסלול הזה, ריאל מדריד תגיע ל־138 שערים עד סוף העונה.

אמבפה (IMAGO)

בצ'מפיונס: 75 אחוזים

מתוך 22 שעריו, תשעה הגיעו בליגת האלופות (ארבעה מול אולימפיאקוס, שלושה מול קייראט ושניים מול מארסיי). בחמישה משחקים הוא כבר רשם שני שלושערים: אחד באלמטי, והשני, המהיר, ביוון, איפה שרק ההצגה של סלאח מול ריינג'רס ב־2022 הייתה מהירה יותר. השיא הקודם שלו במפעל היה שמונה שערים בעשרה משחקים עם פ.ס.ז', וכן שמונה בעונה שעברה עם ריאל מדריד ב־12 משחקים. שיא כל הזמנים, 17 שערים בעונה אחת (רונאלדו ב־2013/14), נמצא כעת בסכנה ממשית.

ואם הממוצע הכללי שלו הוא 55 אחוזים, בליגת האלופות הנתון מזנק ל־75 אחוזים. כי באירופה, לתשעת שעריו יש רק שלושה מצטרפים: קאמבינגה, בלינגהאם וברהים דיאס, עם שער אחד כל אחד. ברור שמדובר בקצב בלתי אפשרי לשמור עליו. אבל לעת עתה, ההשפעה של אמבפה על העונה של ריאל מדריד פשוט מדהימה. הוא לא רוצה לקרוא לזה תלות, אבל לכולם ברור: זו ריאל מדריד של אמבפה, ובלעדיו שום דבר אינו מובטח.