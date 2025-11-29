יום שבת, 29.11.2025 שעה 14:06
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
2015-1314חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1621-1913סביליה10
1618-1613סלטה ויגו11
1617-1514אלצ'ה12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

אמבפה מכחיש את המובן מאליו: ריאל תלויה בו

22 השערים שלו העונה מהווים 55 אחוזים מסך השערים של ריאל, ובצ'מפיונס המספר מזנק ל-75%. הקצב הדמיוני והתלות שגדולה אפילו מזו שהייתה ברונאלדו

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

"עם כל הכבוד, זו לא שאלה טובה". את המשפט הזה אמר קיליאן אמבפה בתגובה לשאלה של מיגל אנחל טוריביו, שהתייחסה לתלות של ריאל מדריד בשערים שלו, זמן קצר לאחר שכבש רביעייה באצטדיון גאורגיוס קראיסקאקיס מול אולימפיאקוס. העיתונאי השיב וציין את שלושת המשחקים שבהם אמבפה לא כבש, וריאל מדריד רשמה שלושה משחקים ללא ניצחון: הפסד בליברפול ותיקו בווייקאס ובאלצ'ה. מספר 10 של ריאל מדריד לקח אחריות: "אז מה שצריך לומר הוא שאני לא עשיתי את העבודה שלי. שקיליאן לא כבש כשהוא היה אמור לכבוש".

המסר של השחקן הטוב ביותר של ריאל מדריד ("אם אני כובש זה בזכות העבודה של הקבוצה") לא מסתיר את המציאות הפשוטה: יותר מחצי מהשערים של הקבוצה של צ'אבי אלונסו העונה הם שלו. ללבנים יש 40 שערים ב־18 משחקים. מתוך אלה, 22 שייכים לאמבפה. נתון מדהים של 55 אחוזים. המספר הזה מדגיש את המעמד העצום של מספר 10, אך גם את מיעוט התמיכה שהוא מקבל בתחום הזה.

"היום הגיע תורו של קיליאן לכבוש", הסביר צ'אבי אלונסו במסיבת העיתונאים. כמו כמעט בכל יום. אפשר לקרוא לזה תלות או לא, אבל האמת היא שההשפעה של אמבפה הנוכחי חסרת תקדים בהיסטוריה של ריאל מדריד. בכל הנוגע לשערים ולסטטיסטיקות מפלצתיות, אין דמות מרשימה יותר בברנבאו מכריסטיאנו רונאלדו. ריאל מדריד של הפורטוגלי, זו שזכתה בארבעה גביעי צ'מפיונס בין 2014 ל־2018, נשענה מאוד על השערים שלו. אבל באף אחת מתשע העונות שלו במועדון, רונאלדו לא התקרב ל־55 אחוזים של שערי הקבוצה עד 28 בנובמבר.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

בעונת 2013/14 בליגת האלופות, התלות של ריאל מדריד ברונאלדו הייתה בשיאה בנקודה המקבילה לעונה: הוא כבש 25 מתוך 58 שערים, 43.10 אחוזים. בסיום העונה, השיא הטוב ביותר שלו היה ב־2014/15: 61 מתוך 161 שערי מדריד, 37.8 אחוזים. ב־2011/12 הוא כבש 60 מתוך 174, כלומר 34.48 אחוזים.

מה שהיה בספק לפני שנה, כשאמבפה לא דמה לעצמו, הפך היום לוודאויות. מגמר גביע המלך ואילך, שבו אמבפה עלה מהספסל ושינה לחלוטין את המשחק (גם אם מדריד הפסידה), ברור שתפקיד "שחקן הפרנצ'ייז" של ריאל מדריד שייך לו.

הקצב שהקבוצה מציגה השנה מוביל לחישוב כמעט דמיוני. עם 1.2 שערים למשחק, אם ריאל מדריד תשחק 62 משחקים בעונה יוצאת דופן (38 בליגה, 15 בצ'מפיונס, שניים בסופר קאפ ושבעה בגביע המלך), היא תסיים עם 76 שערים של אמבפה, מספר בלתי אפשרי. במסלול הזה, ריאל מדריד תגיע ל־138 שערים עד סוף העונה.

אמבפה (IMAGO)אמבפה (IMAGO)

בצ'מפיונס: 75 אחוזים

מתוך 22 שעריו, תשעה הגיעו בליגת האלופות (ארבעה מול אולימפיאקוס, שלושה מול קייראט ושניים מול מארסיי). בחמישה משחקים הוא כבר רשם שני שלושערים: אחד באלמטי, והשני, המהיר, ביוון, איפה שרק ההצגה של סלאח מול ריינג'רס ב־2022 הייתה מהירה יותר. השיא הקודם שלו במפעל היה שמונה שערים בעשרה משחקים עם פ.ס.ז', וכן שמונה בעונה שעברה עם ריאל מדריד ב־12 משחקים. שיא כל הזמנים, 17 שערים בעונה אחת (רונאלדו ב־2013/14), נמצא כעת בסכנה ממשית.

ואם הממוצע הכללי שלו הוא 55 אחוזים, בליגת האלופות הנתון מזנק ל־75 אחוזים. כי באירופה, לתשעת שעריו יש רק שלושה מצטרפים: קאמבינגה, בלינגהאם וברהים דיאס, עם שער אחד כל אחד. ברור שמדובר בקצב בלתי אפשרי לשמור עליו. אבל לעת עתה, ההשפעה של אמבפה על העונה של ריאל מדריד פשוט מדהימה. הוא לא רוצה לקרוא לזה תלות, אבל לכולם ברור: זו ריאל מדריד של אמבפה, ובלעדיו שום דבר אינו מובטח.

