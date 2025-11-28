אחרי האדום הביזארי: כך גיי וקין סגרו את הסכסוך

אחרי העימות החריג שהתרחש במשחק מול מנצ'סטר יונייטד והוביל להרחקתו של אידריסה גיי, הקשר ושחקן ההגנה מייקל קין החליטו להפוך את הדף, בדרך הכי קלילה שיש. השניים, שהספיקו לדחוף, להתווכח ולהגיע למגע פיזי במהלך הניצחון 0:1 של אברטון באולד טראפורד, עלו לזירה מאולתרת במתחם האימונים של המועדון לקרב אגרוף היתולי שנועד להראות שאין ביניהם יותר משקעים. המסר שלהם היה ברור: "רק אהבה כאן".

העימות המקורי התרחש כבר בדקה ה־13 במשחק, לאחר מסירה לא מדויקת של גיי שהובילה לבעיטה של ברונו פרננדש. הוויכוח בין השניים הידרדר לדחיפות, וגיי אף סטר לקין, מה שהוביל להרחקה מיידית של השופט טוני הרינגטון. למרות שנותרה בעשרה שחקנים, אברטון הצליחה לנצח בזכות שער של קירנן דיוסבורי-הול.

מיד לאחר המשחק גיי התנצל בפני קין, חבריו לקבוצה והצוות המקצועי, וכינה את המעשה שלו "רגע של טירוף". המאמן דייויד מויס גיבה את שני שחקניו ואף ציין שהוא אוהב לראות תשוקה ואגרסיביות, גם אם לדעתו ניתן היה להימנע מהכרטיס האדום. "כולנו היינו כדורגלנים, לפעמים כועסים זה על זה", אמר.

קין ואידריסה גיי פותרים את המחלוקת:

אחרי כמה ימים, גיי חזר והדגיש: "אני לוקח אחריות מלאה על התגובה שלי. זה לא משקף מי שאני ומה שאני מייצג. אדאג שזה לא יקרה שוב". כעת, אחרי קרב האיגרוף המשעשע שצילומיו הופצו ברשתות, ברור שהשניים לא רק סגרו את הסכסוך, אלא עשו זאת בחיוך.