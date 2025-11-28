יום שישי, 28.11.2025 שעה 21:09
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1819-1912מנצ'סטר יונייטד10
1813-1312אברטון11
1820-1812ליברפול12
1619-1812ברנטפורד13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

אחרי האדום הביזארי: כך גיי וקין סגרו את הסכסוך

הפתרון המשעשע לאחר ההרחקה ההזויה באולד טראפורד: השחקנים נכנסו לזירת האגרוף והתלוצצו, כאשר נראה ששמו את המחלוקת מאחוריהם. צפו בקטע המשעשע

|
קין וגיי בזירה (צילום מסך)
קין וגיי בזירה (צילום מסך)

אחרי העימות החריג שהתרחש במשחק מול מנצ'סטר יונייטד והוביל להרחקתו של אידריסה גיי, הקשר ושחקן ההגנה מייקל קין החליטו להפוך את הדף, בדרך הכי קלילה שיש. השניים, שהספיקו לדחוף, להתווכח ולהגיע למגע פיזי במהלך הניצחון 0:1 של אברטון באולד טראפורד, עלו לזירה מאולתרת במתחם האימונים של המועדון לקרב אגרוף היתולי שנועד להראות שאין ביניהם יותר משקעים. המסר שלהם היה ברור: "רק אהבה כאן".

העימות המקורי התרחש כבר בדקה ה־13 במשחק, לאחר מסירה לא מדויקת של גיי שהובילה לבעיטה של ברונו פרננדש. הוויכוח בין השניים הידרדר לדחיפות, וגיי אף סטר לקין, מה שהוביל להרחקה מיידית של השופט טוני הרינגטון. למרות שנותרה בעשרה שחקנים, אברטון הצליחה לנצח בזכות שער של קירנן דיוסבורי-הול.

מיד לאחר המשחק גיי התנצל בפני קין, חבריו לקבוצה והצוות המקצועי, וכינה את המעשה שלו "רגע של טירוף". המאמן דייויד מויס גיבה את שני שחקניו ואף ציין שהוא אוהב לראות תשוקה ואגרסיביות, גם אם לדעתו ניתן היה להימנע מהכרטיס האדום. "כולנו היינו כדורגלנים, לפעמים כועסים זה על זה", אמר.

קין ואידריסה גיי פותרים את המחלוקת:

אחרי כמה ימים, גיי חזר והדגיש: "אני לוקח אחריות מלאה על התגובה שלי. זה לא משקף מי שאני ומה שאני מייצג. אדאג שזה לא יקרה שוב". כעת, אחרי קרב האיגרוף המשעשע שצילומיו הופצו ברשתות, ברור שהשניים לא רק סגרו את הסכסוך, אלא עשו זאת בחיוך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */