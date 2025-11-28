בהפועל נותנים הרבה כבוד לסכנין: קבוצה מצוינת

אחרי שיצאה לפגרה עם תיקו מאכזב נגד הפועל ירושלים בטדי, הפועל תל אביב תחזור מחר (שבת, 17:30) לבלומפילד, שם תנסה לחזור למסלול הניצחונות. מי שמחכה היא בני סכנין, יריבה שיש לאליניב ברדה לא מעט כבוד אליה, בעיקר בזכות סגל השחקנים שלה ובעיקר שרון מימר על הקווים.

"המשחק מחר הוא מבחן גדול עבורנו", אמרו בחודורוב, “לא היה כיף לצאת לפגרה עם 0:0 ולכן אנחנו צריכים להראות שעבדנו על הדברים שלא צלחו. סכנין קבוצה מצוינת, יש לה זרים טובים וכדי לצאת מחויכים בסוף נהיה חייבים לפתוח חזק".

במהלך השבוע ברדה דיבר עם השחקנים על סגנון המשחק של סכנין ועל הצורך להיות חדים ומרוכזים מהרגע הראשון. בהפועל יודעים שהקבוצות של שרון מימר שמגיעות מוכנות טקטית ויודעות לשחק חכם במגרשים קשים.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

בבחירת ההרכב, ברדה צפוי לבצע כמה שינויים. החלוץ הצעיר, דניאל דאפה, יחזור ל-11 בתקווה להחזיר לעצמו את הביטחון. בהתקפה ובקישור עדיין קיימת התלבטות, כשעומרי אלטמן תורגל באגף שמאל במשך רוב השבוע, אך גם רן בנימין ורועי אלקוקין נמצאים בתמונה. במרכז השדה אנדריאן קרייב ופלקאו ימשיכו לקבל את המושכות.

חדשות טובות מגיעות מכיוונו של מור בוסקילה, שניצל את הפגרה כדי להתאושש מפציעה בשריר הירך האחורי. הוא חזר לאימונים מלאים וצפוי לשוב לסגל. מנגד, עמית למקין ואנס מחאמיד עדיין סוחבים פציעות וייעדרו לפחות עד פתיחת הסיבוב השני.