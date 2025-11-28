יום שישי, 28.11.2025 שעה 14:11
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

בהפועל נותנים הרבה כבוד לסכנין: קבוצה מצוינת

האדומים דרוכים לקראת המשחק מחר ב-17:30: "יש לה זרים מצוינים, נהיה חייבים לפתוח חזק". דאפה מועמד לחזור לחוד, אלטמן, בנימין ואלקוקין מתחרים

|
שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל תל אביב (חג'אג' רחאל)

אחרי שיצאה לפגרה עם תיקו מאכזב נגד הפועל ירושלים בטדי, הפועל תל אביב תחזור מחר (שבת, 17:30) לבלומפילד, שם תנסה לחזור למסלול הניצחונות. מי שמחכה היא בני סכנין, יריבה שיש לאליניב ברדה לא מעט כבוד אליה, בעיקר בזכות סגל השחקנים שלה ובעיקר שרון מימר על הקווים. 

"המשחק מחר הוא מבחן גדול עבורנו", אמרו בחודורוב, “לא היה כיף לצאת לפגרה עם 0:0 ולכן אנחנו צריכים להראות שעבדנו על הדברים שלא צלחו. סכנין קבוצה מצוינת, יש לה זרים טובים וכדי לצאת מחויכים בסוף נהיה חייבים לפתוח חזק".

במהלך השבוע ברדה דיבר עם השחקנים על סגנון המשחק של סכנין ועל הצורך להיות חדים ומרוכזים מהרגע הראשון. בהפועל יודעים שהקבוצות של שרון מימר שמגיעות מוכנות טקטית ויודעות לשחק חכם במגרשים קשים.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

בבחירת ההרכב, ברדה צפוי לבצע כמה שינויים. החלוץ הצעיר, דניאל דאפה, יחזור ל-11 בתקווה להחזיר לעצמו את הביטחון. בהתקפה ובקישור עדיין קיימת התלבטות, כשעומרי אלטמן תורגל באגף שמאל במשך רוב השבוע, אך גם רן בנימין ורועי אלקוקין נמצאים בתמונה. במרכז השדה אנדריאן קרייב ופלקאו ימשיכו לקבל את המושכות.

חדשות טובות מגיעות מכיוונו של מור בוסקילה, שניצל את הפגרה כדי להתאושש מפציעה בשריר הירך האחורי. הוא חזר לאימונים מלאים וצפוי לשוב לסגל. מנגד, עמית למקין ואנס מחאמיד עדיין סוחבים פציעות וייעדרו לפחות עד פתיחת הסיבוב השני.

