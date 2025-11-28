יום שישי, 28.11.2025 שעה 13:38
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
2116-1713אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1618-1713ריאל סוסיאדד9
1616-1513אלצ'ה10
1621-1913סביליה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

"שיחקתי את העונה הראשונה בברצלונה בחינם"

השוער, שצ'סני, הודה בראיון במולדתו: "מה שקיבלתי, היה בדיוק מה שהייתי צריך להחזיר ליובנטוס". וגם: המשקל שלו ומה אמר ללבנדובסקי לפני הפרישה?

|
וויצ'ך שצ'סני (IMAGO)
וויצ'ך שצ'סני (IMAGO)

השוער המחליף של ברצלונה, וויצ’ך שצ’סני, שלא מזמן האריך את החוזה בקבוצה לשנתיים נוספת התראיין במולדתו, בפולין, שם הוא חשף סודות מפתיעים, התוודה על “חטאיו” וגם סיפר איך ניחם את חברו לקבוצה.

“זה לא שאיבדתי את התשוקה שלי לכדורגל”, פתח שצ’סני לגבי החזרה המפתיעה שלו לכדורגל אחרי שכבר הודיע על פרישה, והמשיך: “פשוט לא התרגשתי מההצעות. מועדונים גדולים הגישו הצעות, אבל זה לא היה עניין של לעלות את המחיר שלי, לא רציתי לשחק רק בשביל כסף.

“שלושה ימים לפני שהודעתי על פרישתי, אפילו אמרתי לרוברט לבנדובסקי שאני לא רוצה לשחק יותר באף מועדון, אלא אם כן זה בארסה. כשהם התקשרו, הם כנראה ידעו שהם יכולים לשכנע אותי”. השוער המשיך בגילוי מפתיע: “שיחקתי את העונה הראשונה שלי בברצלונה בחינם. מה שקיבלתי מברצלונה היה בדיוק מה שהייתי צריך להחזיר ליובנטוס על סיום החוזה שלי מוקדם מהצפוי”.

וויצוויצ'ך שצ'סני ורוברט לבנדובסקי (IMAGO)

בנוסף, השוער דיבר על העלייה במשקל, שהכדורגלנים כמובן אינם מורשים לכך: “אני אוהב לאכול, ולמרות שאני מצליח להישאר במסגרת המותרת, שברתי את שיא השומן בברצלונה. פעם אחת לבנדובסקי לעג לי בחדר ההלבשה של פולין ואמר: ‘איך יכול להיות שלשצ’סני יש קריירה כזו עם הגופה הזה?’

“מעולם לא הייתי שחקן שהתאמן קשה יותר מאחרים, אבל הצלחתי לשמור על אותה רמה גבוהה לאורך 18 שנות הקריירה שלי. אולי אף פעם לא קיבלתי 10 מושלם, אבל גם אף פעם לא ירדתי מתחת לשמונה, נשארתי יציב, וזה מה שאפשר לי לבנות קריירה ארוכה”.

בעונה הקודמת, בארסה הפסידה לאינטר בחצי גמר ליגת האלופות, מה שגרם לאכזבה גדולה בקרב השחקנים וגם אצל ג’רארד מרטין, כאשר שצ’סני מספר איך ניחם אותו: “שאלתי אותו ‘למה אתה בוכה?’, הוא אמר שהוא הפסיד בחצי גמר, ואז הזכרתי לו את הסיפור שלו.

מנת השף: האם לאמין סיפק את בישול העונה?

“’אמרתי לו: איפה היית לפני שנתיים? שיחקת כדורגל בינוני בכל אצטדיון, והיום, חבר, שיחקת בחצי גמר ליגת האלופות!’ תפסיד 100 משחקים חשובים, תנצח עוד 100, אבל תראה איפה אתה היום.  שיחקנו בחצי גמר, הוא אומר שהפסדנו, אבל אני אומר שהפסדנו, אבל צריך לראות כמה רחוק הגענו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */