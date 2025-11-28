2:3 מטורף ודרמטי למכבי פ״ת על קריית ים

אחרי פגרת הנבחרות והשזרוע, הליגות חזרו ברחבי אירופה כבר בשבוע שעבר והסופ”ש גם בישראל חוזרים לשחק, כשהיום (שישי) נפתחו משחקי המחזור ה-13 בליגה הלאומית עם חמישה משחקים. במוקד – מכבי פתח תקווה סיפקה ניצחון דרמטי במיוחד עם 2:3 נהדר על קריית ים. הפועל רמת גן ספגה הפסד ביתי אחרי שנכנעה 1:0 לעירוני מודיעין. בנוסף, הפועל ראשון לציון והפועל עכו נפרדו ב-1:1, הפועל כפר סבא גברה 0:2 על כפר קאסם והפועל רעננה ניצחה 0:2 את הפועל עפולה.

מכבי פתח תקווה – מ.ס קריית ים 2:3

דרמה אדירה נרשמה באצטדיון ׳שלמה ביטוח׳ עם משחק פנטסטי. המלאבסים, שספגו הפסד מפתיע במחזור הקודם, רצו להתאושש ועלו ליתרון בדקה ה-28 וקבע את תוצאת המחצית. אלא שלמחצית השנייה, האורחת עלתה בטירוף, ובדקה ה-53 דן עזריה מצא את השוויון.

12 דקות חלפו וקריית ים השלימה את המהפך עם שער נהדר של כריסטיאן בלה. המלאבסים כבר היו בטוחים שהם בדרך להפסד וקיוו לחלץ נקודה, כשבדקה ה-97 עידן דהן כבש שער אדיר וקבע שוויון דרמטי. אבל זה לא נגמר כאן. המוליכה מיהרה לחדש את המשחק, ובדקה ה-102 (!) גיא דזנט בעט לרשת וחתם 2:3 אדיר בסיום.

דקה 28, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:1: כדור ארוך חלף על פני ההגנה של קריית ים שטעתה ובענק, יהושע נותר חופשי, רץ כל הדרך אל הרחבה ובאחד על אחד לא התבלבל, בעט לפינה השמאלית וכבש.

דקה 53, שער! קריית ים איזנה ל-1:1: דן עזריה קיבל כדור ומכ-16 מטרים בעט כדור שקיבל דיפלקשן מאביב סלם ונכנס פנימה.

דקה 65, שער! קריית ים עלתה ל-1:2: מהפך. התקפה יפה של האורחת, בסיומה מנואל הוציא רוחב טוב לבלה, האחרון לא התבלבל ובעט ממצב נוח לרשת.

דקה 90+7, שער! מכבי פתח תקווה איזנה ל-2:2: עידן דהן סיים מבצע אישי גדול עם טיל לחיבורים. שער גדול!

90+12, שער!!! מכבי פתח תקווה עלתה ל-2:3: איזה טירוף! גיא דזנט בעט מחוץ לרחבה, כדור חד לפינה ולרשת.

הפועל רמת גן – עירוני מודיעין 1:0

שתי הקבוצות הגיעו במטרה לטפס לחלק העליון של הטבלה, ואחרי מחצית ראשונה ללא אירועים מיוחדים, בדקה ה-58 דודי טוויטו הורחק באדום ישיר והותיר את האורדונים בעשרה שחקנים. בדקה ה-77 האורחת ניצלה את היתרון המספרי כששגיא גניס כבש בנגיעה הראשונה שלו בכדור ונתן ניצחון יקר למודיעין.

דקה 58 – דודי טוויטו ספג אדום ישיר והורחק, המארחת נשארה בעשרה שחקנים.

דקה 77, שער! מודיעין עלתה ל-0:1: בנגיעה הראשונה שלו בכדור, שגיא גניס המחליף עלה מעל כולם ונגח כדור טוב לרשת.

הפועל עכו – הפועל ראשון לציון 1:1

בקרב הקצוות, הייתה זו דווקא עכו מהתחתית שעלתה ליתרון ראשונה, אחרי שער נהדר של סאלי פחימה. היתרון של עכו החזיק שלוש דקות בדיוק, כשפאדי נג׳אר כבש מקרוב עבור הקבוצה מעיר היין ולמעשה חתם את תוצאת המשחק בחלוקת נקודות.

דקה 60, הפועל עכו עלתה ל-0:1: סאלי פחימה סיים מבצע אישי גדול עם בעיטה חזקה אל הרשת ופנימה.

דקה 63, ראשון לציון חזרה ל-1:1: היתרון של עכו לא החזיק מעמד זמן רב, כשפאדי נג׳אר דחק מקרוב אחרי ערבובייה ברחבה.

מ.ס כפר קאסם – הפועל כפר סבא 2:0

ניצחון יקר לירוקים, שעלו זמנית למקום השלישי בטבלה. חוליו סזאר כבש ראשון מהנקודה הלבנה בדקה ה-35, וליעד שמואלי הכפיל בתוספת הזמן וקבע את תוצאת המשחק. כפר קאסם עם הפסד שני ברציפות.

דקה 35, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: הירוקים קיבלו פנדל, חוליו סזאר ניגש לנקודה הלבנה וכבש.

דקה 90+4, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:2: מתפרצת טובה של הירוקים הסתיימה אצל ליעד שמואלי שכבש מקרוב.

הפועל עפולה – הפועל רעננה 2:0

בקרב התחתית, רעננה יצאה עם ידה על העליונה ושחררה לחץ. וונדרסון כבש ראשון ורן מאיר הכפיל וקבע את תוצאת המשחק. האדומים עלו מעל הקו האדום, בעוד עפולה מסתבכת בתחתית.

דקה 36, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:1: כדור ארוך של דור חברון הגיע עד לצד השני, וונדרסון השתלט על הכדור, התקדם לרחבה וכבש.

דקה 70, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:2: רן מאיר פרץ טוב ושלח כדור חד שעצר רק ברשת.