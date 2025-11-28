הושגו הבנות עם פיינגזיכט, ברק בכר שינה גישה

אחרי 7 מחזורים ללא ניצחון, כאשר הפער מהמקום השלישי שמוביל לאירופה עומד על 8 נקודות, במכבי חיפה מקווים ומייחלים לרגע בו הקבוצה תחזור למסלול הניצחונות והם רוצים לעשות זאת כבר מחר (שבת, 19:30) מול הפועל פתח תקווה. 6,000 אוהדים ירוקים הבטיחו את מקומם באצטדיון המושבה, מה שאומר שאוהדי הקבוצה ממשיכים לתמוך ורוצים לראות את קבוצתם יוצאת מהתקופה הרעה אליה נקלעה מאז פתיחת העונה.

לשם כך, ברק בכר, שעד כה השיג שלוש תוצאות תיקו משערים שהקבוצה ספגה בדקות האחרונות, יבצע רענון משמעותי בהרכב. זה מתחיל בכך ששני שחקנים צעירים מהנוער, המגן השמאלי ינון פיינגזיכט, איתו הושגו הבנות על המשך ההתקשרות בשלוש שנים נוספות, והקשר דניאל דרזי, צפויים לפתוח בהרכב בזמן ששחקנים בכירים דוגמת דולב חזיזה, פיטר אגבה, גיא מלמד, ליסב עיסאת, גוני נאור ומתיאס נהואל יהיו בספסל.

סילבה קאני שיפתח בצד ימין וקנג'י גורה שיעלה בצד שמאל ינסו לנצל את המהירות שלהם ויחד עם טריבונטה סטיוארט שיעלה בחוד לנסות ולהכריע את המשחק, כאשר מי שאמור לספק להם את הכדורים הוא דרזי הצעיר, שישחק בעמדת ה-10 לצד עלי מוחמד ואיתן אזולאי בקישור. מי שיחסרו הם פדראו שמתאושש מפציעה, פייר קורנו שאמור לחזור לסגל מול הפועל תל אביב ומיכאל אוחנה המורחק.

במכבי חיפה מציינים בסיפוק את העובדה שמנכ"ל המועדון איציק עובדיה עבד מסביב לשעון בשבוע האחרון על מנת להחתים את דניאל דרזי וינון פיינגזיכט ורקם את כל הקצוות על מנת להביא לסיום המו"מ בין הצדדים.

דניאל דרזי (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

שחקנים במכבי חיפה מעידים על גישה שונה של ברק בכר באימונים מאז שחזר מהפגרה. המאמן מקפיד על כל דבר ובכלל זה על צפייה בקטעי וידאו, בהם הוא מראה לשחקנים למשל דברים שקרו במהלך משחקון פנימי, בו שחקנים לא חזרו לעמדות שלהם כפי שהוא מצפה ודורש מהם.

“ברק החליט שמי שלא רץ באימון ולא מבצע את ההוראות – הדבר יובא בקטעי וידאו באסיפה לפני כל השחקנים. הדרישה שלו מאיתנו היא לראות קבוצה ממושמעת בתוך ומחוץ למגרש ותעיד על כך העובדה שבמחנה שקיימנו השבוע שחקנים שאיחרו לארוחה במלון נקנסו. נקווה מאוד שזה יחלחל ונצא לדרך חדשה”, אמרו בקבוצה.

ברק בכר (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, ינון פיינגזיכט, עלי מוחמד, איתן אזולאי, דניאל דרזי, סילבה קאני, קנג’י גורה וטריבונטה סטיוארט.