על שתי שישיות אין מחילה, לאזטיץ' צריך ללכת

פודקאסט מכבי תל אביב מסכם שישייה נוספת, משחק שני ברציפות, הפעם 6:0 מול ליון. לפי רז אמיר, את המחיר צריך לשלם ז’רקו לאזטיץ’, אבל אבי נמני ואורן קדוש סבורים כי מיץ’ גולדהאר לא ימהר לבצע את המהלך הזה.

הפאנל מנסה לסכם את שלושת השבועות האחרונים, ותוהה מדוע לאזטיץ’ התעקש להמשיך “לשרוף” שחקנים גם מול ליון עם החלטות לא ברורות בעמדת השוער וגם סביב שחקנים כמו אנדראדה וניקולאסקו.

אז האם גולדהאר באמת יעשה זעזוע, המתיחות שנוצרה בעקבות המשחקים האחרונים בין המאמן לניהול הספורטיבי, למה ג’ק אנגלידיס לא בארץ כפי שהובטח אחרי שהוא מונה לתפקיד המנכ”ל ואיזו תשובה תספק הקבוצה כבר ביום ראשון מול אשדוד? האזנה נעימה