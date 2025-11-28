יום שישי, 28.11.2025 שעה 00:30
122-115ליון1
125-125מיטיולן2
123-85אסטון וילה3
113-85פרייבורג4
113-85בטיס5
115-95פרנצווארוש6
105-95בראגה7
104-75פורטו8
105-75גנק9
97-115סלטה ויגו10
96-105ליל11
94-85שטוטגרט12
92-65ויקטוריה פלזן13
97-95פנאתינייקוס14
95-75רומא15
85-95נוטינגהאם פורסט16
87-105פאוק סלוניקי17
84-75בולוניה18
83-65בראן19
85-55פנרבחצ'ה20
78-75סלטיק21
75-45הכוכב האדום22
710-75דינמו זאגרב23
67-75פ.צ. באזל24
611-85לודוגורץ25
612-75יאנג בויז26
69-45גו אהד איגלס27
47-45שטורם גראץ28
310-55רד בול זלצבורג29
39-45פיינורד30
38-35סטיאווה בוקרשט31
17-25אוטרכט32
19-25גלאזגו ריינג'רס33
110-25מאלמו34
114-15מכבי ת"א35
012-45ניס36

לאזטיץ': יש רגעים שאין מה לדבר, צריך לעבוד

מאמן מכבי ת"א דיבר אחרי ה-6:0 לליון: "אין מה להשוות לבית"ר, פה לא היינו ברמה שלהם מההתחלה ועד הסוף". דור פרץ: "קשה להכיל את זה, אני מצטער"

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב יצאה לפגרה אחרי 6:2 מהדהד נגד בית”ר ירושלים בבלומפילד ורצתה לחזור ממנה בצורה יותר טובה נגד ליון, אבל רצונות לחוד ומציאות לחוד. הצהובים נכנעו 6:0 לצרפתים בסרביה אתמול (חמישי) והיא עם תיקו אחד וארבעה הפסדים בליגה האירופית לאחר חמישה מחזורים, בחלק התחתון של הטבלה בליגה השנייה בטיבה באירופה.

לאחר המשחק, המאמן ז’רקו לאזטיץ’ סיכם: “זו תוצאה קשה מאוד עבורנו, זה לא קל עבורנו, יש רגעים שלא צריך לדבר, אלא פשוט לעבוד ולנסות ללמוד מסוג המשחקים הללו, להיות טובים יותר. בית”ר? אי אפשר להשוות את שני המשחקים הללו, ליון היא קבוצה הרבה יותר טובה מבית”ר, ליון הייתה טובה כל המשחק, היא ברמה אחרת, ננסה לעבוד קשה כדי לנסות להיות קרובים יותר לקבוצות כאלו”.

עוד אמר: “זה לא הזמן שאני יכול לומר מה שאני רוצה, שאני אוביל או משהו כזה, אין מה לדבר, צריך לעבוד. ננסה כל יום להשתפר, אנחנו חייבים להתכונן למשחק הבא כבר באשדוד. עבור ספורטאים אין דבר טוב יותר מההזדמנות הבאה, ושלנו כבר בעוד כמה ימים ואני מקווה שנחזיר את המומנטום לצד שלנו”.

עידו שחר (האתר הרשמי של מכבי ת"א)עידו שחר (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

דור פרץ הקפטן הוסיף: “מה אני יכול לומר, לקבל שישה שערים, קבוצה רמה מאוד גבוהה, אבל לקבל שישה זה קשה להכיל לא משנה נגד מי משחקים, במיוחד אחרי המשחק האחרון לפני הפגרה. קשה להכיל את זה. אותו תסריט, קרה אותו דבר, נגד בית”ר המסקנה הייתה שגם נגד קבוצות טובות יותר כמו הפעם נבוא אגרסיביים, באים לעשות הכל כדי לעשות את שלנו, וזה הבסיס לכל משחק, זה גם הבסיס נגד אשדוד בראשון, ולא הבאנו את זה, וזו האכזבה הכי גדולה שלי. סופגים גולים, עושים טעויות, הבסיס לא היה היום ולא נגד בית”ר. אכזבה”.

עוד אמר: “מבואסים, רוצים ללמוד איך אפשר לשפר, לתקן, אני חושב שהתחושות המצערות האלו הן אלו שיכולות להוליד משהו חיובי, ואני מקווה שנשיג את זה, כשחקנים, כצוות, כי אם לא אז נהיה בבעיה. נעשה שיעורי בית כמו שצריך, קשה לי לדבר כמועדון, זה לא תפקידי, כקפטן אגיד שנעשה את ההכי טוב שלנו להופיע, לבסיס שצריך בכדורגל, נחישות, אגרסיביות, הכל יכול לקרות, גולים, טעויות, החמצות, אבל צריך שיהיה את הבסיס, לא היו דברים בסיסיים וזה לא מקובל. הקהל? אני מצטער, מצטער שזו החוויה שנתנו להם, חלמתי להניק גם לאלו בבית ואלו שהגיעו תחושה נהדרת אחרי בית”ר, ננסה לעשות זאת בראשון”.

