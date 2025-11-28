בית הלחמי קבע: פריצקי לא בסגל של הנבחרת

נבחרת ישראל סיימה לפני זמן קצר את האימון המסכם בגרמניה לקראת המשחק היום (שישי, 20:30) שיהיה הראשון במוקדמות אליפות העולם. לנבחרת הצטרפו אתמול שני שחקני הפועל תל אביב, איתי שגב ובר טימור, ובשעות הערב הצטרפו גם שחקני מכבי תל אביב, רומן סורקין, גור לביא ותמיר בלאט.

אריאל בית הלחמי קבע כי מי שלא יתלבש למשחק הוא רועי פריצקי. המשחק בין הנבחרת ייערך באולם ארנה המכיל כ-6,000 מקומות, כשכל הכרטיסים כבר נמכרו למשחק. כזכור, בן שרף שיחק בקבוצה בעונה החולפת. כבר מהנחיתה בשדה התעופה ישנה סביב הנבחרת אבטחה רבה כאשר לא ניתן לצאת מחוץ למלון עם סממנים ישראלים.

ישראל וגרמניה נפגשו בשני טורניר המוקדמות האחרונים באליפות העולם (2019, 2023). הביקור האחרון של הנבחרת בגרמניה היה בפברואר 2022, אז נכנעה ישראל 80:84. הגרמנים, כזכור, מחזיקים בשני תארים - אלופי העולם ואלופי אירופה מהיורובאסקט האחרון. למעשה, המשחק מחר יהיה הראשון של הגרמנים מאז זכו ביורובאסקט.

שחקני נבחרת ישראל (קרדיט: איגוד הכדורסל)

עוזר המאמן, יואב שמיר, דיבר לקראת המשחק: “זה משחק קשה מן הסתם, זו אלופת אירופה. אומנם יש לה סגל שונה מהיורובאסקט, אבל הוא כן מאוד אתלטי, ורסטילי עם הרבה יכולות. נכון שיש להם חיסורים, אבל השחקנים שכן נרשמו הם מאוד איכותיים. נצטרך להיות בשיאנו מבחינת הדיוק למרות ההכנה הקצרה, בשביל לתת התמודדות טובה ולנצח.

בגלל ההכנה הקצרה נרצה לשמור על העקרונות וההרגלים שלנו - לשחק מהר, ללחוץ את הכדור, לשתף את הכדור כמה שיותר, להציג משחק שוטף בהתקפה ולהביא את הרוח הישראלית - הרבה מאוד אינטנסיביות ולהיות אגרסיביים על הכדור”.

הסגל המלא למשחק: בר טימור, רועי הובר, תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, יאיר קרביץ, רועי פריצקי, ליאור קררה, יובל זוסמן, נתנאל ארצי, גור לביא, רומן סורקין, איתי שגב, עידן זלמנסון.