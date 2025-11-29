הילד שינסה להציל את חיפה: דרזי בדרך לבכורה

כשהכל תקוע והקבוצה לא מתקדמת, במכבי חיפה הולכים על שילוב של צעירים, בתקווה שהם יהיו מי שיצליחו להציל את המצב. אחד מהשחקנים שעשויים לקבל הזדמנות מברק בכר במשחק הקרוב נגד הפועל פתח תקווה הוא דניאל דרזי, הקשר ההתקפי שהוקפץ לאחרונה מקבוצת הנוער. הערב (שבת) ב-19:30 הוא צפוי לערוך הופעת בכורה בירוק.

למאמן יש לא מעט בעיות בקבוצה, במיוחד לקראת המשחק הקרוב. אחת מהן היא בעמדת ה-10. בזמן שמתיאס נהואל לא בעניינים ומיכאל אוחנה מורחק לאחר שקיבל כרטיס אדום במשחק האחרון לפני הפגרה, נוצר בור במרכז הקישור ההתקפי, ומי שעשוי להיות הפתרון למצב והשחקן שימלא את החסר, אולי יהיה אחד מהכוכבים בנוער.

דניאל דרזי, קפטן קבוצת הנוער בן ה-19, התחיל להתאמן לפני כמה שבועות עם הבוגרים, ואחרי ימים ארוכים תחת עיניו הבוחנות של בכר, ייתכן מאוד שהוא יקבל את ההזדמנות לעלות לדשא בפתח תקווה. זו תהיה הזדמנות שהוא יצטרך לנצל, כאשר הקבוצה כולה נמצאת במשבר ולא מצליחה להתרומם. ברק בכר מאמין כי עם כמה שינויים נכונים בינואר ובקיץ, ביחד עם שילוב צעירים, אפשר יהיה לבנות משהו טוב לעתיד. אבל לפני העתיד, הוא צריך להציל את ההווה.

ברק בכר (עמרי שטיין)

דרזי הוא אחד מהשחקנים המעניינים במחלקת הנוער בחיפה, אליה הוא הגיע לפני ארבע וחצי שנים. דניאל הגיע מיהוד, אבל בשנים האחרונות גדל בפנימייה של מכבי חיפה, אחרי שקודם לכן שיחק בהפועל תל אביב ובבני יהודה עד גיל נערים. אומנם כולם ראו שהיה לו כישרון ברגליים, אבל בגלל מבנה הגוף הקטן שלו רבים תהו כיצד הוא ישתלב במחלקת נוער מפוצצת כישרונות.

הסקאוט מאור בורג היה זה שהביא אותו מבני יהודה למכבי חיפה. לאחרונה, אגב, הוא היה המנהל המקצועי של בני יהודה, ולא מזמן בורג גם גישש לגביו כי רצה להחזיר אותו לשכונה בדרום תל אביב. בורג היה זה שהביא כמה וכמה שחקנים צעירים מעניינים לחיפה, מכל רחבי הארץ, בפרויקט מיוחד לגיוס טאלנטים צעירים. היכולות של דרזי עם הכדור כשחקן כנף ימין הן אלה גרמו לו לנסות ולשכנע את השחקן ומשפחתו לעשות את המעבר לצפון. גורמים שעקבו אחריו באותה תקופה סיפרו: "דניאל היה קטן גוף, אבל היה לו דריבל טוב, מהירות מסחררת והוא גם ידע לסיים מעולה מול השער. הוא היה מוכשר מאוד ולמאור בורג יש עין טובה לצעירים, לא הבנו מאיפה הוא שלף אותו פתאום".

דניאל דרזי כובש (רועי כפיר)

בהתחלה לקח לו זמן לבלוט והוא בעיקר עלה כמחליף מהספסל. דרזי עבר שתי פציעות במכבי חיפה, ולכן רק בשנתיים האחרונות הוא באמת פרץ בנוער. בעונה שעברה הוא חזר מפציעה לא קלה כתוצאה משבר בעצם המסרק בכף הרגל, ובמכבי חיפה אפילו שקלו לשחרר אותו להשאלה בקבוצה אחרת כמו הפועל כפר סבא, אבל בעצת מקורביו הוא בחר להישאר: "הוא לא שיחק הרבה בגלל פציעה וידענו שיש לו פער להשלים. המחשבה מאחורי ההחלטה הייתה פשוטה - אם הוא יהיה חריג גיל בקבוצת הנוער, זה בעצם מה שיכסה לו על הפער של החודשים שהוא פספס כאשר נאלץ לשבת בחוץ. ככה יהיה לו קל יותר לחזור לעצמו".

דרזי אכן נשאר וקיבל את ההזדמנות לשחק אצל איתי מרדכי, שחשב שיש לו מה לתרום ונתן לו את הבמה כשהכניס אותו להרכב שבוע אחרי שמרדכי חזר לאמן את קבוצת הנוער, כאשר הכישרון הצעיר היה בחוץ. בסביבת הקבוצה אמרו: "דרזי הוא בחור נעים הליכות, מכבד, שקט וביישן. במגרש הוא בדיוק ההפך מזה, תזזיתי, נייד מאוד, לא מוותר, יודע להיות רע כשצריך, יש לו כושר גופני גבוה והוא אחד שלא מפסיק לעבוד. אומנם הוא קשר התקפי ושחקן שמשלב בין ראיית משחק, חוכמה וחריצות, אבל הוא גם עושה הגנה ולחץ עם המון מחויבות לקבוצה".

איתי מרדכי (עמרי שטיין)

היכולות ההתקפיות שלו הן כלי נשק שחסר מאוד לקבוצה הנוכחית של ברק בכר. גורמים בכדורגל הישראלי ציינו: "דרזי משחק בעמדת הקשר המרכזי בהתקפה שהיא עמדת ה-10, אבל הוא גם יכול לשחק בכנף. הוא די נמוך, אבל זה מה שמייצר לו שיווי משקל טוב ושליטה מצוינת בכדור. רגל ימין היא החזקה אצלו, אבל הוא משתמש בשתי הרגליים מעולה. הוא יודע לאן להגיע כדי לקבל מסירה, יודע איך לחבר את שחקני ההתקפה האחרים. כשהוא לבד עם הכדור יש לו את היכולת לעבור שחקנים באחד על אחד, הוא מעולה בשטחים קטנים, והכי חשוב - מסוכן מאוד לשער היריבה, כי דניאל כל חושב כל הזמן לעומק ואיך להבקיע. יחד עם זאת, הוא עדיין צעיר וחייב לשפר את קבלת ההחלטות עם הכדור, במיוחד במסירה האחרונה".

לדרזי יש אתגר משמעותי, אם אכן יקבל דקות משחק בבוגרים. הוא חייב לעשות את קפיצת המדרגה מהר ככל הניתן. מעבר לזה, הלחץ מסביב עלול להפריע. לכל שחקן שיגיע למכבי חיפה בסיטואציה הנוכחית יהיה קשה לתפקד, הרי אפילו שחקנים בוגרים עם ניסיון מפחדים לגעת בכדור מרוב לחץ, אז על אחת כמה וכמה יהיה פה קושי לשחקן צעיר שעדיין צריך להשתלב בסבלנות.

בימים האחרונים דניאל דרזי חתם על הארכת חוזה במכבי חיפה, עד 2030, ורשמית הפך לשחקן בוגרים. אמנם הירוקים הציבו אולטימטום לשחקנים הצעירים שבכר רצה ודרשו מהם לחתום לפני שיעלו על הדשא, אבל במקרה של דרזי, הנהלת הקבוצה התנהלה מולו בשיחות ארוכות עוד מפתיחת העונה לגבי חידוש ההסכם. בסביבת השחקן טוענים כי בחיפה הזמינו את בני המשפחה כמה פעמים לפגישות בחודשים האחרונים והכל סוכם עוד לפני מעמד החתימה השבוע, אחרי שבמועדון הבינו כי דרזי מעל הרמה של יתר שחקני הנוער.

אבי נמני, דניאל דרזי ואיציק עובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

בשנים האחרונות היו הרבה שחקנים צעירים שניסו להשתלב בהתקפה של מכבי חיפה, אבל מעטים הצליחו לעשות את המעבר הזה מהנוער לבוגרים בצורה חלקה. אומנם ענאן חלאילי עשה את זה בשנים האחרונות, אבל זה לא מהלך פשוט לצעירים, ולכן רבים אחרים עברו לקבוצות אחרות עם השנים והתפספסו. עכשיו זה הזמן של דניאל דרזי לנסות ולפרוץ קדימה.