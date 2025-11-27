טירוף: המונים חיכו לאוברדוביץ' בשדה התעופה

ז’ליקו אוברדוביץ’ הודיע על כך שהוא מתפטר מתפקידו כמאמן פרטיזן בלגרד, רק שבהנהלת המועדון הסרבי קיימו פגישה והחליטו שלא לאפשר את הבקשה של המאמן האגדי לסיים את דרכו. נראה שלא רק בהנהלה לא רוצים בזאת, אלא גם בקהל, שלא פחות ממעריצים את הסרבי.

מאז שהגיע למועדון, אוברדוביץ’ הוא הרבה מעבר למאמן ובאולם בכל משחק הוא מקבל את אותה כמות אהבה ואפילו יותר מכל שחקן כזה או אחר, לא משנה עד כמה הוא כוכב. ז’ליקו הוא הכוכב, הוא הפנים. ולכן, אחרי ההפסד לפנאתינייקוס, הקבוצה נחתה היום (חמישי) בסרביה וחיכה לה טירוף.

טירוף: אוהדי פרטיזן חיכו לאוברדוביץ

עוד לפני נחיתתו של המאמן האגדי, אלפי אוהדים מרחבי היבשת עקבו אחרי הטיסה של הקבוצה חזרה מאתונה באתר ‘flightradar24’, כשבשיא, הכמות הגיעה לכמעט 10,000 אנשים, במה שהפך אותה לטיסה הנצפית ביותר באתר באותה עת.

מאות אם לא אלפי אוהדים של פרטיזן בלגרד המתינו בשדה התעופה בבלגרד, על מנת לקבל את פניו של אוברדוביץ’ ולעודד אותו, במטרה אולי לשכנעו שלא לעזוב את התפקיד. התמונות היו אדירות, וידוע כבר שהקהל של פרטיזן יודע להגיע במספרים אדירים ולהשמיע את קולו בצורה עוצמתית ביותר.