פרטיזן: לא מקבלים את התפטרות אוברדוביץ'

הדרמות מסביב למאמנים ביורוליג לא נגמרות. אם כבר כמה מהשמות שעל הקווים סיימו את דרכם ובזמן שמעמדו של עודד קטש במכבי תל אביב מעורער מאוד, מי שאתמול (רביעי) הגיש את ההתפטרות שלו מפטריזן בלגרד הוא המאמן הכי גדול אי פעם באירופה, ז’ליקו אוברדוביץ’, רק שהיום קיבלנו טוויסט בעלילה.

המועדון הסרבי הודיע בהודעה רשמית שהוא לא מקבל את ההתפטרות: “פרטיזן בלגרד נגד ההתפטרות של ז’ליקו אוברדוביץ’. ביום חמישי, 27 בנובמבר, נערכה ישיבת חירום של הוועד המנהל של פרטיזן בנושא המצב החדש במועדון, לאחר התפטרותו הבלתי חוזרת של מאמן הקבוצה הבוגרת”.

בפרטיזן רשמו: “למרות זאת, הוועד הפועל, בהצעת הנשיא אוסטויה מיאיילוביץ', החליט פה אחד לא להסכים להתפטרותו של ז'ליקו אוברדוביץ' ונתן לו תמיכה בלתי מסויגת, מתוך רצון להישאר המאמן הראשון של פרטיזן ולנקוט בצעדים הדרושים שיביאו לשיפור בתוצאות. לאחר החלטה זו, פנה המועדון לז'ליקו אוברדוביץ' וביקש ממנו לשקול שוב את התפטרותו, לוותר עליה ולהמשיך בעבודתו”.

בעוד שמצבו של אוברדוביץ’ לא ברור, מאמן סרבי אחר שקיבל הודעת פיטורים הוא איגור קוקושקוב, מאמנה של אנדולו אפס. המאמן חזר הקיץ לכדורסל האירופי, אף אחרי ההפסד הגדול 102:66 למונאקו הוחלט במועדון להיפרד ממנו.

הקבוצה בהדרכתו לא עמדה בציפיות של ההנהלה והאוהדים, וכעת כאמור הוחלט לבצע שינוי על הקווים. מהמועדון נמסר: “אנו מודים לו על תרומתו למועדון שלנו ומאחלים לו הצלחה בפרק הבא בקריירה שלו. הקבוצה שלנו תמשיך בפעילותה תחת הדרכתו של רדובן טריפונוביץ' עד למינוי מאמן ראשי חדש".