יום חמישי, 27.11.2025 שעה 16:37
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
69%1058-112913הכוכב האדום1
69%1110-116313פנאתינייקוס2
69%1093-117913הפועל ת"א3
62%1063-112313אולימפיאקוס4
62%1060-114613מונאקו5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
62%1043-113213ז'לגיריס9
54%1085-109913אולימפיה מילאנו10
54%1080-109813ריאל מדריד11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
38%1119-104613אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
23%1115-98513ליון וילרבאן19
23%1232-115713מכבי ת"א20

פרטיזן: לא מקבלים את התפטרות אוברדוביץ'

דרמה אצל הסרבים: אחרי שהמאמן האגדי הגיש למועדון את בקשתו לעזוב, בקבוצה קיימו ישיבה והחליטו שהבקשה לא מתקבלת. מאמן נוסף ביורוליג סיים את דרכו

|
ז'ליקו אוברדוביץ' (IMAGO)
ז'ליקו אוברדוביץ' (IMAGO)

הדרמות מסביב למאמנים ביורוליג לא נגמרות. אם כבר כמה מהשמות שעל הקווים סיימו את דרכם ובזמן שמעמדו של עודד קטש במכבי תל אביב מעורער מאוד, מי שאתמול (רביעי) הגיש את ההתפטרות שלו מפטריזן בלגרד הוא המאמן הכי גדול אי פעם באירופה, ז’ליקו אוברדוביץ’, רק שהיום קיבלנו טוויסט בעלילה.

המועדון הסרבי הודיע בהודעה רשמית שהוא לא מקבל את ההתפטרות: “פרטיזן בלגרד נגד ההתפטרות של ז’ליקו אוברדוביץ’. ביום חמישי, 27 בנובמבר, נערכה ישיבת חירום של הוועד המנהל של פרטיזן בנושא המצב החדש במועדון, לאחר התפטרותו הבלתי חוזרת של מאמן הקבוצה הבוגרת”.

בפרטיזן רשמו: “למרות זאת, הוועד הפועל, בהצעת הנשיא אוסטויה מיאיילוביץ', החליט פה אחד לא להסכים להתפטרותו של ז'ליקו אוברדוביץ' ונתן לו תמיכה בלתי מסויגת, מתוך רצון להישאר המאמן הראשון של פרטיזן ולנקוט בצעדים הדרושים שיביאו לשיפור בתוצאות. לאחר החלטה זו, פנה המועדון לז'ליקו אוברדוביץ' וביקש ממנו לשקול שוב את התפטרותו, לוותר עליה ולהמשיך בעבודתו”.

בעוד שמצבו של אוברדוביץ’ לא ברור, מאמן סרבי אחר שקיבל הודעת פיטורים הוא איגור קוקושקוב, מאמנה של אנדולו אפס. המאמן חזר הקיץ לכדורסל האירופי, אף אחרי ההפסד הגדול 102:66 למונאקו הוחלט במועדון להיפרד ממנו.

הקבוצה בהדרכתו לא עמדה בציפיות של ההנהלה והאוהדים, וכעת כאמור הוחלט לבצע שינוי על הקווים. מהמועדון נמסר: “אנו מודים לו על תרומתו למועדון שלנו ומאחלים לו הצלחה בפרק הבא בקריירה שלו. הקבוצה שלנו תמשיך בפעילותה תחת הדרכתו של רדובן טריפונוביץ' עד למינוי מאמן ראשי חדש".

