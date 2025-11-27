הצ'אנס של דני אולמו וההתלבטויות של ברצלונה

המחזור ה-14 בספרד יפגיש בין ברצלונה לאלאבס אחרי ההפסד הכואב של הקטלונים מול צ’לסי בליגת האלופות, כאשר ריאל מדריד תתמודד מול ג’ירונה אחרי הניצחון 3:4 הקשה על אולימפיאקוס ו-ויאריאל של מנור סולומון תתארח אצל ריאל סוסיאדד למשחק קשה. זה הזמן לראות איך צפויים להיראות ה-11 למחזור הקרוב בלה ליגה פנטזי.

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

בתוך כך, כוכב ברצלונה דני אולמו המשיך להפגין את המחויבות שלו למועדון, הפעם באמצעות הופעה במתחם האימונים ביום החופשי של הקבוצה. ברצלונה כמובן הגיעה לאחר ערב מאכזב במיוחד ביום שלישי, שהסתיים בתבוסה מול צ'לסי. המאמן האנזי פליק, מצידו, החליט להעניק לשחקנים יום חופש כדי לאפשר להם להתאושש הן מנטלית והן פיזית.

דני אולמו רץ לחגוג (IMAGO)

אך כפי שנרמז למעלה, זה לא מנע מהספרדי של הבלאוגרנה להתייצב להתאמן. אולמו עצמו נכנס כמחליף בסטמפורד ברידג', כחלק מהמאמצים המתמשכים שלו להשיב לעצמו מקום בהרכב הפותח על חשבון פרמין לופס הנהדר. האחרון נפצע וייעדר בשבועיים הקרובים, כך שהכל מצביע על כך שאולמו יקבל את הצ’אנס ב-11 מהמחזור הקרוב, וזאת בצל לא מעט ביקורות שהוא סופג מתחילת העונה על תפוקה דלה.

חטאפה – אלצ'ה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, חואן איגלסיאס, דומיניגוש דוארטה, דז’נה דקונם, דייגו ריקו, אלכס סנכריס, לואיס מייה, מאורו ארמבארי, אדריאן ליסו ובורחה מיוראל.

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה (מתיאס דיטורו), אלברו נונייס, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, אדריה פדרוסה (הקטור פורט), אלייש פבאס, מארק אגואדו, רודריגו מנדוסה (מרטים נטו), חרמן ואלרה, רפא מיר ואלברו רודריגס (אנדרה סילבה).

בורחה מיוראל מרוצה (La Liga)

מיורקה – אוססונה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של מיורקה: לוקאס ברגסטרם, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, יוהאן מוחיקה, סרג’י דארדר (פבלו טורה), עומאר מסקראל (מאנו מורנאלס), סאמו קוסטה, יאן וירג'יל, מתאו ג’וסף (טאקומה אסאנו) ו-ודאט מוריצ’י.

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ג’ון מונקאיולה, חורחה אראנדו, אנזו בויומו, אבל ברטונס, מוי גומס, לוקאס טורו, איימאר אורוס, רובן גארסיה (חואן קרוס), ויקטור מוניוס וראול גארסיה (אנטה בודימיר).

ודאט מוריצ'י חוגג (IMAGO)

ברצלונה – אלאבס (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז'ול קונדה, אריק גארסיה, פאו קוברסי, אלחנדרו באלדה (ג’רארד מרטין), פרנקי דה יונג, מארק קסאדו (אנדראס כריסטנסן), דני אולמו, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד (ראפיניה) ופראן טורס (רוברט לבנדובסקי).

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ג’ון פאצ’קו, יוסף אנריקס, אנטוניו בלאנקו, דניס סוארס, פבלו איבנייס (קרלוס ויסנט), קרלס אלנייה (עבדה רבאש), טוני מרטינס ולוקאס בויה.

יפתח על חשבון רשפורד? ראפיניה (IMAGO)

לבאנטה – אתלטיק בילבאו (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אדריאן דה לה פואנטה (אונאי אגסבאל), מאנו סאנצ’ס, קווין אריאגה, אוריול ריי, קרלוס אלברס, רוג’ר ברוגה, איבן רומרו ואטה איונג.

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, אנדוני גורוסאבל, אייטור פארדס (אמריק לאפורט), דני ויויאן, יורי ברצ’יצ’ה, מיקל חאורגיסאר, סלטון סאנצ’ס (רוברט נבארו), מיקל וסגה (אלחנדרו רגו) אלכס ברנגר, ניקו וויליאמס וגורקה גורוסטה (אונאי גומס).

אלכס ברנגר רץ לחגוג (רויטרס)

אתלטיקו מדריד – אוביידו (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, ג’וליאנו סימאונה, מארק פוביל (נהואל מולינה), חוסה חימנס (דויד האנצ'קו), קלמן לנגלה, ניקולס גונסאלס (מתאו רוג’רי), קוקה, פבלו באריוס, אלכס באאנה, חוליאן אלברס ואלכסנדר סורלות’ (אנטואן גריזמן)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ’ו וידאל, דויד קרמו, דויד קוסטאס, ראחים אלחסן, סנטיאגו קולומבטו, לאנדר דנדונקר, פדריקו ויניאס, היית’ם חסן, סנטי קסורלה (אלברטו ריינה) וסולומון רונדון.

חוליאן אלברס (IMAGO)

ריאל סוסיאדד – ויאריאל (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, ג’ון מרטין, דולייה צ'לטה-צאר (איגור סובלדייה), איין מוניוס (סרחיו גומס), יון גורוצ'אטגי, קרלוס סולר, ברייס מנדס, גונסאלו גדש, אנדר ברנצ’אה ועומאר סאדיק (טאקה קובו).

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’ונירו, סנטיאגו מוריניו, חואן פוית’, רנאטו וייגה (רפא מרין), אלפונסו פדראסה, פאפא גיי (דני פארחו), סנטי קומסנייה (תומאס פארטיי), ניקולה פפה, אלברטו מוליירו, ג’רארד מורנו וז'ורז' מיקאוטאדזה (איוסה פרס).

ברייס מנדס (La Liga)

סביליה – בטיס (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חואנלו, סזאר אספיליקווטה (פביו קרדוסו, אנדרס קסטרין), מרקאו, חוסה אנחל קרמונה, בטיסטה מנדי, לוסיאן אגומה, פקה פרננדס, ג’יבריל סו, אלפון גונסאלס (אלכסיס סאנצ’ס, קיקה סלאס) ואקור אדאמס.

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס, אייטור רויבאל, נתן, מארק ברטרה, ולנטין גומס (ריקרדו רודריגס), סופיאן אמרבאט, מארק רוקה, פבלו פורנאלס, עבדה אזלזולי, נלסון דאוסה (ג’ובאני לו סלסו, איסקו, אנחל אורטיס) וקוצ’ו פרננדס.

שחקני בטיס חוגגים עם קוצ'ו הרננדס (IMAGO)

סלטה ויגו – אספניול (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: איבן ויאר, מאנו פרננדס, יואל לאגו, מיכאילו ריסטיץ’, דמיאן רודריגס, איליאש מוריבה, אוסקר מינגסה, אנחל ארקוס, פראן ז’וטגלה, יונאס אל עבדלאווי ובורחה איגלסיאס.

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, פרננדו קאלרו, קרלוס רומרו, אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו, טייריס דולאן, פרה מייה, אדו אקספוסיטו ורוברטו פרננדס.

פרה מייה חוגג (IMAGO)

ג'ירונה – ריאל מדריד (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, הוגו רינקון (דיילי בלינד), ארנאו מרטינס, ויטור רייס, אלכס מורנו, אקסל ויטסל, איבן מרטין, ויקטור ציגנקוב, עזדין אונאהי, בריאן חיל וולדיסלב ואנאט.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, ראול אסנסיו, דין האוסן (פראן גארסיה), אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, ג’וד בלינגהאם, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה מאושרים (IMAGO)

ראיו וייקאנו – ולנסיה (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, איבן באליו, פלוריאן לז'ן, ג’וזוע ורטרוד, אלפונסו אספינו, איסי פלאסון, פתה סיס, ג’רארד גומבאו, חורחה דה פרוטוס, פראן פרס ואלמאו.

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, תיירי קוראה, ססאר טארגה, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, פפלו, אנדרה אלמיידה, חאבי גרה, דייגו לופס (לואיס ריוחה), ארנו דאנג’ומה והוגו דורו (לוקאס בלטראן).