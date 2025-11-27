יום חמישי, 27.11.2025 שעה 15:43
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

"מה שקורה במכבי מביך, קטש יחתום בהפועל"

רז שכניק ב"שיחת היום": "לא מכיר את המועדון, מה זה הפגישות הליליות הללו? איך מפילים את התיק על קטש? הוא יהיה מאמן אצל ינאי ואיטודיס מנג'ר"

|
עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

גם לנוכח הסגל הבעייתי של מכבי ת”א, אף אחד במועדון לא חשב שפתיחת העונה ביורוליג תהיה עד כדי כך גרועה. הצהובים מפסידים שוב ושוב במפעל האירופי הבכיר ועודד קטש בדרך לסיים את תפקידו כשברקע מחאת הקהל נגד ההנהלה על היעדר החיזוק. העיתונאי רז שכניק דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה קורה רז?
”צהריים טובים”.

מה שמעצבן אותי בכל הדברים שקשורים למכבי תל אביב, זה שלא שומעים את המנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה בסיפור. לאן הוא נעלם? הוא בנה פה קבוצה לא טובה מספיק, לא הביא שחקנים בזמן ואני לא רואה פה עבודה של מנהל מקצועי.
”לפני כמה ימים עלינו לשיחה וכולנו כבר הבנו שקטש, ימיו בעצם הסתיימו עוד לפני המשחק עם חולון, שהיה ברור שהוא לא נשאר. זה רק מראה עד כמה המצב במכבי כל כך גרוע כמעט מכל בחינה שהם היו צריכים את כל הימים של הבחישות מבלי הודעה ברורה של ההנהלה לאן דברים הולכים. זו טעות רודפת טעות, אני לא מכיר את המועדון שלי, אני לא מבין מה קרה. זה מביך ברמות שאני לא מבין מה קורה שם. מה זה הפגישות הליליות, הודעות לפה, הודעות לשם, ואחר כך זרקו לקטש שהוא הורס את הקבוצה, זה מועדון שאני לא מכיר”.

הם כבר עושים פגישה, אז הם חוצים את הכביש ועושים את זה ממול יד אליהו? זו התנהגות חובבנית, של אנשים שהתחילו אתמול לנהל קבוצת כדורסל ולא כאלו שמנהלים 40 שנה אימפריה.
”גם להפיל את התיק על קטש, כשהיה במרחק יריקה פעמיים מפיינל פור. הוא לקח את מכבי לבד, שכנע אנשים לבוא במלחמה. הציל את הקבוצה בשלוש השנים האחרונות והיחס שהוא מקבל מעליב אותי בתור אוהד ותיק של המועדון, בטח על רקע המצב המקצועי שלו. הוא שכנע את הזרים להישאר, ואני מזכיר את החרם שהיה עם בולדווין, בדצמבר 2023, קצת אחרי שהתחילה המלחמה. עוד אז היו בעיות וקטש היה האיש שהשאיר את הזרים, אז עכשיו אתם זורקים אותו?

שמעון מזרחי וקלאודיו קולדבלה (ראובן שוורץ)שמעון מזרחי וקלאודיו קולדבלה (ראובן שוורץ)

“אנחנו נראה את קטש חותם אצל עופר ינאי, הכי מהר שאפשר. הוא רוצה את איטודיס כמנג’ר מעל. אחרי שאיטודיס ייקח את התארים שלו, והוא ייקח, את קטש נראה בהפועל תל אביב. אוהדי הפועל תל אביב מתים על קטש, עופר ינאי מעריך אותו. המאמן המצוין יהיה בכיר שם, איטודיס יהיה מנג’ר. זה ייקח קצת זמן אבל הוא יהיה בהפועל תל אביב, תזכרו”.

יאניס ספרופולוס יכול לעשות משהו שונה בקבוצה הזאת? הוא כבר היה כאן, ראינו אותו בעבר.
”גילוי נאות, אני בקשר איתו והתיידדנו עם השנים אז אני מנוע. אני רוצה שקטש יישאר, אבל מצד שני אני מאוד אוהב את ספרופולוס. קודם כל יאניס הוא מאמן הגנה בהגדרה וישפר אותה, זה בטוח. אבל, הוא לא יגיע לשום מקום עם הסגל הזה. אני אהיה נחמד ואגיד שצריך להביא רכז וסנטר תותחים, כדי שמכבי תהיה במאזן חיובי ביורוליג ומכבי תלחם על אליפות עם הפועל תל אביב והפועל ירושלים”.

