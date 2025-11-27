יום חמישי, 27.11.2025 שעה 14:49
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

אנתוני לאמב לא יורחק, ייקנס ב-12,000 ש"ח

התובע שינה את החלטתו על פורוורד הפועל ירושלים, שפגע בשחקן עירוני רמת גן בצורה מכוערת במשחק הליגה האחרון של קבוצתו כשהחליט לבטל את השעייתו

|
אנתוני לאמב (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)
אנתוני לאמב (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

הקלה להפועל ירושלים. על הניצחון מול עירוני רמת גן העיב אירוע הדחיפה של אנתוני לאמב, שדחף את שחקן היריבה לעבר המצלמה ופגע למעשה גם בשחקן וגם בצלם. אחרי שהתובע דרש שהפורוורד יורחק משני משחקים בנוסף לקנס, כעת נקבע עונשו.

עורך הדין בועז שפירו פנה אל התובע, עו”ד איתמר ליפנר, וטען כי על אף התוצאות המצערות שנגרמו בעקבות המקרה, הוא ממליץ לו לצפות בסרטון מהאירוע. לאחר צפייה, הודיע התובע שהעבירה נעשתה בהתקפה מתפרצת ומיד אחריה, לאמב הרים את ידיו על מנת להתנצל.

“השתכנעתי שעל אף שמדובר בעבירה חמורה, אין מאחוריה כוונה אלימה”, כתב ליפנר בהחלטתו והוסיף: “לאור האמור, אני מחליט לבטל את כתב האישום”. שחקנה של הפועל ירושלים כן ייקנס, בסכום של 12,000 ש”ח אך כאמור, לא יורחק.

