ממשיכה במומנטום: פורסט חגגה על מאלמו

המחזור החמישי של הליגה האירופית נערך הערב (חמישי). במוקד, נוטינגהאם פורסט המשיכה במומנטום הנפלא שלה לאחר הנציחון על ליברפול ורשמה 0:3 על מאלמו. במשחקים נוספים, בטיס גברה 1:2 על אוטרכט, בולוניה חגגה עם 1:4 על זלצבורג ושטוטגרט הרשימה עם 0:4 על גו אהד איגלס.

נוטינגהאם פורסט - מאלמו 0:3

חגיגה של המארחת, ששלטה במשחק ללא עוררין והמשיכה במומנטום החיובי שלה לאחר הניצחון על ליברפול במסגרת הליגה. ראיין ייטס כבש ראשון, ארנו קלימוונדו הכפיל וניקולה מילנקוביץ’ השלים כדי לסגור עוד ערב נהדר של החבורה של שון דייץ’.

בעקבות הניצחון, פורסט עלתה לשמונה נקודות, בעוד יריבתה נותרה עם נקודה בודדת ותקועה בתחתית.

דקה 27, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ליתרון 0:1: ראיין ייטס קיבל את הכדור על סף הרחבה ושלח בעיטה חדה ומדויקת שחדרה את הרשת.

ראיין ייטס חוגג עם חבריו (IMAGO)

דקה 44, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ליתרון 0:2: ארנו קלימוונדו הגיב ראשון להדיפה של שוער היריבה וכבש מקרוב את השער השני של קבוצתו.

דקה 59, שער! נוטינגהאם פורסט עלתה ליתרון 0:3: ערבובייה ברחבה הובילה את הכדור לניקולה מילנקוביץ’, שכבש מקרוב את השער השלישי של קבוצתו.

ניקולה מילנקוביץ' בועט את השער השלישי (IMAGO)

ריאל בטיס - אוטרכט 1:2

לאחר שתי תוצאות תיקו בלה ליגה, האנדלוסים חזרו להרשים באירופה ורשמו ניצחון שלישי במפעל השני בחשיבותו ביבשת. קוצ’ו הרננדס כבש ראשון, ואזלזולי הכפיל בתחילת המחצית השנייה. מיגל רודריגס צימק מספר דקות לאחר מכן עם שער אדיר מחצי מגרש, שלא הספיק עבור האורחים, שנשארו בתחתית.

דקה 42, שער! בטיס עלתה ליתרון 0:1: אנטוני השתלט על הכדור והעביר הגבהה לרחבה שפגשה את ראשו של קוצ’ו הרננדס שכבש מטווח קרוב לשער.

קוצ’ו הרננדס חוגג שער (IMAGO)

דקה 50, שער! בטיס עלתה ליתרון 0:2: אזלזולי קיבל את הכדור באגף הימני ושלח כדור חד ומדויק לפינה השמאלית של השער.

אזלזולי חוגג עם אנטוני (IMAGO)

דקה 53, שער! אוטרכט צימקה ל-2:1: מיגל רודריגס שלח כדור אדיר מחצי מגרש, שעבר מעל שוער היריבה ונכנס לשער.

בולוניה - זלצבורג 1:4

בולוניה המשיכה בפתיחת העונה הטובה שלה, רשמה ניצחון גדול בביתה וחגגה כל הדרך לאמצע הטבלה. אודגארד כבש ראושן לאיטלקים, אך ורטסן איזן. לאחר מכן, המארחת חגגה עם שלושה שערים נוספים בניצוחם של דלינחה, ברנרדסקי ואורסוליני.

בעקבות הניצחון עלתה בולוניה למקום שמוביל לפלייאוף, בעוד האוסטרים נשארו עם שלוש נקודות בלבד בתחתית הטבלה.

דקה 26, שער! בולוניה עלתה ליתרון 0:1: בעיטה שהורחקה על ידי ההגנה הגיעה לינס אודגארד, שמתוך הרחבה שלח בעיטה לרשת.

שחקני בולוניה חוגגים יתרון (IMAGO)

דקה 33, שער! זלצבורג השוותה ל-1:1: מהלך יפה של האוסטרים הסתיים בבעיטה מתוך הרחבה שנעצרה על ידי השוער, רק כדי להגיע לורטסן שהכניע אותו מקרוב.

שחקני זלצבורג חוגגים (IMAGO)

דקה 51, שער! בולוניה עלתה ליתרון 1:2: האיטלקים השיבו לעצמם את היתרון. דלינחה קיבל כדור עומק נהדר, ומתוך החרבה שלח כדור חלש אך מדויק שהלך לפינה הימנית והכניע את השוער.

דקה 53, שער! בולוניה עלתה ליתרון 1:3: ברנרדסקי קיבל הגבהה מהאגף הימני, התרומם נפלא לנגיחה ושלח את הכדור לאותה פינה כמו דלינחה.

פדריקו ברנרדסקי עולה לנגיחה שהסתיימה בשער (IMAGO)

דקה 86, שער! בולוניה עלתה ליתרון 1:4: אורסוליני השתלט על ריבאונד, ומטווח קרוב הכניס את הכדור לרשת.

גו אהד איגלס - שטוטגרט 4:0

הגרמנים חגגו על ההולנדים ועלו למאזן של שלושה ניצחונות לעומת שני הפסדשים, בדיוק הפוך מהיריבה שלהם. ג’יימי לבלינג כבש צמד במחצית הראשונה, כאשראל חאנוס ובואנני הוסיפו בחצי השני כדי לקבוע את תוצאת המשחק. שטוטגרט נמצאת בעמדת הפלייאוף, בעוד איגלס יורת מטה בטבלה.

דקה 20, שער! שטוטגרט עלתה ליתרון 0:1: טעות בהגנת המארחת העבירה את הכדור לגרמנים, שמהלך יפה ברחבת היריבה הסתיים ברגליו של ג’יימי לבלינג, שכבש מקרוב את שער היתרון.

שחקני שטוטגרט חוגגים (IMAGO)

דקה 35, שער! שטוטגרט עלתה ליתרון 0:2: לבלינג השלים צמד לאחר בעיטה נגד כיוון תנועתו מחוץ לרחבה, שהכניעה את השוער שאפילו לא זז.

שחקני שטוטגרט חוגגים (IMAGO)

דקה 59, שער! שטוטגרט עלתה ליתרון 0:3: אל חאנוס השתלט על כדור בתוך הרחבה ושלח כדור אלכסוני על מנת לקבוע יתרון משולש.

דקה 90+3, שער! שטוטגרט עלתה ליתרון 0:4: בואנני כבש את השער הרביעי בתוספת הזמן. הוא קיבל את הכדור בצד ימין ודבר מול השוער, לא התבלבל והקפיץ את הכדור לרשת.

תוצאות נוספות:

הכוכב האדום - סטיאווה בוקרשט 0:1

גנק - באזל 1:2

פנאתינייקוס - שטורם גראץ 1:2

ריינג’רס - בראגה 1:1