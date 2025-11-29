יום שני, 01.12.2025 שעה 14:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3416-3914ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3111-2714אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1621-1914ריאל סוסיאדד9
1617-1514אלצ'ה10
1614-1213ראיו וייקאנו11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1322-1514מיורקה15
1321-1213ולנסיה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

ה"מסר" החד שהעביר ויניסיוס לצ'אבי אלונסו

הברזילאי הגיב לספסול עם הופעה של סופרסטאר מול אולימפיאקוס והבהיר למאמן ריאל מדריד שהוא לא ניתן להחלפה, מה שצפוי לשנות את מעמדו בקבוצה לטובה

|
ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

קיליאן אמבפה נבחר לשחקן המצטיין של המשחק בזכות ארבעת השערים שכבש מול אולימפיאקוס, אבל האמת היא שאם רואים את כל המשחק, זו יכולה להיות אחת הפעמים הבודדות שבהן שחקן כובש רביעייה, אבל תואר ה-MVP נמצא במחלוקת.

הסיבה: הופעה יוצאת מן הכלל של ויניסיוס ג'וניור, שהחזיר את הגרסה הטובה ביותר שלו מול הקבוצה של מנדיליבאר, וברגעים מסוימים הזכיר את השחקן שהיה מועמד לכדור הזהב לפני שנתיים. מסר ברור על כר הדשא, שהיה לו כמה נמענים.

הברור ביותר הוא לא אחר מאשר צ'אבי אלונסו. המאמן ניסה להרגיע את המתיחות הברורה בין השניים באמצעות הצהרותיו לתקשורת, אבל המציאות היא שבמהלך העונה הזו הוא כבר השאיר אותו על הספסל בארבעה משחקים, בזמן שאמבפה עדיין לא יודע מה זה לפתוח משחק כמחליף.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה מאושרים (IMAGO)ויניסיוס וקיליאן אמבפה מאושרים (IMAGO)

המשחק מול אולימפיאקוס משמש את הברזילאי כדי להבהיר מאוד למאמן שהתרומה שלו שווה, ואולי אף גדולה מזו של אמבפה. כן, הצרפתי הוא זה שמסיים את המצבים, וכולנו יודעים עד כמה השערים חשובים בכדורגל, אבל ויניסיוס הוא השחקן הכי לא צפוי ומפרק שיווי משקל בקבוצה הזו, בהפרש גדול.

“אם כי נכון שהוא כבר זמן רב לא היה בשיאו, המשחק שנערך ביוון מזמין לחשוב שכשהוא מחובר, ויניסיוס עדיין אחד השחקנים הכי מכריעים שיש בסגל. כמה שצ'אבי אלונסו יתעקש, אין עוד אחד כזה בקבוצה עם היכולות שלו. לא רודריגו, לא ברהים, ולא אף אחד אחר שהוא הציב באגף הזה”, החמיאו בתקשורת בספרד.

“ויניסיוס מרד באמצעות המשחק שלו בליגת האלופות ודרש בחזרה את המעמד שלו כשחקן בלתי ניתן לערעור, זה שתמיד היה לו אצל קרלו אנצ'לוטי ושאת המעמד הזה המאמן החדש של ריאל מדריד לקח ממנו מאז שהגיע”, הוסיפו בתקשורת.

ויניסיוס (IMAGO)ויניסיוס (IMAGO)

זו הייתה ההופעה הכי טובה של הקיצוני העונה, עם בישול עוצר נשימה לשער הראשון של אמבפה, מהלך שבו "הגיש" לצרפתי את הרביעי, ושער שנפסל אחר כך בגלל נבדל. בסיכומו של דבר, הצהרת כוונות מלאה בדיוק ברגע שבו צ'אבי אלונסו היה זקוק לזה יותר מכל, עם דמותו של המאמן תחת ביקורת כבדה לאחר המשחקים האחרונים וכל הדיווחים על הקשר שלו עם חדר ההלבשה.

לאחר המשחק, הברזילאי ניגש למאמן כדי לתת לו חיבוק שעשוי להיות משמעותי מאוד. מה שקרה אתמול יכול להיות אבן היסוד הראשונה לבניית הגשר בין השניים, גשר שהמועדון כל כך כמה אליו. ויניסיוס הבהיר למאמן שאם הוא רוצה לשאוף לכל התארים, הוא חייב לסמוך עליו כשחקן מרכזי. עכשיו תורו של צ'אבי אלונסו להוכיח שהיחסים האלה יכולים להגיע לנמל טוב, ולא להפוך לבעיה הגדולה של ריאל מדריד. רק הזמן יגיד איזו דרך הם החליטו לקחת.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

“ויניסיוס הציג גרסה שמאלצת את צ'אבי אלונסו לחשוב מחדש על התוכנית. ההופעה הזוהרת ביותר של הברזילאי העונה, זו שכמעט הביאה אותו לכדור הזהב, מצביעה על שינוי במעמדו בתוך הקבוצה”, ניתחו ב’מארקה’. “יש משחקים שמסמנים נקודת מפנה, רגעים שבהם שחקן מראה שההשפעה שלו בלתי ניתנת להכחשה. מול אולימפיאקוס, ויניסיוס נתן מחצית ראשונה שמאלצת את צ'אבי אלונסו לבחון מחדש את הטקטיקה שלו. זו הייתה הגרסה האגרסיבית וההחלטית ביותר שלו, זו שכמעט הביאה אותו לכדור הזהב, והיא חזרה בעוצמה. ההופעה הזו מחייבת את אלונסו לשקול מחדש את תפקידו של הברזילאי בקבוצה”, הדגישו.

“צ'אבי אלונסו מחפש לבנות ריאל מדריד דומיננטית, שמסוגלת לכפות קצב גבוה ומתמשך. ואם יש שחקן אחד שיכול לשנות את מהלך המשחק כבר מהפעולה הראשונה, זה ויניסיוס. הוא הדבר הקרוב ביותר להפרעה מתמדת שיש למועדון בסגל שלו, כי הוא היחיד שמסוגל לשנות את הדינמיקה של משחק במהלך אחד. למרות שהשערים היו של אמבפה, זה היה הברזילאי שנשא את הנטל התחרותי של הקבוצה מהרגע הראשון. הוא דחף קדימה, שבר קווים, הכריח את היריב לסגת ולהכניס עוד שחקנים לעזרה. ההשפעה שלו הייתה טוטלית, ואפשרה לחבריו לקבוצה לעוף על המגרש”, גרסו ב’מארקה’.

ויניסיוס ואלונסו (IMAGO)ויניסיוס ואלונסו (IMAGO)

הברזילאי לוקח פיקוד ומטיל את הסמכות שלו, המעמד שלו בקבוצה אינו נתון למשא ומתן. הסטטיסטיקה מגבה זאת, הוא היה השחקן שביצע הכי הרבה דריבלים והכי הרבה מצבי הבקעה לאורך כל המשחק. כל נגיעה שלו הוסיפה שטח, סכנה ומתח למשחק. עד שהגיעה הפעולה שסיכמה את הרמה שלו, בישול עם החלק החיצוני של כף הרגל, טכני בצורה מושלמת ומדויק בכוונה, לאמבפה כדי להשוות.

כשהוא מופיע ככה, שום שיטה, היררכיה או תוכנית לא יכולים להתעלם ממנו. "זה היה משחק גדול שלו. הוא עושה את ההבדל במהלך משחק. אני חושב שזה נורא בשביל מגן להיות מול ויני במשך שעה וחצי. הוא שיחק משחק נהדר, ואנחנו מאוד שמחים שיש לנו אותו בקבוצה", הודה אמבפה.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה מאושרים (IMAGO)ויניסיוס וקיליאן אמבפה מאושרים (IMAGO)

כשוויניסיוס ואמבפה מוצאים שטחים, היריב עובר למצב הישרדות. שניהם נעו בחופשיות, תקפו את האגפים בקלות והטביעו את היריב בכל פעם שהתאפשר. אזכור מיוחד מגיע לארדה גולר, ששיחק בביטחון רב והפך לתמיכה האידאלית. הוא האריך התקפות, הגביר את הקצב ואפשר לשני הכוכבים לשחרר את המהירות האינסופית שלהם. "אני מאוד מאוכזב מהשער שנפסל כי זו פעולה שדיברנו עליה, והיא הייתה נותנת לו תחושה נהדרת לכבוש. זה שער טיפוסי שלו, חיתוך מבחוץ פנימה אל הפינה הרחוקה. אני רוצה להדגיש את החיבור שלו עם קיליאן, שני הבישולים שלו וההשפעה שהייתה לו", הסביר אלונסו.

צ'אבי אלונסו דיבר על “רוק אנד רול” כשהגיע. ריאל מדריד אנכית ואינטנסיבית, שמסוגלת להמם יריבות דרך הקצב והחזקה בכדור. המחצית הראשונה מול אולימפיאקוס הייתה בדיוק זה. אחר כך הגיע הנפילה בסיום שכמעט הסתיימה באסון. קבוצה שחיפשה, דרך שליטה, להנחית מכות קשות, אבל לא באמצעות ניהול קצבי של המשחק, אלא דרך האצה, כדי שלא תהיה ליריב אפשרות לחשוב, או לנוח.

ובתוך המבנה הזה, החד ביותר, הבלתי צפוי ביותר והקשה ביותר לעצירה היה ויניסיוס ג'וניור. ההופעה שלו היא מסר ברור וישיר לצוות המקצועי. הצהרה שלפיה, כשהוא מופיע בגרסה הזו, המעמד שלו בקבוצה אינו נתון למשא ומתן. ובהקשר הזה, אין עוד אחד כמו ויניסיוס. שחקן חיוני, שזה עתה שיגר הצהרה בעוצמה שהמשימה דרשה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומות
עסק משפחתי: אמא של רונאלדו עושה פרסומותנגןגארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנות
גארבג' טיים: רונאלדו רוקד על שולחנותנגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */