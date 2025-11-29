ה"מסר" החד שהעביר ויניסיוס לצ'אבי אלונסו

קיליאן אמבפה נבחר לשחקן המצטיין של המשחק בזכות ארבעת השערים שכבש מול אולימפיאקוס, אבל האמת היא שאם רואים את כל המשחק, זו יכולה להיות אחת הפעמים הבודדות שבהן שחקן כובש רביעייה, אבל תואר ה-MVP נמצא במחלוקת.

הסיבה: הופעה יוצאת מן הכלל של ויניסיוס ג'וניור, שהחזיר את הגרסה הטובה ביותר שלו מול הקבוצה של מנדיליבאר, וברגעים מסוימים הזכיר את השחקן שהיה מועמד לכדור הזהב לפני שנתיים. מסר ברור על כר הדשא, שהיה לו כמה נמענים.

הברור ביותר הוא לא אחר מאשר צ'אבי אלונסו. המאמן ניסה להרגיע את המתיחות הברורה בין השניים באמצעות הצהרותיו לתקשורת, אבל המציאות היא שבמהלך העונה הזו הוא כבר השאיר אותו על הספסל בארבעה משחקים, בזמן שאמבפה עדיין לא יודע מה זה לפתוח משחק כמחליף.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה מאושרים (IMAGO)

המשחק מול אולימפיאקוס משמש את הברזילאי כדי להבהיר מאוד למאמן שהתרומה שלו שווה, ואולי אף גדולה מזו של אמבפה. כן, הצרפתי הוא זה שמסיים את המצבים, וכולנו יודעים עד כמה השערים חשובים בכדורגל, אבל ויניסיוס הוא השחקן הכי לא צפוי ומפרק שיווי משקל בקבוצה הזו, בהפרש גדול.

“אם כי נכון שהוא כבר זמן רב לא היה בשיאו, המשחק שנערך ביוון מזמין לחשוב שכשהוא מחובר, ויניסיוס עדיין אחד השחקנים הכי מכריעים שיש בסגל. כמה שצ'אבי אלונסו יתעקש, אין עוד אחד כזה בקבוצה עם היכולות שלו. לא רודריגו, לא ברהים, ולא אף אחד אחר שהוא הציב באגף הזה”, החמיאו בתקשורת בספרד.

“ויניסיוס מרד באמצעות המשחק שלו בליגת האלופות ודרש בחזרה את המעמד שלו כשחקן בלתי ניתן לערעור, זה שתמיד היה לו אצל קרלו אנצ'לוטי ושאת המעמד הזה המאמן החדש של ריאל מדריד לקח ממנו מאז שהגיע”, הוסיפו בתקשורת.

ויניסיוס (IMAGO)

זו הייתה ההופעה הכי טובה של הקיצוני העונה, עם בישול עוצר נשימה לשער הראשון של אמבפה, מהלך שבו "הגיש" לצרפתי את הרביעי, ושער שנפסל אחר כך בגלל נבדל. בסיכומו של דבר, הצהרת כוונות מלאה בדיוק ברגע שבו צ'אבי אלונסו היה זקוק לזה יותר מכל, עם דמותו של המאמן תחת ביקורת כבדה לאחר המשחקים האחרונים וכל הדיווחים על הקשר שלו עם חדר ההלבשה.

לאחר המשחק, הברזילאי ניגש למאמן כדי לתת לו חיבוק שעשוי להיות משמעותי מאוד. מה שקרה אתמול יכול להיות אבן היסוד הראשונה לבניית הגשר בין השניים, גשר שהמועדון כל כך כמה אליו. ויניסיוס הבהיר למאמן שאם הוא רוצה לשאוף לכל התארים, הוא חייב לסמוך עליו כשחקן מרכזי. עכשיו תורו של צ'אבי אלונסו להוכיח שהיחסים האלה יכולים להגיע לנמל טוב, ולא להפוך לבעיה הגדולה של ריאל מדריד. רק הזמן יגיד איזו דרך הם החליטו לקחת.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

“ויניסיוס הציג גרסה שמאלצת את צ'אבי אלונסו לחשוב מחדש על התוכנית. ההופעה הזוהרת ביותר של הברזילאי העונה, זו שכמעט הביאה אותו לכדור הזהב, מצביעה על שינוי במעמדו בתוך הקבוצה”, ניתחו ב’מארקה’. “יש משחקים שמסמנים נקודת מפנה, רגעים שבהם שחקן מראה שההשפעה שלו בלתי ניתנת להכחשה. מול אולימפיאקוס, ויניסיוס נתן מחצית ראשונה שמאלצת את צ'אבי אלונסו לבחון מחדש את הטקטיקה שלו. זו הייתה הגרסה האגרסיבית וההחלטית ביותר שלו, זו שכמעט הביאה אותו לכדור הזהב, והיא חזרה בעוצמה. ההופעה הזו מחייבת את אלונסו לשקול מחדש את תפקידו של הברזילאי בקבוצה”, הדגישו.

“צ'אבי אלונסו מחפש לבנות ריאל מדריד דומיננטית, שמסוגלת לכפות קצב גבוה ומתמשך. ואם יש שחקן אחד שיכול לשנות את מהלך המשחק כבר מהפעולה הראשונה, זה ויניסיוס. הוא הדבר הקרוב ביותר להפרעה מתמדת שיש למועדון בסגל שלו, כי הוא היחיד שמסוגל לשנות את הדינמיקה של משחק במהלך אחד. למרות שהשערים היו של אמבפה, זה היה הברזילאי שנשא את הנטל התחרותי של הקבוצה מהרגע הראשון. הוא דחף קדימה, שבר קווים, הכריח את היריב לסגת ולהכניס עוד שחקנים לעזרה. ההשפעה שלו הייתה טוטלית, ואפשרה לחבריו לקבוצה לעוף על המגרש”, גרסו ב’מארקה’.

ויניסיוס ואלונסו (IMAGO)

הברזילאי לוקח פיקוד ומטיל את הסמכות שלו, המעמד שלו בקבוצה אינו נתון למשא ומתן. הסטטיסטיקה מגבה זאת, הוא היה השחקן שביצע הכי הרבה דריבלים והכי הרבה מצבי הבקעה לאורך כל המשחק. כל נגיעה שלו הוסיפה שטח, סכנה ומתח למשחק. עד שהגיעה הפעולה שסיכמה את הרמה שלו, בישול עם החלק החיצוני של כף הרגל, טכני בצורה מושלמת ומדויק בכוונה, לאמבפה כדי להשוות.

כשהוא מופיע ככה, שום שיטה, היררכיה או תוכנית לא יכולים להתעלם ממנו. "זה היה משחק גדול שלו. הוא עושה את ההבדל במהלך משחק. אני חושב שזה נורא בשביל מגן להיות מול ויני במשך שעה וחצי. הוא שיחק משחק נהדר, ואנחנו מאוד שמחים שיש לנו אותו בקבוצה", הודה אמבפה.

ויניסיוס וקיליאן אמבפה מאושרים (IMAGO)

כשוויניסיוס ואמבפה מוצאים שטחים, היריב עובר למצב הישרדות. שניהם נעו בחופשיות, תקפו את האגפים בקלות והטביעו את היריב בכל פעם שהתאפשר. אזכור מיוחד מגיע לארדה גולר, ששיחק בביטחון רב והפך לתמיכה האידאלית. הוא האריך התקפות, הגביר את הקצב ואפשר לשני הכוכבים לשחרר את המהירות האינסופית שלהם. "אני מאוד מאוכזב מהשער שנפסל כי זו פעולה שדיברנו עליה, והיא הייתה נותנת לו תחושה נהדרת לכבוש. זה שער טיפוסי שלו, חיתוך מבחוץ פנימה אל הפינה הרחוקה. אני רוצה להדגיש את החיבור שלו עם קיליאן, שני הבישולים שלו וההשפעה שהייתה לו", הסביר אלונסו.

צ'אבי אלונסו דיבר על “רוק אנד רול” כשהגיע. ריאל מדריד אנכית ואינטנסיבית, שמסוגלת להמם יריבות דרך הקצב והחזקה בכדור. המחצית הראשונה מול אולימפיאקוס הייתה בדיוק זה. אחר כך הגיע הנפילה בסיום שכמעט הסתיימה באסון. קבוצה שחיפשה, דרך שליטה, להנחית מכות קשות, אבל לא באמצעות ניהול קצבי של המשחק, אלא דרך האצה, כדי שלא תהיה ליריב אפשרות לחשוב, או לנוח.

ובתוך המבנה הזה, החד ביותר, הבלתי צפוי ביותר והקשה ביותר לעצירה היה ויניסיוס ג'וניור. ההופעה שלו היא מסר ברור וישיר לצוות המקצועי. הצהרה שלפיה, כשהוא מופיע בגרסה הזו, המעמד שלו בקבוצה אינו נתון למשא ומתן. ובהקשר הזה, אין עוד אחד כמו ויניסיוס. שחקן חיוני, שזה עתה שיגר הצהרה בעוצמה שהמשימה דרשה.