רשמית: אלן הווארד רכש 15% מהפועל תל אביב

הפועל תל אביב מרחיבה את קבוצת הבעלות שלה והודיעה רשמית היום (חמישי) על הצטרפותו של איש העסקים היהודי-בריטי אלן הווארד, מהדמויות המשפיעות ביותר בעולם הפיננסים הגלובלי, פילנתרופ, ומייסד קרן Brevan Howard, הנחשבת לאחת מחברות ה-Absolute Return המובילות בעולם, המתמחה במאקרו גלובלי.

הווארד מצטרף לבעלי המניות הקיימים: עופר ינאי, גילי רענן ומיקי מלכה. במסגרת ההשקעה, ירכוש הווארד 15% מחברת הניהול של המועדון. “הצטרפותו של הווארד מהווה חיזוק משמעותי לבסיס הבעלות של המועדון. מבנה בעלות רחב ומגוון אשר יאפשר להפועל תל אביב לבנות תקציב רב-שנתי יציב ומשמעותי, ולבסס תשתית ארוכת טווח שתמקם את המועדון בחזית הכדורסל האירופי”, נמסר מהפועל תל אביב.

גילי רענן, מבעלי הפועל תל אביב, אמר: "הצטרפותו של אלן מעניקה עומק ויציבות, ומפחיתה את התלות בבעלים יחיד, תוך מתן יכולת לבנות עתיד ארוך טווח עבור הפועל תל אביב בצמרת הכדורסל האירופי. העוצמה שלנו נובעת מהשילוב בין קהל אוהדים יוצא דופן, צוות מקצועי מהשורה הראשונה, ובעלי מניות מחויבים בעלי חזון ארוך טווח - כולם מונעים על ידי הנחישות והחוסן שמאפיינים את הרוח הישראלית. זאת התשתית להצלחה מתמשכת - על המגרש ומחוצה לו".

אלן הווארד (ראובן שוורץ)

נציין כי לחברת אדום ניהול בסל כיום יש 81% מהפועל תל אביב, ו-19% הנותרים אצל עמותת הפועל אוסישקין ת”א. מתוך 100% של עופר ינאי באדום ניהול בסל, 10% שייכים לגילי רענן, 15% למיקי מלכה ו-75% לינאי עצמו.

כעת עם הצטרפות הווארד, ינאי צפוי להישאר עם 60%. ייתכן שגילי רענן, שמעורב מאוד, עשוי לרכוש עוד 5% וינאי יירד ל-55%, על מנת שלכולם יהיה 15%, כמובן חוץ מעופר עצמו שישמור מעל 51% לכל הפחות. את 15 האחוזים שלו רכש הוואדר בתמורה לכ-55 מיליון שקלים.

כיום, בן ה-61 הוא מנהל קרן גידור ומייסד-שותף של Brevan Howard Asset Management LLP. בפברואר 2013 דורג על ידי מגזין ‘פורבס’ כאחד מ-40 מנהלי קרנות הגידור המרוויחים ביותר. ב-2014 הגיע למקום ה-53 ברשימת העשירים של Sunday Times. לפי ‘פורבס’, נכון ל-2019 שוויו היה מוערך ב-1.6 מיליארד דולר. לפי הערכת פורבס המעודכנת לשנה, שוויו מוערך בכ-3.9 מיליארד דולר, מקום 929 בעשירי העולם.

הווארד שימש בוועדה המייעצת למשקיעים של הבנק הפדרלי של ניו יורק, והוא נמנה עם קבוצת מנהלים פיננסיים שנתנו מעת לעת ייעוץ לבכירים של ניו יורק בנושאי מדיניות כלכלית. ב-2019 הווארד פרש מתפקיד מנכ”ל Brevan Howard.

ב-2020 תמך הווארד בקרן הגידור One River Digital Asset Management ברכישת יותר מ-600 מיליון דולר בביטקוין ואתריום. לקרן היו התחייבויות שהיו אמורות להעלות את שווי החזקותיה לכמיליארד דולר ב-2021. בשנת 2020 נכלל הווארד ברשימת 50 האנשים המשפיעים ביותר (דירוג Bloomberg) ששינו את עולם העסקים הגלובלי.

הווארד היה נשוי לסבין הווארד, צרפתייה, ולהם ארבעה ילדים. הם התגרשו ב-2015. בינואר 2020 התחתן עם קרוליין ביירון, ולהם שני ילדים. עוד קודם בחייו, ב-2010, עבר הווארד מלונדון לז’נבה, שווייץ. חמש שנים לאחר מכן רכש דירת יוקרה במיאמי ב-14.5 מיליון דולר. ב-2017 חזר ללונדון.

בנוסף לפועלו בתחום הכלכלי, הווארד פעיל גם במעגלים פוליטיים של המפלגה השמרנית בבריטניה. מאז 2019 תרם למפלגה 1.6 מיליון ליש”ט, כולל תרומה חד פעמית של מיליון ליש”ט באביב 2023. ומה לגבי הזווית בכחול לבן? המיליארדר ייסד את קרן אלן הווארד, שפעלה עד סגירתה ב-2010 ותרמה לארגונים שהתמקדו בישראל, בחינוך על השואה ובסיוע לחסרי בית. הווארד ממשיך לתמוך בעמותות הפועלות למען חסרי בית.