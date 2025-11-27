יום חמישי, 27.11.2025 שעה 14:48
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
13533-6217מכבי רחובות
13653-7148עירוני נהריה
12570-6167הפועל אילת
12704-6918הפועל מגדל העמק
11489-5776מכבי אשדוד
11460-5157א.ס. רמה"ש
11593-6097אליצור אשקלון
11720-7338אליצור יבנה
11512-5107הפועל חיפה
11679-6548מכבי פ"ת
10503-5066מ.כ. עוטף דרום
10616-5827מכבי קריית גת
10629-5887אליצור שומרון
7619-5477מכבי חיפה
7660-5567מ.ס צפת
5448-3695מכבי מעלה אדומים

אחרי שנזרק מליגת העל, דשון בורק חוזר לצפת

לאחר שנטש את המשחק של הפועל מגדל העמק/יזרעאל נגד אליצור אשקלון באמצע ועקב כך הודח ממנה, הגארד הזר ישוב לקבוצה מהלאומית, בה שיחק בשנה שעברה

|
דשון בורק (מיכל בן גיגי מנהלת הליגה הלאומית)
דשון בורק (מיכל בן גיגי מנהלת הליגה הלאומית)

אחרי הדרמה שהתרחשה לפני תשעה ימים, בה שחקנה הזר של הפועל מגדל העמק/יזרעאל, דשון בורק, נטש באמצע המשחק מול אליצור אשקלון, כמחאה על ספסולו על ידי המאמן ולאחר מכן שוחרר מהקבוצה, נודע ל-ONE כי קבוצתו הקודמת של בורק, מ.ס צפת, צפויה לקלוט מחדש את השחקן, שצפוי להצטרף במקומו של טאז שרמן. 

בורק (29, 1.93) העמיד בעונה שעברה ממוצעים של 22.5 נקודות, ארבעה אסיסטים, 4.6 ריבאונדים ו-3.6 חטיפות (הכי הרבה בלאומית). מ.ס צפת מסובכת קשות בתחתית בליגת המשנה, במאזן 7:1 לאחר שמונה משחקים. במשחקה האחרון הפסידה צפת 88:74 בקריית גת ומשחקה הבא יתקיים ב-2.12 מול עירוני נהריה, באולם הפיס בצפת.

טאז שרמן, שהגיע לצפת מהליגה הראשונה ביוון, מעמיד בינתיים ממוצעים של 20.8 נקודות, 4.4 אסיסטים ו-3.3 ריבאונדים למשחק. העובדה שבורק מסוגל לשחק בשתי עמדות הגארד, בעוד שרמן לא משחק כרכז, גורמת לקבוצה מהלאומית לרצות לעשות את השינוי.

