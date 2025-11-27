יום חמישי, 27.11.2025 שעה 14:48
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

צעירי א.א פאחם נגד נצרת, טירה מול א.א פאחם

המחזור התשיעי בליגה א' צפון: יתקיימו שלושה משחקים כשהפועל מגדל העמק תארח את הפועל בית שאן. הפועל ע. באקה אל גרבייה תארח את הפועל ע. כרמיאל

|
שחקני צעירי אום אל פאחם חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני צעירי אום אל פאחם חוגגים (חג'אג' רחאל)

20 יום חלפו מאז המחזור האחרון בליגה א' צפון. פגרת השזרוע מאחורינו וקבוצות ליגה א' צפון חוזרות למחזור התשיעי. הערב (חמישי) יתקיימו להם שלושה משחקים. מ.ס טירה תפגוש בביתה את הפועל אום אל פאחם, נועלת הטבלה, הפועל מגדל העמק תארח את הפועל בית שאן והפועל טירת הכרמל תתמודד מול מכבי אתא ביאליק.

מעבר לכך, מחר (שישי) יערכו שלושה משחקים נוספים, כשבמוקד המפגשים בין צעירי אום אל פאחם למוליכה מכבי אחי נצרת, וכך גם בין הפועל ע. באקה אל גרבייה להפועל עירוני כרמיאל. בתוך כך, מכבי נוג'ידאת תפגוש את מ.כ צעירי טמרה. בשבת, הפועל עירוני עראבה תארח את הפועל בני מוסמוס בקריית ים ומכבי נווה שאנן תפגוש במוצ"ש את עירוני נשר.

מ.ס טירה – הפועל אום אל פאחם (27/11, טירה, 19:00)

לפני היציאה לפגרה, טירה הפסידה לאחר חמישה ניצחונות רצופים. אום אל פאחם, לעומת זאת, מגיעה להתמודדות הזו כשטרם ניצחה במשחקי החוץ שלה. מה גם שכבשה רק שלושה שערים, שהם שליש מכמות השערים שלה עד כה. טירה צירפה באחרונה את אוראל אלקלעי ונפרדה ממואמן עיראקי. באום אל פאחם נפרדו מעבד אלמג'יד שדאפנה, שעבר ליריבה העירונית.

שחקני טירה מאושרים (חגשחקני טירה מאושרים (חג'אג' רחאל)

צעירי אום אל פאחם – מכבי אחי נצרת (28/11, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 12:40)

משחק צמרת מסקרן בין זו שטרם הפסידה בביתה וטרם ספגה ולו שער חובה אחד בביתה, אל מול המוליכה, שספגה רק שער אחד במשחקי החוץ שלה, אך מתקשה למצוא את הרשת (שישה שערים מתוך 16 בסה"כ). ניצחון של המקומיים יקרב אותם עוד יותר לצמרת הגבוהה. מבחינתה של אחי נצרת, זה משחק על כל הקופה. תיקו או הפסד יערער המערכת, אחרי תקופה נפלאה מבחינתם.

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חגשחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

הפועל טירת הכרמל – מכבי אתא ביאליק (27/11, מתחם אימונים חדרה, 21:15)

משחק קצוות, בין זו מהמקום ה-14 לבין זו מהמקום השני. טירת הכרמל קיבלו לידיהם את אלון בוזורגי ומחמוד עבאס, בתקווה שאלו יעזרו לה לצאת מהמצב בו היא נמצאת. גם אתא ביאליק התחמשה באחרונה, כשצירפה אליה את שחר צפריר, דולב אזרואל ואפיק קטן. ניצחון של אתא ביאליק ומעידה של אחי נצרת, והחבר'ה של אבי סבג במקום הראשון. טירת הכרמל, אגב, עם שלושה משחקי בית, כשבכולם הפסידה וטרם הבקיעה שער זכות.

שחקני מכבי קריית אתא ביאליק חוגגים (חגשחקני מכבי קריית אתא ביאליק חוגגים (חג'אג' רחאל)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – הפועל בית שאן (27/11, מגדל העמק, 19:00)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל עירוני כרמיאל (28/11, הסינתטי בבאקה אל גרבייה, 12:20)

מכבי נוג'ידאת – מ.כ צעירי טמרה (28/11, בועיינה נוג'ידאת מזרחי חדש, 14:00)

הפועל עירוני עראבה – הפועל בני מוסמוס (29/11, הסינתטי בקריית ים, 10:30)

מכבי נווה שאנן – עירוני נשר (29/11, אגרטק חיפה, 19:30)

