צעירי א.א פאחם נגד נצרת, טירה מול א.א פאחם

20 יום חלפו מאז המחזור האחרון בליגה א' צפון. פגרת השזרוע מאחורינו וקבוצות ליגה א' צפון חוזרות למחזור התשיעי. הערב (חמישי) יתקיימו להם שלושה משחקים. מ.ס טירה תפגוש בביתה את הפועל אום אל פאחם, נועלת הטבלה, הפועל מגדל העמק תארח את הפועל בית שאן והפועל טירת הכרמל תתמודד מול מכבי אתא ביאליק.

מעבר לכך, מחר (שישי) יערכו שלושה משחקים נוספים, כשבמוקד המפגשים בין צעירי אום אל פאחם למוליכה מכבי אחי נצרת, וכך גם בין הפועל ע. באקה אל גרבייה להפועל עירוני כרמיאל. בתוך כך, מכבי נוג'ידאת תפגוש את מ.כ צעירי טמרה. בשבת, הפועל עירוני עראבה תארח את הפועל בני מוסמוס בקריית ים ומכבי נווה שאנן תפגוש במוצ"ש את עירוני נשר.

מ.ס טירה – הפועל אום אל פאחם (27/11, טירה, 19:00)

לפני היציאה לפגרה, טירה הפסידה לאחר חמישה ניצחונות רצופים. אום אל פאחם, לעומת זאת, מגיעה להתמודדות הזו כשטרם ניצחה במשחקי החוץ שלה. מה גם שכבשה רק שלושה שערים, שהם שליש מכמות השערים שלה עד כה. טירה צירפה באחרונה את אוראל אלקלעי ונפרדה ממואמן עיראקי. באום אל פאחם נפרדו מעבד אלמג'יד שדאפנה, שעבר ליריבה העירונית.

שחקני טירה מאושרים (חג'אג' רחאל)

צעירי אום אל פאחם – מכבי אחי נצרת (28/11, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 12:40)

משחק צמרת מסקרן בין זו שטרם הפסידה בביתה וטרם ספגה ולו שער חובה אחד בביתה, אל מול המוליכה, שספגה רק שער אחד במשחקי החוץ שלה, אך מתקשה למצוא את הרשת (שישה שערים מתוך 16 בסה"כ). ניצחון של המקומיים יקרב אותם עוד יותר לצמרת הגבוהה. מבחינתה של אחי נצרת, זה משחק על כל הקופה. תיקו או הפסד יערער המערכת, אחרי תקופה נפלאה מבחינתם.

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

הפועל טירת הכרמל – מכבי אתא ביאליק (27/11, מתחם אימונים חדרה, 21:15)

משחק קצוות, בין זו מהמקום ה-14 לבין זו מהמקום השני. טירת הכרמל קיבלו לידיהם את אלון בוזורגי ומחמוד עבאס, בתקווה שאלו יעזרו לה לצאת מהמצב בו היא נמצאת. גם אתא ביאליק התחמשה באחרונה, כשצירפה אליה את שחר צפריר, דולב אזרואל ואפיק קטן. ניצחון של אתא ביאליק ומעידה של אחי נצרת, והחבר'ה של אבי סבג במקום הראשון. טירת הכרמל, אגב, עם שלושה משחקי בית, כשבכולם הפסידה וטרם הבקיעה שער זכות.

שחקני מכבי קריית אתא ביאליק חוגגים (חג'אג' רחאל)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל מגדל העמק – הפועל בית שאן (27/11, מגדל העמק, 19:00)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל עירוני כרמיאל (28/11, הסינתטי בבאקה אל גרבייה, 12:20)

מכבי נוג'ידאת – מ.כ צעירי טמרה (28/11, בועיינה נוג'ידאת מזרחי חדש, 14:00)

הפועל עירוני עראבה – הפועל בני מוסמוס (29/11, הסינתטי בקריית ים, 10:30)

מכבי נווה שאנן – עירוני נשר (29/11, אגרטק חיפה, 19:30)