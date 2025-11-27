יום חמישי, 27.11.2025 שעה 11:34
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"להיות או לא להיות": דריכות שיא בריינה לטבריה

במועדון מבינים את חשיבות הניצחון: "המשחק הכי חשוב עבורנו. במצבנו אין שום אפשרות אחרת מלבד שלוש נקודות, אחרת נמצא את עצמנו בבעיה קשה ביותר"

|
שחקני בני ריינה (שחר גרוס)
שחקני בני ריינה (שחר גרוס)

בבני ריינה לא זוכרים מתי בשנים האחרונות הקבוצה כבר בשלב זה של העונה הייתה בצומת דרכים כל כך גדולה כפי שהיא נמצאת לקראת משחק הליגה במחזור הקרוב מול עירוני טבריה.

ריינה סוחבת את כל הליגה על הגב עם נקודה אחת בלבד, 9 נקודות פחות מעירוני טבריה שנמצאת מעל הקו האדום, מה שמעצים עוד יותר את חשיבות המשחק.

"זה המשחק הכי חשוב עבורנו, להיות או לא להיות בליגה. מדובר במשחק קשה מאוד מול קבוצה שהוכיחה את עצמה, אבל לנו במצבנו אין שום אפשרות אחרת מלבד ניצחון, אחרת נמצא את עצמנו בבעיה קשה ביותר", אמרו בריינה. 

כרגע לפחות מצב כשירותם של נאהיל חוטבא, עילאי אלמקייס ומוחמד שכר לא ברור וייעשה מאמץ גדול להכשירם לקראת המשחק. השלושה חזרו לאימונים ויכולים להוות תוספת כוח משמעותית מאוד לסגל של אדהם האדיה שמחפש ניצחון רשמי ראשון.

אגב, המשחק מעבר לחשיבותו המקצועית יפגיש את ריינה עם שלושת האקסים, מוחמד אוסמן, ממדו סמביניה וגיא חדידה שעברו בקיץ לטבריה.

