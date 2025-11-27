"להיות או לא להיות": דריכות שיא בריינה לטבריה

בבני ריינה לא זוכרים מתי בשנים האחרונות הקבוצה כבר בשלב זה של העונה הייתה בצומת דרכים כל כך גדולה כפי שהיא נמצאת לקראת משחק הליגה במחזור הקרוב מול עירוני טבריה.

ריינה סוחבת את כל הליגה על הגב עם נקודה אחת בלבד, 9 נקודות פחות מעירוני טבריה שנמצאת מעל הקו האדום, מה שמעצים עוד יותר את חשיבות המשחק.

"זה המשחק הכי חשוב עבורנו, להיות או לא להיות בליגה. מדובר במשחק קשה מאוד מול קבוצה שהוכיחה את עצמה, אבל לנו במצבנו אין שום אפשרות אחרת מלבד ניצחון, אחרת נמצא את עצמנו בבעיה קשה ביותר", אמרו בריינה.

כרגע לפחות מצב כשירותם של נאהיל חוטבא, עילאי אלמקייס ומוחמד שכר לא ברור וייעשה מאמץ גדול להכשירם לקראת המשחק. השלושה חזרו לאימונים ויכולים להוות תוספת כוח משמעותית מאוד לסגל של אדהם האדיה שמחפש ניצחון רשמי ראשון.

אגב, המשחק מעבר לחשיבותו המקצועית יפגיש את ריינה עם שלושת האקסים, מוחמד אוסמן, ממדו סמביניה וגיא חדידה שעברו בקיץ לטבריה.