אין הכרעה בדיון הערעור של החברה בבעלות ינאי

הדיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב לגבי בקשת חברת אדום ניהול סל בע"מ, בראשות עופר ינאי, למנוע מרשות המסים לגבות ממנה חוב של כ-5.5 מיליון שקלים, התקיים היום (חמישי). החברה טוענת כי רשות המסים מפעילה נגדה הליכי גבייה שאינם חוקיים וכי רק בעלי התפקיד בהליכי חדלות הפירעון של עמותת אוסישקין רשאים לעתור בנושא.

מנגד, רשות המסים דוחה את טענותיה וקובעת כי אדום ניהול סל, כערבה לחובות העמותה, אינה בעלת מעמד להקפאת הליכי הגבייה, וכי היא אף פעלה בשיהוי ניכר ובחוסר תום לב. הדיון הסתיים ללא הכרעה, כאשר נקבע שהצדדים יחזרו ביום ראשון לאחר התייעצות עם עופר ינאי, כאשר אם הוא ייתן אור ירוק, עו”ד עמית פינס, שהוא גם היועץ המשפטי של ההתאחדות לכדורגל שמסיים את תפקידו, ייגשר בין הצדדים.

מהלך הדיון

משתתפים: השופטת איריס לושי-עבודי, עו״ד אסף פריאל, שמייצג את אדום ניהול סל, עו״ד אורי גאון ועו”ד ליזה חדש, נאמנים של עמותת אוסישקין, תמר ישראלי מרישום העמותות ומנהל הכספים אודי ורד.

עורכי הדין שמייצגים את העמותה אוסישקין, אורי גאון וליזה חדש (יובל בר)

השופטת איריס לושי-עבודי: ״מס הכנסה פעל לחידול פירעון על אף שזה היה תפקיד של בעלי התפקידים. טענתה של רשות המס הייתה שיש כלפיה ערבות, אז אני מציעה לבדוק את החוק בנושא ערבות, כי אם היה הסכם אז היה פה על מה לדבר, אבל אין הסכם בין רשות המסים לעמותה, רשות המס איננה צד להליך הזה, והיא החליטה פשוט כי היא יכולה, אני לא מתרשמת מזה וחושבת שלא היה צריך לעשות את זה”.

“מס הכנסה כן צודק בעניין החריג שנוצר פה, וזה העניין שצריך לדון בו. יש הסכם שקובע במפורש שהחברה צריכה להעביר לעמותה כספים, ואנחנו צריכים לנסות לעשות שיקום לעמותה ולא ללכת לחידול פירעון. יש טענה של 7.7 מיליון, על אף שהכספים אמורים לא לעלות על 2.6 מיליון בשנתיים המדוברות. אני אומרת לכם כבר מעכשיו שהיום לא תתקבל החלטה סופית, אני רוצה שהכספים בינתיים יהיו בפיקדון ונקבע דיון נוסף על מנת להחליט מה לעשות איתם״.

עו”ד פריאל: ״יש הסכם בעלי מניות שקובע במפורש שכל הסכמה קודמת תקפה, גבירתי אמרה כאן כרגע 2.6 מיליון, ואנחנו בעלי התפקיד טוענים על עונה אחת ולא על שנים, אנחנו מדברים על עונה אחת וזה 1.3 מיליון. יש טענה ששמעתי אותה לראשונה בעיתונאות, שה-1.3 שעוכבו על ידי העמותה, ואני לא מכיר דבר כזה. אנחנו נטען שאין חוב וכל חוב שהיה שולם כבר, המספר האמיתי של החוב הוא 1.3 ולא 2.6.״

עו”ד גאון: ״יש פה התעלמות מוחלטת מהבקשה שהגשנו, הבקשה מחולקת לכמה חלקים, ולכל אחד מהם צריך להתייחס. חוב המס שנוצר הוא לא משהו שיצא משום מקום, לקחו את הנכס של החברה והשאירו את החובות של החברה מאחור. למה 7.7 מיליון? כי החוב מלכתחילה היה 9 מיליון. הטענה אומרת שגם ברשות המסים הוא 2.6 היא שקרית, אני לא מתואם עם רשות המסים, אבל אני יודע שהחוב מלכתחילה צריך להיות 7.7, וכל הצגה פה של סכום אחר הוא ניסיון להתחמק מתשלום״.

השופטת לושי-עבודי: ״הרצון שלנו הוא למצוא פתרון שכולם יוכלו לחיות איתו, וגם המוסד מבחינת העמותה, יכול להמשיך להתקיים, אז אם יש נכונות לזה ולעשות גישור, אני אשמח להצעות״.

עו”ד חדש: ״כבר מכניסתנו לתפקיד ניסינו להוביל לפתרון שיהיה נכון לכולם, אני לא אוהדת כדורסל ואין לי עניין רגשי שנוגע. יש לשני הצדדים מטרה משותפת להצלחתה של הקבוצה, ולכן אנחנו ראינו מההתחלה שמה שקשה לשני הצדדים להסכים לגביו, צריך להיות מדובר בהידברות ולא בהתכתשות. בסוף לאחוזים ולמס יש מחיר, ואנחנו רוצים שהעניין הזה ייגמר, אנחנו לא מדברים פה על עשרות מיליונים אלא רק על מיליונים בודדים״.

השופטת לושי-עבודי: ״מס הכנסה פה הוא אופציה והוא יכול להיות שחקן שיאפשר לכם לקבל החלטה. אם אתם מוכנים ללכת לגישור בעניין אז בואו נעשה את זה״.

עו”ד פריאל: ״היה ניסיון הידברות, ואני אשמח לניסיון נוסף, עם עו״ד חדש. אני אשמח להידבר, אבל מי שכרגע מייצג את העמותה הוא מישהו שלא ניתן לדבר איתו. אנחנו הצענו פתרון שמשלב את העמותה בתוך הפועל תל אביב, אלא שהעמותה לא מאפשר את הפתרון הזה, אנחנו מוכנים לפתרון שפעילות הנוער של הפועל תל אביב משולבת עם מועדון הפועל תל אביב, ומה שקורה עכשיו הוא בלתי אפשרי. מועדון הפועל תל אביב יש אחד והוא זה שאחראי על החברה. לעמותה יש 19% והיא לא שולטת בחברה, ואנחנו צריכים לקדם שיתוף פעולה לטובת המועדון״.

עו”ד פריאל: ״יש כאן הרבה מאוד אמוציות ורגש ובגלל זה החילוקי דעות, אבל צריכים לשאוף לשיתוף פעולה לטובת המועדון, וזה צריך להיות בסיס ההידברות הזו״.

עו”ד גאון: ״אני חוויתי גישורים מפעם לפעם, והמגשר היחיד שיכול לגמור דברים מהר זה עמוס גבריאל, ובשביל זה צריך הסכמה. עלתה גם הסכמה על עורך דין עמית פינס, יש לו היכרות טובה בעולם הספורט והוא אוהד הפועל, גם בוגרים וגם נוער, אז זה אפשרי״.

עו”ד פריאל: ״רק מדגיש ש-2.6 המיליון יעמדו אצל בית המשפט בינתיים״.

עו”ד פריאל:״לצערי לא הצלחתי לתפוס את הלקוח ואני על על מנת לקבל תשובה עד יום ראשון הקרוב ושנגיע להסכמה, על הצעת בית המשפט ועל הגישור״.

השופטת לושי-עבודי: ״הדיון יידחה ל-30 בנובמבר, הגישור שיצא לפועל יהיה תחת עורך דין עמית פינס, ואני מקווה שנגיע לפה בפעם הבאה עם הסכמות״.