ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
128-195פאריס סן-ז'רמן2
126-155באיירן מינכן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-115ספורטינג ליסבון8
105-105מנצ'סטר סיטי9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-65מונאקו23
67-45פאפוס24
612-55אוניון סט. ז'ילואז25
413-85קלאב ברוז'26
49-45אתלטיק בילבאו27
414-75איינטרכט פרנקפורט28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
38-45בנפיקה ליסבון30
38-25סלביה פראג31
211-75בודה גלימט32
213-55אולימפיאקוס33
110-25ויאריאל34
114-45קייראט35
016-15אייאקס36

"אפילו רביעייה של אמבפה לא מרגיעה את ריאל"

בספרד התרשמו מהכוכב וגם מוויניסיוס ("אנרגיה אטומית, אין תוכנית שמחזיקה מול תחכום של כדורגלנים"), אבל ההגנה ספגה ביקורת: "קרסה מהלחץ היווני"

|
הכותרות בספרד (צילום מסך)
הכותרות בספרד (צילום מסך)

ה־3:4 של ריאל מדריד בפיראוס עורר גל תגובות בתקשורת הספרדית, ששמה את הזרקור בעיקר על קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס, שהחזירו את הקבוצה מפיגור והעניקו לצ'אבי אלונסו אוויר לנשימה. מצד אחד, ב'אס' היללו את "האנרגיה האטומית" של שני הכוכבים ששינו את המשחק לבדם. ב'מארקה' מנגד הדגישו שהניצחון, למרות ארבעת השערים של אמבפה, לא מצליח להרגיע קבוצה שממשיכה לייצר טעויות קשות בהגנה ולאבד שליטה. 

"ריאל מדריד נושמת בזכות רביעייה של הצרפתי ומשחק ענק של הברזילאי, במוד של כדור הזהב”, נכתב ב’אס’. “אין תוכנית כדורגל שמחזיקה מול תחכום של כדורגלנים. במיוחד כשהכוכבים מסתדרים, שניים ליתר דיוק, מועמדים פוטנציאליים לכדור הזהב: ויניסיוס ואמבפה. הם פוצצו משחק שאולימפיאקוס הובילה בדרך הנכונה עד שריאל הפעילה את האנרגיה האטומית הזו. הניצחון היה תרופה מרגיעה עבור צ'אבי אלונסו, למרות שלקבוצה עדיין חסר כדי לקבל את ה'שחרור' הסופי”.

“ויניסיוס חזר לימיו הגדולים, ואמבפה חיסל שלושה ציפורים במכה אחת. בשבע דקות, ליתר דיוק. במחצית השנייה הוא הרחיב את החותם על לילה מונומנטלי למרגלות האקרופוליס”, סיכמו.

קיליאן אמבפה חוגג רביעייה עם ויניסיוס (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג רביעייה עם ויניסיוס (IMAGO)

ב’מארקה’ היו פחות אופטימיים: "אפילו הופעה של ארבעה שערים מצד אמבפה לא מצליחה להרגיע את ריאל מדריד. עם הגנה מאולתרת, הקבוצה קרסה בסופו של דבר מהלחץ למרות הסיומת הקלינית של מספר 10 והברק של ויניסיוס. צ'אבי אלונסו עבר לשלושה בלמים, ואולימפיאקוס לחצה עד השריקה האחרונה”.

עוד הוסיפו: “ריאל מדריד יכולה לנשום לרווחה. וגם צ'אבי אלונסו, שעבר זמן קשה בפיראוס, כשהיה נתון ללחץ של תוצאות דלות, משחק בינוני ושמועות על מרד בחדר ההלבשה. הוא סבל במשך 22 דקות עם הרכב לא שגרתי ובלי בלינגהאם, שלא היה פצוע כפי שטענו, שכן נכנס רק לקראת הסיום. נראה היה שאמבפה ו-ויניסיוס מוציאים אותו מהבוץ, הראשון עם רביעייה אגדית והשני עם תצוגת דריבלים מהפנטת. אבל סיום נורא, עם התמוטטות הגנתית עצומה, כמעט הרס את הניצחון הראשון שלהם באתונה. גם עם ארבעה שערי חוץ, ריאל מדריד לא מצליחה למצוא יציבות, כל כך שברירית בהגנה”.

“אולימפיאקוס הכניסה את הקבוצה של אלונסו לפינות למרות שלא ניצחה משחק אחד בצ'מפיונס. שתי תוצאות תיקו וזהו. אבל הקבוצה של מנדיליבר הותירה רושם גדול בברצלונה, גם אם הובסה אחרי הרחקה פרודית. זו קבוצה אמיצה ואגרסיבית. לכן היא הפכה לפחות את הדקות הראשונות לטרגדיה יוונית”, סיכמו בספרד.

