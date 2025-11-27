"אפילו רביעייה של אמבפה לא מרגיעה את ריאל"

ה־3:4 של ריאל מדריד בפיראוס עורר גל תגובות בתקשורת הספרדית, ששמה את הזרקור בעיקר על קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס, שהחזירו את הקבוצה מפיגור והעניקו לצ'אבי אלונסו אוויר לנשימה. מצד אחד, ב'אס' היללו את "האנרגיה האטומית" של שני הכוכבים ששינו את המשחק לבדם. ב'מארקה' מנגד הדגישו שהניצחון, למרות ארבעת השערים של אמבפה, לא מצליח להרגיע קבוצה שממשיכה לייצר טעויות קשות בהגנה ולאבד שליטה.

"ריאל מדריד נושמת בזכות רביעייה של הצרפתי ומשחק ענק של הברזילאי, במוד של כדור הזהב”, נכתב ב’אס’. “אין תוכנית כדורגל שמחזיקה מול תחכום של כדורגלנים. במיוחד כשהכוכבים מסתדרים, שניים ליתר דיוק, מועמדים פוטנציאליים לכדור הזהב: ויניסיוס ואמבפה. הם פוצצו משחק שאולימפיאקוס הובילה בדרך הנכונה עד שריאל הפעילה את האנרגיה האטומית הזו. הניצחון היה תרופה מרגיעה עבור צ'אבי אלונסו, למרות שלקבוצה עדיין חסר כדי לקבל את ה'שחרור' הסופי”.

“ויניסיוס חזר לימיו הגדולים, ואמבפה חיסל שלושה ציפורים במכה אחת. בשבע דקות, ליתר דיוק. במחצית השנייה הוא הרחיב את החותם על לילה מונומנטלי למרגלות האקרופוליס”, סיכמו.

קיליאן אמבפה חוגג רביעייה עם ויניסיוס (IMAGO)

ב’מארקה’ היו פחות אופטימיים: "אפילו הופעה של ארבעה שערים מצד אמבפה לא מצליחה להרגיע את ריאל מדריד. עם הגנה מאולתרת, הקבוצה קרסה בסופו של דבר מהלחץ למרות הסיומת הקלינית של מספר 10 והברק של ויניסיוס. צ'אבי אלונסו עבר לשלושה בלמים, ואולימפיאקוס לחצה עד השריקה האחרונה”.

עוד הוסיפו: “ריאל מדריד יכולה לנשום לרווחה. וגם צ'אבי אלונסו, שעבר זמן קשה בפיראוס, כשהיה נתון ללחץ של תוצאות דלות, משחק בינוני ושמועות על מרד בחדר ההלבשה. הוא סבל במשך 22 דקות עם הרכב לא שגרתי ובלי בלינגהאם, שלא היה פצוע כפי שטענו, שכן נכנס רק לקראת הסיום. נראה היה שאמבפה ו-ויניסיוס מוציאים אותו מהבוץ, הראשון עם רביעייה אגדית והשני עם תצוגת דריבלים מהפנטת. אבל סיום נורא, עם התמוטטות הגנתית עצומה, כמעט הרס את הניצחון הראשון שלהם באתונה. גם עם ארבעה שערי חוץ, ריאל מדריד לא מצליחה למצוא יציבות, כל כך שברירית בהגנה”.

“אולימפיאקוס הכניסה את הקבוצה של אלונסו לפינות למרות שלא ניצחה משחק אחד בצ'מפיונס. שתי תוצאות תיקו וזהו. אבל הקבוצה של מנדיליבר הותירה רושם גדול בברצלונה, גם אם הובסה אחרי הרחקה פרודית. זו קבוצה אמיצה ואגרסיבית. לכן היא הפכה לפחות את הדקות הראשונות לטרגדיה יוונית”, סיכמו בספרד.