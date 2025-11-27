יום חמישי, 27.11.2025 שעה 11:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"משחקים בשביל לנצח, הוכחנו שזה אפשרי"

מאמן נתניה, יוסי אבוקסיס לקראת בית"ר: "צריך להמשיך מאיפה שעצרנו ביכולת. יש להם הרבה שחקנים מוכשרים אבל גם לנו". ניראון: "הם יושבים לנו בראש"

|
יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)
יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)

הפגרה באה למכבי נתניה בתקופה מצוינת אחרי ארבעה ניצחונות רצופים על מכבי חיפה, הפועל ת”א, עירוני קריית שמונה ומכבי בני ריינה. ביום ראשון (20:30) הקבוצה מעיר היהלומים תפגוש את בית”ר ירושלים ותנסה להאריך את רצף הניצחונות שלה. המאמן יוסי אבוקסיס דיבר הבוקר (חמישי) במסיבת עיתונאים.

יצאתם לפגרה בביטחון, הקבוצה בכושר הכי טוב בליגה. כשחוזרים תמיד יש סימן שאלה לגבי איך חוזרים ואתם חוזרים למשחק שהוא סוג של הצהרת כוונות.
”נכון שיצאנו לפגרה אחרי סדרת משחקים ויכולת טובה. אנחנו חוזרים אחרי מחנה אימונים באילת, עם ביטחון וצריך להמשיך מאיפה שעצרנו ביכולת. לא חושבים על משהו אחר, רק על דברים טובים”.

פגרה ארוכה יחסית.
”כל שנה זה ככה, בגלל זה גם עשינו מחנה ועבדנו מאוד חזק שזה היה מצוין בשבילנו. הפגרה הייתה לכולם, אנחנו צריכים לחזור ולחשוב רק על דברים טובים”.

אבוקסיס: ״המשחק הוא מבחן גדול״

חתיכת משחק גם עם כל הפיקנטריה, אתה בטדי, אלמוג כהן מול נתניה ושתי קבוצות שצמודות בטבלה.
“זה גם היה בשנה שעברה. זה יפה וזה יפה שהמגרש יהיה מלא וזה מחמיא לנו כמכבי נתניה ששבועיים מראש הכרטיסים נמכרים. זה מראה שזה משחק משחק, אנחנו צריכים להתרכז בדברים הטובים שעשינו עד היום”.

את שתי הקבוצות הראשונות בטבלה כבר פגשתם בתחילת העונה, אתה מסכים שבמצב הנוכחי זה המבחן הכוח הגדול כרגע שלכם?
”התחלנו את העונה לא מוכנים. אנחנו צריכים לבוא ולהיות טובים. המשחקים האחרונים נתנו לנו ביטחון, אני מאמין בקבוצה שלנו. גם בהפסד מול סכנין שיחקנו מצוין, הצלחנו לבצע מהפכים. אנחנו צריכים להתנתק מכל המסביב ולהראות את היכולת שלנו, אבל צריך לשחק בחוכמה במשחקים כאלה”.

שחקני מכבי נתניה חוגגים. באים בכושר טוב (שחר גרוס)שחקני מכבי נתניה חוגגים. באים בכושר טוב (שחר גרוס)

לפני מכבי חיפה אמרת שאתם רוצים לתקוף ולשחק וצדקתם, כבשתם שלושה שערים. איך אתה רואה את המשחק הזה?
”יש לבית”ר הרבה שחקנים מוכשרים אבל גם לנו. גם מול מכבי חיפה היינו בכושר פחות טוב ועדיין באנו לשחק. אנחנו משחקים בשביל לנצח בכל משחק, הוכחנו שזה אפשרי בכל מגרש”.

גם הבוס עשוי לבוא.
”מאוד מרגש, מקווה באמת שנשמח אותו”.

רוס קסטין (רועי כפיר)רוס קסטין (רועי כפיר)

מה מבחינתך המפתחות למשחק כזה בטדי?
”יש להם הרבה שחקנים ביכולת טובה ואנחנו צריכים להיות מאוד חכמים. אנחנו צריכים לדעת מתי לשחק עם הכדור קדימה ומתי לעשות את הדברים הטובים שלנו. אני מקווה שנחזור עם הנקודות”.

עומר ניראון: “הם יושבים לנו בראש”

גם שוער הקבוצה, עומר ניראון, דיבר לקראת קרב הצמרת מול בית”ר.

עומר ניראון (רועי כפיר)עומר ניראון (רועי כפיר)

לך לא הייתה פגרה כי היית עם הנבחרת, איך התחושות לחזור?
“להיות עם הנבחרת זה כיף ונתניה זה בית”.

זה הכושר הכי טוב בקריירה שלך?
”אני לא יודע אם הכי טוב בקריירה אבל אני מרגיש טוב כרגע, היה לי חודש טוב”.

היו לך את כל הסיבות והתירוצים עם כל החילופים בהגנה. מה סוד ההצלחה של ההגנה השנה?
”אני חושב שמשחק ההגנה שלנו נפתח בצורה פחות טובה. אני חושב שאנחנו צריכים לשפר את זה עדיין. נכון שהיו פציעות וחילופים, אבל השלד הוא אותו שלד ואנחנו עובדים בכל יום".

קהל אוהדי בית"ר ירושלים צובע את טדי בצהוב-שחור (אורן בן חקון)קהל אוהדי בית"ר ירושלים צובע את טדי בצהוב-שחור (אורן בן חקון)

המפתחות למשחק בטדי?
”אנחנו מאוד אוהבים משחקים מהסוג הזה שהאצטדיון מלא ויש פרופיל גבוה למשחק. רוצים להשיג את כל הנקודות”.

משחק עם 30,000 אנשים בטדי, מתכוננים לזה אחרת?
”ההכנה היא אותה הכנה, נכון שיש את ההיבט המנטלי לעומת משחקים מול אצטדיון ריק, אבל ההכנה היא אותה הכנה ואנחנו מסתכלים על עצמנו קודם כל”.

בית”ר מגיעה אחרי שישייה שכבשה למכבי תל אביב. איך אתה כשוער מתכונן לזה?
”ראינו אותם, הם יושבים לנו בראש, אנחנו יודעים מה היתרונות שלהם ואנחנו מתכוננים לזה”.

חגיגות בבית"ר ירושלים אחרי הניצחון על מכבי ת"א (רדאד גחגיגות בבית"ר ירושלים אחרי הניצחון על מכבי ת"א (רדאד ג'בארה)

יש הייפ מאוד גדול סביב המשחק. מסתכלים על מכבי נתניה כאחת שיכולה לעשות את קפיצת המדרגה.
"זה עוזר לנו. פתחנו לא טוב אבל השתפרנו והנקודות שהשגנו נתנו את הטון”.

אחד היתרונות אצלכם זה היכולת להפוך פיגור.
”זה נותן מראה לחדר הלבשה בריא. אני מאמין בקארמה ואני מאמין שהיא באה לידי ביטוי בעיקר בדקות האחרונות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */