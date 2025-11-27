"משחקים בשביל לנצח, הוכחנו שזה אפשרי"

הפגרה באה למכבי נתניה בתקופה מצוינת אחרי ארבעה ניצחונות רצופים על מכבי חיפה, הפועל ת”א, עירוני קריית שמונה ומכבי בני ריינה. ביום ראשון (20:30) הקבוצה מעיר היהלומים תפגוש את בית”ר ירושלים ותנסה להאריך את רצף הניצחונות שלה. המאמן יוסי אבוקסיס דיבר הבוקר (חמישי) במסיבת עיתונאים.

יצאתם לפגרה בביטחון, הקבוצה בכושר הכי טוב בליגה. כשחוזרים תמיד יש סימן שאלה לגבי איך חוזרים ואתם חוזרים למשחק שהוא סוג של הצהרת כוונות.

”נכון שיצאנו לפגרה אחרי סדרת משחקים ויכולת טובה. אנחנו חוזרים אחרי מחנה אימונים באילת, עם ביטחון וצריך להמשיך מאיפה שעצרנו ביכולת. לא חושבים על משהו אחר, רק על דברים טובים”.

פגרה ארוכה יחסית.

”כל שנה זה ככה, בגלל זה גם עשינו מחנה ועבדנו מאוד חזק שזה היה מצוין בשבילנו. הפגרה הייתה לכולם, אנחנו צריכים לחזור ולחשוב רק על דברים טובים”.

אבוקסיס: ״המשחק הוא מבחן גדול״

חתיכת משחק גם עם כל הפיקנטריה, אתה בטדי, אלמוג כהן מול נתניה ושתי קבוצות שצמודות בטבלה.

“זה גם היה בשנה שעברה. זה יפה וזה יפה שהמגרש יהיה מלא וזה מחמיא לנו כמכבי נתניה ששבועיים מראש הכרטיסים נמכרים. זה מראה שזה משחק משחק, אנחנו צריכים להתרכז בדברים הטובים שעשינו עד היום”.

את שתי הקבוצות הראשונות בטבלה כבר פגשתם בתחילת העונה, אתה מסכים שבמצב הנוכחי זה המבחן הכוח הגדול כרגע שלכם?

”התחלנו את העונה לא מוכנים. אנחנו צריכים לבוא ולהיות טובים. המשחקים האחרונים נתנו לנו ביטחון, אני מאמין בקבוצה שלנו. גם בהפסד מול סכנין שיחקנו מצוין, הצלחנו לבצע מהפכים. אנחנו צריכים להתנתק מכל המסביב ולהראות את היכולת שלנו, אבל צריך לשחק בחוכמה במשחקים כאלה”.

שחקני מכבי נתניה חוגגים. באים בכושר טוב (שחר גרוס)

לפני מכבי חיפה אמרת שאתם רוצים לתקוף ולשחק וצדקתם, כבשתם שלושה שערים. איך אתה רואה את המשחק הזה?

”יש לבית”ר הרבה שחקנים מוכשרים אבל גם לנו. גם מול מכבי חיפה היינו בכושר פחות טוב ועדיין באנו לשחק. אנחנו משחקים בשביל לנצח בכל משחק, הוכחנו שזה אפשרי בכל מגרש”.

גם הבוס עשוי לבוא.

”מאוד מרגש, מקווה באמת שנשמח אותו”.

רוס קסטין (רועי כפיר)

מה מבחינתך המפתחות למשחק כזה בטדי?

”יש להם הרבה שחקנים ביכולת טובה ואנחנו צריכים להיות מאוד חכמים. אנחנו צריכים לדעת מתי לשחק עם הכדור קדימה ומתי לעשות את הדברים הטובים שלנו. אני מקווה שנחזור עם הנקודות”.

עומר ניראון: “הם יושבים לנו בראש”

גם שוער הקבוצה, עומר ניראון, דיבר לקראת קרב הצמרת מול בית”ר.

עומר ניראון (רועי כפיר)

לך לא הייתה פגרה כי היית עם הנבחרת, איך התחושות לחזור?

“להיות עם הנבחרת זה כיף ונתניה זה בית”.

זה הכושר הכי טוב בקריירה שלך?

”אני לא יודע אם הכי טוב בקריירה אבל אני מרגיש טוב כרגע, היה לי חודש טוב”.

היו לך את כל הסיבות והתירוצים עם כל החילופים בהגנה. מה סוד ההצלחה של ההגנה השנה?

”אני חושב שמשחק ההגנה שלנו נפתח בצורה פחות טובה. אני חושב שאנחנו צריכים לשפר את זה עדיין. נכון שהיו פציעות וחילופים, אבל השלד הוא אותו שלד ואנחנו עובדים בכל יום".

קהל אוהדי בית"ר ירושלים צובע את טדי בצהוב-שחור (אורן בן חקון)

המפתחות למשחק בטדי?

”אנחנו מאוד אוהבים משחקים מהסוג הזה שהאצטדיון מלא ויש פרופיל גבוה למשחק. רוצים להשיג את כל הנקודות”.

משחק עם 30,000 אנשים בטדי, מתכוננים לזה אחרת?

”ההכנה היא אותה הכנה, נכון שיש את ההיבט המנטלי לעומת משחקים מול אצטדיון ריק, אבל ההכנה היא אותה הכנה ואנחנו מסתכלים על עצמנו קודם כל”.

בית”ר מגיעה אחרי שישייה שכבשה למכבי תל אביב. איך אתה כשוער מתכונן לזה?

”ראינו אותם, הם יושבים לנו בראש, אנחנו יודעים מה היתרונות שלהם ואנחנו מתכוננים לזה”.

חגיגות בבית"ר ירושלים אחרי הניצחון על מכבי ת"א (רדאד ג'בארה)

יש הייפ מאוד גדול סביב המשחק. מסתכלים על מכבי נתניה כאחת שיכולה לעשות את קפיצת המדרגה.

"זה עוזר לנו. פתחנו לא טוב אבל השתפרנו והנקודות שהשגנו נתנו את הטון”.

אחד היתרונות אצלכם זה היכולת להפוך פיגור.

”זה נותן מראה לחדר הלבשה בריא. אני מאמין בקארמה ואני מאמין שהיא באה לידי ביטוי בעיקר בדקות האחרונות”.