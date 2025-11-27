היום: החלטת היורוליג על החזרת המשחקים

קבוצות הכדורסל הישראלי מחכות ומצפות בכליון עיניים לפגישת היורוליג היום (חמישי, 17:30), בה תתקבל ההחלטה הסופית באשר להחזרת המשחקים ארצה, דבר לו כולם מתפללים. לפניכם כל הפרטים לקראת ההחלטה.

עבודת ההכנה בניסיון להחזיר את המשחקים לישראל החלה כבר לפני מספר חודשים בעונה הקודמת ולא נפסקה לרגע בראשותם של דני פדרמן ושמעון מזרחי. התקיימו שיחות ופגישות עם כל הנוגעים בדבר, שהובילו להודעת מנכ״ל היורוליג בפגישה הקודמת על הכוונה להחזיר את המשחקים ארצה.

העבודות נמשכו וכאמור בשבוע שעבר הגיעו ארצה ראש אגף המבצעים של התחרות, מנכ״ל היורוקאפ, דייגו גיאן, ומנכ״ל היורוליג, פאוליוס מוטיונאס, שנפגשו עם בעלי מכבי תל אביב והפועל ירושלים, כמו גם מנכ״ל מכבי תל אביב, אבי בן טל ונציגי הפועל תל אביב.

בנוסף, נפגשו גם עם שחקני הקבוצות, נשות השחקנים ומנהלה הספורטיבי של מכבי תל אביב, קלאודיו קולדבלה. כמו כן נערכו פגישות גם עם רשויות הביטחון. בנוסף, מכבי תל אביב הטיסה ארצה את יו״ר ארגון המאמנים, גוראן סאסיץ׳, שנפגש עם בעלי מכבי תל אביב ומנכ״ל המועדון.

שמעון מזרחי, גוראן סאסיץ’ ואבי בן טל (באדיבות מכבי ת"א)

אז מה צפוי היום? הודעת מנכ״ל נוספת, לא צפויה הצבעה לפי שעה. אם אכן יוחלט על החזרת המשחקים, כדי להפוך החלטת מנכ״ל יש צורך ברוב מיוחד של שני שליש ובהינתן שישנם 13 מועדונים בעלי זכות הצבעה, צריך תשעה מועדונים שיתנגדו להחלטת המנכ״ל להחזרת המשחקים.

13 הקבוצות הן: פנאתינייקוס, אולימפיאקוס, אנדולו אפס, פנרבחצ׳ה, ריאל מדריד, ברצלונה, באסקוניה, מילאנו, ז׳לגיריס, באיירן מינכן, וילרבאן, צסק״א מוסקבה וכמובן מכבי תל אביב.

ישנו דבר שמשחק לטובתן של הישראליות ואולי מרכך גם במעט את הספרדיות בעלות זכות ההצבעה, שכן הן לא יצטרכו להגיע ארצה העונה לאחר ששיחקו את כל משחקי החוץ שלהן מול שתי התל אביביות.