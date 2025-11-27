יום חמישי, 27.11.2025 שעה 08:37
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
128-195פאריס סן-ז'רמן2
126-155באיירן מינכן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-115ספורטינג ליסבון8
105-105מנצ'סטר סיטי9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-65מונאקו23
67-45פאפוס24
612-55אוניון סט. ז'ילואז25
413-85קלאב ברוז'26
49-45אתלטיק בילבאו27
414-75איינטרכט פרנקפורט28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
38-45בנפיקה ליסבון30
38-25סלביה פראג31
211-75בודה גלימט32
213-55אולימפיאקוס33
110-25ויאריאל34
114-45קייראט35
016-15אייאקס36

"אסון": ביקורת חסרת תקדים על נוייר בגרמניה

השוער חטף ב'בילד', שם העניקו לו את הציון הכי נמוך: "הופעה מלאה בשגיאות". דאגה מתזמון ההפסד של באיירן: "נראית פגיעה, לא מאורגנת וללא פתרונות"

|
הכותרת ב'בילד' (צילום מסך)
הכותרת ב'בילד' (צילום מסך)

באיירן מינכן ספגה את הפסדה הראשון העונה, ובתזמון הכואב ביותר. אלופת גרמניה הפסידה 3:1 לארסנל בליגת האלופות, איבדה את המקום הראשון, ובעיקר, התמודדה עם ביקורת חסרת רחמים מצד התקשורת הגרמנית, שהפנתה זרקור חד אל עבר מנואל נוייר.

לפי ‘בילד’, זה היה ערב שבו ארסנל ניצחה בצדק בקרב הגדול של הצ'מפיונס. המחצית השנייה הפכה למפנה ברור. ארסנל לחצה בכל הכוח, ובאיירן פשוט לא מצאה פתרונות: "אחרי החידוש במחצית, התותחנים נשארו מאוד עקשניים בלחץ שלהם, וקבוצתו של קומפני לא הצליחה להתמודד עם זה".

ב'בילד' תיארו את הספיגות של מנואל נוייר ללא רחמים. אם היה מי שקיווה שמעמדו של הגרמני, אחד הסמלים הגדולים בתולדות המועדון, יגן עליו, ב'בילד' כבר דאגו להבהיר אחרת: “ההופעה שלו הייתה אסון”. הכותרות בגרמניה היו נוקבות במיוחד, כולל אחת הביקורות החריפות ביותר שנוייר חטף בשנים האחרונות.

שחקני באיירן (IMAGO)שחקני באיירן (IMAGO)

העיתון אף הכתיר את נוייר בתור "המסכן של באיירן", כשהוא העניק לו את הציון הנמוך ביותר שאפשר לקבל: “ערב מלא בשגיאות”. אחרי 17 משחקים ללא הפסד, כעת התוצאה השלילית הגיעה ברגע לא נוח. "הסדרה הנהדרת הסתיימה", כפי שנכתב ב'בילד'. “באיירן של קומפני נראתה פגיעה, לא מאורגנת וללא פתרונות מול לחץ גבוה ומתמשך”.

מעבר לכך, התקשורת הגרמנית מעלה לדיון מחדש את מצבו של נוייר, שחזר מפציעה ארוכה. טעויות שנדיר לראות ממנו בעבר צפות בתקופה שבה כל נקודה חשובה. ההפסד לארסנל לא רק שינה את תמונת הטבלה, אלא גם פתח מחדש שאלות על זהותה של באיירן, ובעיקר על שוער שעד לא מזמן נחשב לבלתי חדיר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
