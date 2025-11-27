יום חמישי, 27.11.2025 שעה 14:45
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1819-1912מנצ'סטר יונייטד10
1813-1312אברטון11
1820-1812ליברפול12
1619-1812ברנטפורד13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

"זה כבר מעבר לכעס": ליברפול בשפל של 71 שנה

לא שקט במרסייסייד אחרי התבוסה 4:1 לאיינדהובן, ורצף שלילי של 9 הפסדים ב-12 משחקים. ג'ונס: "זה לא מתקבל על הדעת", שחקן עבר: "תחושת חוסר לחימה"

קרטיס ג'ונס מאוכזב (IMAGO)
קרטיס ג'ונס מאוכזב (IMAGO)

לאחר שפתחה את העונה עם שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ליברפול הייתה נראית בדרך הבטוחה לשמירה על תואר הפרמייר ליג ואולי גם בדרך להתקדמות מההישגים של העונה שעברה בליגת האלופות. אבל במקום זה הקבוצה של ארנה סלוט נמצאת כעת במשבר החריף ביותר שלה מאז שנות ה-50. ההפסד 4:1 המשפיל אמש (רביעי) לפ.ס.וו איינדהובן באנפילד, השלים רצף נדיר של תשעה הפסדים ב-12 משחקים, לראשונה מאז עונת 1953/54.

מדובר גם בהפסד שלישי רצוף בכל המסגרות בהפרש של שלושה שערים, הישג שלילי שלא נרשם במועדון מאז דצמבר 1953, בתוך חמישה ימים ספגה הקבוצה שבעה שערים באצטדיון שאמור להיות אחד המבצרים הבטוחים באירופה. קרטיס ג'ונס שיתף בסיום המשחק בתחושותיו: "זה כבר מעבר לכעס, אין לי תשובות. זה פשוט לא יכול להתקבל על הדעת".

הלחץ שגובר על ארנה סלוט

ההידרדרות הפתאומית של ליברפול מציבה את המאמן ההולנדי ארנה סלוט במרכז הסערה. רק בעונה הקודמת הוביל ההולנדי את המועדון לאליפות הפרמייר ליג בעונת הבכורה שלו, אך כעת חלק האוהדים והפרשנים תוהים אם הוא עדיין האיש הנכון לתפקיד. "כרגע הדברים לא מתחברים", אמר המגן לשעבר סטיבן וורנוק. "יש תחושה של חוסר לחימה, וזה קשה מאוד לצפייה".

ארנה סלוט, הרצף הגרוע ביותר מזה 71 שנים (IMAGO)ארנה סלוט, הרצף הגרוע ביותר מזה 71 שנים (IMAGO)

למרות ניצחונות מעודדים על אסטון וילה וריאל מדריד בתחילת נובמבר, הקבוצה חזרה להפסיד, כולל תבוסות 3:0 למנצ’סטר סיטי ולנוטינגהאם פורסט, כעת ליברפול ניצבת במקום ה-12 בליגה האנגלית, וההפסד לפ.ס.וו הוריד אותה למקום ה-13 בשלב הבית של ליגת האלופות.

ליברפול עדיין במאבק על המקום בטופ-8 של ליגת האלופות, אך משימות קשות ממתינות לה מעבר לפינה, בדמות אינטר ומארסיי. בליגה, מצפה לה משחק חוץ מול ווסטהאם ביום ראשון. למרות הפתיחה המוצלחת, הבעיות היו שם מההתחלה, שחקני הרכש שלא השתלבו והירידה ביכולת של חלק מהכוכבים מהעונה שעברה, וגם מותו המפתיע של דיוגו ז’וטה ביולי ממשיך להשפיע על המועדון, על פי פרשנים.

רכש שלא מספק את הסחורה

החתמות הקיץ, בהן אלכסנדר איסאק (ההעברה היקרה בתולדות המועדון), פלוריאן וירץ הפצוע ומילוש קרקז, שמתקשה להשתלב, טרם הותירו חותם. גם מול פ.ס.וו ביצע סלוט רק שני חילופים, מה שגרר ביקורת על ניהול המשחק. "הריצה הזאת היא הלם עבור כולם", הודה המאמן. "כולנו צריכים להיות טובים יותר, כולל אני".

וירגוירג'יל ואן דייק מודה לקהל (IMAGO)

נקודת האור היחידה הייתה דומיניק סובוסלאי, שחזר למרכז הקישור ומעבר לשער שכבש, הוא הביא לקבוצתו אנרגיה ויצירתיות שהיו חסרים לה. סטיבן ג'רארד הוסיף: "זה לא משבר עדיין, אבל ליברפול מתקשה מאוד. אלא אם המאמן ימצא יציבות במהרה, הסיפור ימשיך להידרדר". כעת, האוהדים דורשים תשובות, אך אף אחד במועדון לא יודע מתי, ואם בכלל, יצליחו לעצור את הסחרור לפני שהעונה הזו תהפוך לכישלון מהדהד.

