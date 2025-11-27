יום חמישי, 27.11.2025 שעה 08:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

צפו: אוהדי בית"ר הגיעו לביתו של הילד שעובר חרם

מרגש: האוהדים הגיעו לחזק את הילד שהמקרה שלו פורסם בתקשורת: "היינו הולכים אליו גם אם לא היה אוהד בית"ר, ילדים בני 13-14 מתאבדים בכל יום"

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

עשרות אוהדי בית״ר ירושלים מארגון לה פמיליה הגיעו אתמול בערב לביתו של הילד שעובר חרם ושהמקרה שלו פורסם בתקשורת. האוהדים הגיעו כדי לחזק ולשמח את הילד, הרימו אותו על הכתפיים והעניקו לו מתנות והזמינו אותו לשבת איתם במשחקי בית״ר בטדי. 

מי שארגן ויזם את האירוע הוא משה חולון אחד האוהדים המובילים ביציע שכתב בפייסבוק: ״ראיתם אתמול את 2 הסרטונים של הילד והילדה שעוברים חרם והתעללות? ילדים בני 13/14 שעוברים גיהינום, אז מסתבר ששניהם אוהדי בית”ר... פה משפחת לה פמיליה נכנסת לתמונה לנסות לעזור, לתמוך, לסייע, לתת גב כמה שאפשר”.

עשרות אוהדי בית״ר למען הילד

“היום בערב מגיעים לבית דגן שם גר הילד, באים לשמח אותו, מי שרוצה להביא לו מתנות/הפתעות, תבוא עליו הברכה וכמה ימים אחרי נלך לילדה הצדיקה שעוברת גם חרם והתעללות. הערה קטנה, הולכים אליהם גם אם לא היו אוהדי בית”ר. ילדים בני 13/14 מתאבדים כל יומיים זה לא ייאמן. מחכה לכולם״. כאמור, האוהדים הגיעו, שימחו את הילד וזכו לעשות מעשה טוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */