ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
128-195פאריס סן-ז'רמן2
126-155באיירן מינכן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-115ספורטינג ליסבון8
105-105מנצ'סטר סיטי9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-6 5מונאקו23
67-45פאפוס24
612-55אוניון סט. ז'ילואז25
413-85קלאב ברוז'26
49-45אתלטיק בילבאו27
414-75איינטרכט פרנקפורט28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
38-45בנפיקה ליסבון30
38-25סלביה פראג31
211-75בודה גלימט32
213-55אולימפיאקוס33
110-25ויאריאל34
114-45קייראט35
016-15אייאקס36

ארטטה: היינו אדירים מול הקבוצה הטובה באירופה

מאמן ארסנל לא חסך במחמאות משחקניו אחרי ה-1:3 על באיירן מינכן. רייס: "טקטית זה היה המשחק הכי קשה העונה". באנגליה שיבחו: "ארסנל מפסיקה ליפול"

|
ארסנל חוגגת (IMAGO)
ארסנל חוגגת (IMAGO)

ארסנל של מיקל ארטטה הציגה את אחת מהופעותיה הגדולות ביותר העונה, כשגברה בצורה משכנעת 1:3 על באיירן מינכן ושמרה על מאזן מושלם בליגת האלופות. המאמן הספרדי, שהגדיר את אלופת גרמניה כ"קבוצה הטובה ביותר באירופה", ראה את שחקניו לא רק מנצחים, אלא מצהירים על עצמם כמועמדים אמיתיים לתואר. עם 16 ניצחונות, שתי תוצאות תיקו והפסד אחד בלבד בכל המסגרות, זו קבוצה שנראית בנויה לרגעים הגדולים.

הניצחון על באיירן, שסיימה את משחקיה העונה ללא הפסד עד למפגש הזה, הגיע אחרי חמישה משחקים בליגת האלופות בהם ארסנל שמרה על מאזן 100 אחוז לראשונה מאז עונת 2005/06, אז העפילה לגמר. גם הפעם, התותחנים הם היחידים שמחזיקים ברצף מושלם בטורניר. מבחינת שחקן העבר מאט אפסון, מדובר בביטחון עמוק שנבנה בקבוצה: "ארסנל נמצאת תמיד על ציון שבע מתוך עשר. לפעמים זה עולה לתשע, אבל היא מפסיקה ליפול כמו פעם".

באיירן הגיעה ללונדון כשהיא עם שלושה הפסדים בלבד ב־52 משחקי שלב בתים טרם הנוקאאוט, אך ארסנל שברה את הדומיננטיות הגרמנית. ארטטה לא חסך מחמאות משחקניו: "הם היו אדירים מול הקבוצה הטובה באירופה. באופן אישי, כל שחקן היה עצום ברגעים הקשים". המאמן החמיא לאנרגיה, להכנה ולרצינות, אך מיהר להזכיר את הדרך: "מחר אנחנו כבר מתכוננים לסטמפורד ברידג'".

שמחה גדולה בארסנל (IMAGO)שמחה גדולה בארסנל (IMAGO)

מי שסימן וי נוסף על ערב גדול הוא דקלן רייס, שנבחר לשחקן המצטיין על ידי אופ״א. "מבחינה טקטית זה היה המשחק הכי קשה שלנו העונה", הודה הקשר. "לבאיירן יש שיטות עבודה מדהימות, אבל במחצית השנייה הלכנו מולם אחד על אחד והיינו יוצאים מן הכלל". רייס הדגיש שהקבוצה רעבה ושונה משנה שעברה: "יש לנו המון מנהיגים, אבל אנחנו לא מתלהבים, זה משחק אחרי משחק".

למרות חסרונם של ויקטור גיוקרש, קאי האברץ וגבריאל ז׳זוס, ארטטה נהנה מסגל עמוק: נוני מדואקה עלה מהספסל וכבש את שער הבכורה שלו במועדון, בעוד גבריאל מרטינלי המשיך בכושרו הנהדר עם שער רביעי בארבעה משחקי ליגת האלופות. גם חזרתו של מרטין אודגור להרכב והתקדמותם של גיוקרש והאברץ מסמנים אופק חיובי.

מדואקה לא הסתיר את התרגשותו אחרי המשחק: "לא יכולתי לבקש משחק טוב יותר לכבוש בו את השער הראשון שלי בארסנל. אנחנו יודעים כמה עבודה אנחנו משקיעים ואנחנו מגיעים לכל משחק עם אמונה מלאה". לדבריו, הביטחון העצמי שלו מגיע גם מהתמיכה של השחקנים והצוות.

אברצאברצ'י אזה חוגג עם שחקני ארסנל (IMAGO)

מאט אפסון הוסיף כי היתרון האמיתי של ארסנל העונה טמון בעומק הסגל: "הספסל של ארסנל מספק תרומה בכל תחום, רעננות, איכות והשפעה מיידית. יש כמה שחקנים שנלחמים על מקומם, וזה שומר על רמה גבוהה באופן עקבי". לדבריו, זה גם חלק מהיכולת של ארטטה להחזיק סגל רחב, תחרותי ומאוחד.

בסופו של דבר, כל החלקים מתחברים עבור ארסנל. עם מאמן שמכוון גבוה, סגל עמוק, יציבות שלא נראתה במועדון שנים ואמונה מחודשת, התותחנים מציבים לעצמם שני יעדים ברורים: אליפות פרמייר ליג וקמפיין ליגת אלופות שיימשך כמה שיותר רחוק. אם לשפוט לפי הערב מול באיירן, הם בדרך הנכונה.

