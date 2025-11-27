ארטטה: היינו אדירים מול הקבוצה הטובה באירופה

ארסנל של מיקל ארטטה הציגה את אחת מהופעותיה הגדולות ביותר העונה, כשגברה בצורה משכנעת 1:3 על באיירן מינכן ושמרה על מאזן מושלם בליגת האלופות. המאמן הספרדי, שהגדיר את אלופת גרמניה כ"קבוצה הטובה ביותר באירופה", ראה את שחקניו לא רק מנצחים, אלא מצהירים על עצמם כמועמדים אמיתיים לתואר. עם 16 ניצחונות, שתי תוצאות תיקו והפסד אחד בלבד בכל המסגרות, זו קבוצה שנראית בנויה לרגעים הגדולים.

הניצחון על באיירן, שסיימה את משחקיה העונה ללא הפסד עד למפגש הזה, הגיע אחרי חמישה משחקים בליגת האלופות בהם ארסנל שמרה על מאזן 100 אחוז לראשונה מאז עונת 2005/06, אז העפילה לגמר. גם הפעם, התותחנים הם היחידים שמחזיקים ברצף מושלם בטורניר. מבחינת שחקן העבר מאט אפסון, מדובר בביטחון עמוק שנבנה בקבוצה: "ארסנל נמצאת תמיד על ציון שבע מתוך עשר. לפעמים זה עולה לתשע, אבל היא מפסיקה ליפול כמו פעם".

באיירן הגיעה ללונדון כשהיא עם שלושה הפסדים בלבד ב־52 משחקי שלב בתים טרם הנוקאאוט, אך ארסנל שברה את הדומיננטיות הגרמנית. ארטטה לא חסך מחמאות משחקניו: "הם היו אדירים מול הקבוצה הטובה באירופה. באופן אישי, כל שחקן היה עצום ברגעים הקשים". המאמן החמיא לאנרגיה, להכנה ולרצינות, אך מיהר להזכיר את הדרך: "מחר אנחנו כבר מתכוננים לסטמפורד ברידג'".

שמחה גדולה בארסנל (IMAGO)

מי שסימן וי נוסף על ערב גדול הוא דקלן רייס, שנבחר לשחקן המצטיין על ידי אופ״א. "מבחינה טקטית זה היה המשחק הכי קשה שלנו העונה", הודה הקשר. "לבאיירן יש שיטות עבודה מדהימות, אבל במחצית השנייה הלכנו מולם אחד על אחד והיינו יוצאים מן הכלל". רייס הדגיש שהקבוצה רעבה ושונה משנה שעברה: "יש לנו המון מנהיגים, אבל אנחנו לא מתלהבים, זה משחק אחרי משחק".

למרות חסרונם של ויקטור גיוקרש, קאי האברץ וגבריאל ז׳זוס, ארטטה נהנה מסגל עמוק: נוני מדואקה עלה מהספסל וכבש את שער הבכורה שלו במועדון, בעוד גבריאל מרטינלי המשיך בכושרו הנהדר עם שער רביעי בארבעה משחקי ליגת האלופות. גם חזרתו של מרטין אודגור להרכב והתקדמותם של גיוקרש והאברץ מסמנים אופק חיובי.

מדואקה לא הסתיר את התרגשותו אחרי המשחק: "לא יכולתי לבקש משחק טוב יותר לכבוש בו את השער הראשון שלי בארסנל. אנחנו יודעים כמה עבודה אנחנו משקיעים ואנחנו מגיעים לכל משחק עם אמונה מלאה". לדבריו, הביטחון העצמי שלו מגיע גם מהתמיכה של השחקנים והצוות.

אברצ'י אזה חוגג עם שחקני ארסנל (IMAGO)

מאט אפסון הוסיף כי היתרון האמיתי של ארסנל העונה טמון בעומק הסגל: "הספסל של ארסנל מספק תרומה בכל תחום, רעננות, איכות והשפעה מיידית. יש כמה שחקנים שנלחמים על מקומם, וזה שומר על רמה גבוהה באופן עקבי". לדבריו, זה גם חלק מהיכולת של ארטטה להחזיק סגל רחב, תחרותי ומאוחד.

בסופו של דבר, כל החלקים מתחברים עבור ארסנל. עם מאמן שמכוון גבוה, סגל עמוק, יציבות שלא נראתה במועדון שנים ואמונה מחודשת, התותחנים מציבים לעצמם שני יעדים ברורים: אליפות פרמייר ליג וקמפיין ליגת אלופות שיימשך כמה שיותר רחוק. אם לשפוט לפי הערב מול באיירן, הם בדרך הנכונה.