אלונסו: אני לא טירון, יודע שזה לא טיול בפארק

"היום הייתי כאן כדי לנצח", זה המשפט של צ'אבי אלונסו שמסכם הכל. אפשר לדבר על המשחק, על אמבפה, או על השבריריות ההגנתית. על אלף ואחד דברים. אבל הצורך לנצח שוב היה כל כך גדול, שזה מה שייזכר מה-3:4 על אולימפיאקוס. אלו היו מילותיו המדויקות. אנחת רווחה שהפכה למילים. למרות שמיד לאחר מכן ניסה להנמיך את זה: "התמודדתי עם כל העניין הזה בהרבה יותר רוגע ממה שאתם אולי חושבים; אני לא טירון, הדרך ארוכה, ואני יודע שהיא לא מיטת שושנים".

"השעות שהובילו למשחק הזה היו מאוד חיוביות ופרודוקטיביות; הן עזרו לנו להמשיך לצמוח, להתמודד עם רגעים קשים, ומצאתי את האחדות של השחקנים כדבר מאוד חיובי", הוסיף. במסיבת העיתונאים הוא הכיר בכושרו הפנומנלי של קיליאן אמבפה, שכבש 22 מתוך 40 שערי הקבוצה: "שערים הם כישרון טבעי שיש לו, אבל זה לא הדבר היחיד; האישיות שלו, העבודה הקבוצתית שלו, האחדות שלו, אלו כל כך הרבה איכויות בלתי מוחשיות".

איך ניתן להסביר שהחוסר בשליטה כמעט עלה לכם בניצחון?

"קודם כל, אני רוצה להדגיש את הדבר הכי חשוב: שלוש הנקודות. הן חיוניות לא רק לטבלה, אלא גם כדי לשבור את הרצף של שלושה משחקים ללא ניצחון. לא הרגשנו טוב. במשחק היו כל מיני רגעים. פתחנו חזק ועלינו ליתרון 0:1 בדקה השמינית, אני חושב. אבל שמרנו על רוגע, על ביטחון, ועל בגרות מספיק גדולה כדי לא לאבד את הראש. הצלחנו להפוך את התוצאה בנוחות. במחצית השנייה היו רגעים שונים. הם לחצו חזק, והיינו צריכים להתאים את עצמנו, כמו להחזיק יותר בכדור. אבל המשחק נגמר, ואני מתרכז בשלוש הנקודות (מחייך). ועכשיו צריך להמשיך הלאה בליגה".

אמבפה (IMAGO)

היו לכם 18 בעיטות למסגרת. למה כל כך קשה להגן?

"ברור שאנחנו צריכים להשתפר קצת בהכל. בעמידה איתנה כשהיריב דוחף קדימה, בלהיות חזקים, בלהישאר מלוכדים. אבל היו רגעים במחצית הראשונה שבהם עשינו דברים טוב מאוד; וצריך להיצמד לזה. כי כשלא עשינו, נשתפר. אנחנו צריכים את המוצקות ההגנתית הזו, ביחד עם הסיומת שהראינו היום. באנו ממשחקים שבהם היה לנו קשה לכבוש. ואז השער של ויני שנפסל היה חבל על הזמן. אבל היום היה עניין של לנצח. עשינו את זה, שברנו קצת את הרצף הזה. ועכשיו רוצים לעשות אותו דבר בליגה".

מה אתה יכול להגיד על המשחק של ויניסיוס?

"אני ממש מצטער על השער שנפסל, כי זו פעולה שדיברנו עליה אתמול, זה היה נותן לו תחושה טובה, כי זה שער מאוד טיפוסי שלו, חיתוך פנימה ואל הפינה הרחוקה. אני מצטער שהוא נפסל. חוץ מזה, השילוב והחיבור עם קיליאן, שני הבישולים, ההשפעה שלו, האמת היא, שבסך הכל, עם כל הקשיים שהיו לנו, כי קמאבינגה לא יכל להמשיך במחצית, ולאסנסיו היו כאבים בשריר הירך האחורי, היום היה משחק של המומנטום. עשינו את זה, ועם דברים חיוביים: השערים של קיליאן, המשחק של ויני, ועוד שחקנים שעשו עבודה טובה".

איך היו השעות שקדמו למשחק?

"הן היו חיוביות מאוד, פרודוקטיביות מאוד. הן עזרו לנו להמשיך לגדול, לנסות לשבור את המעגל, וזה מה שעשינו. וללמוד איך להתמודד עם רגעים קשים. מאוד חיוביות. כמו הדברים שדיברנו עליהם, האחדות שיש לשחקנים, המחויבות שלהם... וזה הדרך היחידה. מעבר לשלוש הנקודות, אני לוקח הרבה דברים חיוביים שקרו מאחורי הקלעים".

קיליאן אמבפה חוגג רביעייה עם ויניסיוס (IMAGO)

היום הגעתם ל־40 שערים, ומתוכם אמבפה כבש 22. האם זו הגזמה להגיד שקיליאן הוא חצי מריאל מדריד?

"אמבפה חשוב מאוד. שערים, ברור, הם הדבר הכי בסיסי, אבל האישיות שלו, ההובלה שלו, ההשפעה שלו על שאר הקבוצה ביום־יום – אלו דברים בלתי מוחשיים. משהו בסיסי לבניית קבוצה, כדי שתהיה בה אחדות ולכידות. ואז, טוב, השערים... הכישרון הטבעי שיש לו".

האם היום הרגשת שהוסר מעליך משקל?

"לא, לא, לא. התמודדתי עם זה בהרבה יותר רוגע ממה שחושבים. אני לא טירון, ואני יודע שהדרך ארוכה. ושהיא לא תמיד מיטת שושנים. צריך לדעת לנווט פניות קשות בלי לאבד את הראש. צריך להיות ביקורתי, לדרוש מעצמך, להכיר בטעויות; אבל גם לדעת שתמיד יש משחק נוסף. ותמיד צריך להסתכל קדימה".

אתה חושב שהמשחק הזה, המסע הזה, השעות האלה יהיו נקודת מפנה בעונה?

"נראה. הזמן יגיד. הייתה לנו תחושה טובה. ושיתפנו כמה דברים. לגבי המשחק, באנו לעשות את מה שרצינו, בהקשר מורכב, עם פציעות ומה שקרה במהלך המשחק. וניקח את זה איתנו. זה כדורגל, וצריך לחשוב על הבא. עכשיו יש לנו ביקור בג'ירונה, ואז נוסעים לבילבאו, בלו"ז, באופן יוצא דופן, אני לא יודע אם נשחק חמישה או שישה משחקים בחוץ ברציפות. זה משהו שלא קורה הרבה. אבל נתמודד".

ויניסיוס וקיליאן אמבפה חוגגים (IMAGO)

מה אתה יכול להגיד על הערב של לונין?

"ללונין יש הרבה אופי. הוא תמיד מוכן, והוא הוכיח את זה לאורך הקריירה שלו. יש לנו הרבה אמון בו. יש לנו שוער גדול כמו קורטואה... ולונין ממלא את התפקיד שלו טוב מאוד. הוא תמיד מוכן כשהוא נדרש. חבל שהוא ספג שלושה שערים, אבל הוא הראה הרבה קור רוח וביטחון. ואנחנו סומכים על אנדריי כשנזדקק לו. הוא ישחק".