מכבי תל אביב נחתה לקראת סיום דרכו של קטש

העונה המסויטת של מכבי תל אביב ביורוליג המשיכה אמש (רביעי) עם התבוסה 102:88 למילאנו. הצהובים שוב נראו לא טוב בהגנה ואז שוב הגיעה לה התפרקות ברקע מעמדו המעורער מאוד של עודד קטש, שצפוי לסיים את תפקידו. נראה שיצטרך לקרות משהו מיוחד בכדי שלא יהיה שינוי על הקווים.

למען האמת, הכתובת הייתה על הקיר עוד בעונה שעברה, אז מכבי ת"א מצאה את עצמה במצב הנוכחי – אחרי 13 משחקים ביורוליג – עם ארבעה ניצחונות, רק אחד יותר מאשר כרגע. אלא שאז מעמדו של קטש כלל לא היה על הפרק.

כעת קטש נאלץ לעמוד בכל פעם לבדו מול המצלמות והמיקרופונים כשהוא מנסה לספק תשובות לשאלות שהבעלים היו צריכים לענות עליהן עוד קודם לכן. כמובן שידוע לכל כי מדובר במאמן מאוד ספציפי מבחינת ההעדפות שלו והמנהלים הספורטיביים התקשו עימו לפעמים. עדיין אין הדבר משנה את זה שהוא מאמן נהדר, רק שהוא חווה שנתיים קשות מאוד עם כל הנסיעות המתישות ומשחקים מול היכלים ריקים, וזאת אחרי שבעבר לא היה רחוק מהפיינל פור של היורוליג.

שמעון מזרחי (ראובן שוורץ)

קטש מבחינתו קיבל לעתים החלטות לא נכונות כדוגמת שחרור שחקנים כשאחרים פצועים, אך כל הזמן הזה דבר אחד היה חסר והשתיקה בנושא הייתה רועמת מאין כמותה. בעלי המועדון לא יצאו לדבר, לפחות לא בזמן, עד שנערכה פגישה בחודש ינואר. מאז ועד היום - שוב שתיקה ואף אחד לא מדבר ולא מתראיין. גם הודעות מטעם המועדון אין בנוגע למחאות, לכישלון על הפרקט ולקשיים שחווה המועדון.

הבעלים מבחינתם הוציאו כספים בשנתיים האלו והיו צריכים למצוא פתרונות, אך הם היו צריכים לצאת ולומר את כל אלו ולא להשאיר את כל השאר לענות על השאלות. נעשו טעויות, היו צריכים לשלב שחקנים עם ניסיון אירופי ולהעמיד סגל מאוזן יותר.

קלאודיו קולדבלה (ראובן שוורץ)

גם אם המנהל המקצועי התחיל לעבוד עוד לפני חודש אפריל, באופן לא רשמי עדיין היו מספר חודשים ללא מנהל מקצועי לענייני היומיום. הבעלים הם אלו שגרמו לשני המנהלים המקצועיים הקודמים וגם לסקאוט יאיר שבח לעזוב ואת התוצאה ״המופלאה״ שלהם רואים כעת.

על הפרקט ניהול המשחק יכול היה להיות טוב יותר, אך גם הניהול במועדון צריך להיות טוב יותר. כלומר אם גורם כלשהו בכל מועדון מתקשה לקבל החלטה אז מחליטים בשבילו וגם בכך כשלו הבעלים, וגם בהתערבות בקיץ שעבר במשאים ומתנים כשלא נתנו מרווח עבודה למנהל המקצועי.

לוני ווקר (ראובן שוורץ)

הרי בתקציבים נמוכים יותר מזה של העונה כבר הוכח שהקבוצה ועם המאמן הזה הצליחו להיות תחרותיים יותר, הרי בשש השנים האחרונות היו כאן שלוש קבוצות פיינל פור פוטנציאליות, וקבוצת פלייאוף אחת שהודחה בסוויפ מול ריאל מדריד.

ג'ון דיברתולומאו (ראובן שוורץ)

גיא פניני (ראובן שוורץ)

ההתערבות הזו שהביאה לעונות קטסטרופליות בעבר פגעו במועדון בעונה שעברה. העונה הזו, כאמור, בטח ביורוליג, נראית כבר כהיסטוריה רחוקה - רק שישנם עוד 25 משחקים עד לסיומה הרשמי. מוטב שאחרי שמכבי ת"א חזרה הלילה, ייצאו ויתנו הצהרות ותשובות כי כרגע אפילו חזית מאוחדת אין.

לאן עוד אפשר להגיע זה כבר לא באמת ברור, והמקרה שיש כאן הוא לא כזה של טעות נגררת, אלא טעויות על גבי טעויות בכל הגזרות: צוות האימון, מנהל מקצועי ומחלקת סקאוטינג שלא קיימת כל כך עבורו, וכמובן הבעלים.