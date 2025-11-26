מכבי ת"א במשבר הכי גדול בשנים האחרונות

מכבי תל אביב מציגה את המשבר הכי גדול בשנים האחרונות. הצהובים נמצאים בתחתית טבלת היורוליג אחרי שרשמה הפסד נוסף הערב (רביעי), הפעם 102:88 לאולימפיה מילאנו. בפרק מיוחד של הפודקאסט, בהשתתפות משה ברדה, לי נוף ורועי לוין הם ניסו להבין את השבר הגדול של הצהובים – והאם הפרידה הצפויה מעודד קטש היא רק קצה הקרחון.

הפאנל דיבר על הפרידה המתקרבת בין מכבי לבין קטש, ועל השאלה שמלווה את המועדון כבר חודשים: האם המאמן צריך להיות האיש היחיד שמשלם את המחיר? או שאולי ההנהלה שנראית כמי שאיבדה כיוון כבר מזמן היא זו שצריכה לתת דין וחשבון? האם תחילתו של המשבר לא רק במשחקים, אלא ביחסי העבודה שבין המאמן למקבלי ההחלטות, ובפער שנפתח בין ההנהלה לאוהדים, פער שהלך וגדל עד שהקבוצה הגיעה למצב של חוסר יציבות מקצועית וניהולית.

השלישייה נגעה גם בפן האנושי: קטש, שעבר 24 חודשים מטלטלים בבלגרד, עשוי שלא לראות את מכבי תל אביב חוזרת לשחק בבית, בישראל. ואם זו תהיה נקודת הסיום שלו – קשה שלא לשאול מה באמת קורה במועדון שהתרגל להיות יציב, מנוסה ומתוכנן.

בנוסף, הם דיברו על היעדר החזית האחידה כלפי חוץ, על ההשלכות של בלבול בצמרת הניהולית, ועל העובדה שבתקופה שבה הכי נדרש מסר ברור, דווקא משם הגיעו מסרים סותרים. הקהל, כך נראה, מרגיש את זה ראשון.

ולבסוף השאלה שאי אפשר לברוח ממנה: האם מאמן אחר יוכל להוציא יותר מהסגל הנוכחי? או שהבעיה התחילה הרבה לפני הקווים, ושינוי על הקווים לא יפתור אותה?