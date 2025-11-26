יום חמישי, 27.11.2025 שעה 01:13
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
69%1058-112913הכוכב האדום1
69%1110-116313פנאתינייקוס2
69%1093-117913הפועל ת"א3
62%1063-112313אולימפיאקוס4
62%1060-114613מונאקו5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
62%1043-113213ז'לגיריס9
54%1085-109913אולימפיה מילאנו10
54%1080-109813ריאל מדריד11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
38%1119-104613אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
23%1115-98513ליון וילרבאן19
23%1232-115713מכבי ת"א20

מכבי ת"א במשבר הכי גדול בשנים האחרונות

פודקאסט הצהובים מסכם הפסד נוסף, הפעם למילאנו: האם קטש זה שצריך לשלם את המחיר, או שאולי ההנהלה צריכה לתת דין וחשבון? וגם: המסרים לקהל. האזינו

|
שחקני מכבי תל אביב ועודד קטש. הסיפור גמור?? (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב ועודד קטש. הסיפור גמור?? (IMAGO)

מכבי תל אביב מציגה את המשבר הכי גדול בשנים האחרונות. הצהובים נמצאים בתחתית טבלת היורוליג אחרי שרשמה הפסד נוסף הערב (רביעי), הפעם 102:88 לאולימפיה מילאנו. בפרק מיוחד של הפודקאסט, בהשתתפות משה ברדה, לי נוף ורועי לוין הם ניסו להבין את השבר הגדול של הצהובים – והאם הפרידה הצפויה מעודד קטש היא רק קצה הקרחון.

הפאנל דיבר על הפרידה המתקרבת בין מכבי לבין קטש, ועל השאלה שמלווה את המועדון כבר חודשים: האם המאמן צריך להיות האיש היחיד שמשלם את המחיר? או שאולי ההנהלה שנראית כמי שאיבדה כיוון כבר מזמן היא זו שצריכה לתת דין וחשבון? האם תחילתו של המשבר לא רק במשחקים, אלא ביחסי העבודה שבין המאמן למקבלי ההחלטות, ובפער שנפתח בין ההנהלה לאוהדים, פער שהלך וגדל עד שהקבוצה הגיעה למצב של חוסר יציבות מקצועית וניהולית.

השלישייה נגעה גם בפן האנושי: קטש, שעבר 24 חודשים מטלטלים בבלגרד, עשוי שלא לראות את מכבי תל אביב חוזרת לשחק בבית, בישראל. ואם זו תהיה נקודת הסיום שלו – קשה שלא לשאול מה באמת קורה במועדון שהתרגל להיות יציב, מנוסה ומתוכנן.

https://omny.fm/shows/onepodcastmaccabitabc/38e9376f-9b42-4e88-bd72-b3a1015317b3

בנוסף, הם דיברו על היעדר החזית האחידה כלפי חוץ, על ההשלכות של בלבול בצמרת הניהולית, ועל העובדה שבתקופה שבה הכי נדרש מסר ברור, דווקא משם הגיעו מסרים סותרים. הקהל, כך נראה, מרגיש את זה ראשון.

ולבסוף השאלה שאי אפשר לברוח ממנה: האם מאמן אחר יוכל להוציא יותר מהסגל הנוכחי? או שהבעיה התחילה הרבה לפני הקווים, ושינוי על הקווים לא יפתור אותה?

