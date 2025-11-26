יום חמישי, 27.11.2025 שעה 01:15
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
128-195פאריס סן-ז'רמן2
126-155באיירן מינכן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-115ספורטינג ליסבון8
105-105מנצ'סטר סיטי9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-65מונאקו23
67-45פאפוס24
612-55אוניון סט. ז'ילואז25
413-85קלאב ברוז'26
49-45אתלטיק בילבאו27
414-75איינטרכט פרנקפורט28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
38-45בנפיקה ליסבון30
38-25סלביה פראג31
211-75בודה גלימט32
213-55אולימפיאקוס33
110-25ויאריאל34
114-45קייראט35
016-15אייאקס36

אמבפה עם השלושער השני הכי מהיר באלופות

חלוץ ריאל מדריד כבש שלושה שערים במהירות משוגעת עם מהפך תוך 6 דקות ו-42 שניות מול אולימפיאקוס ונרשם בספרי ההיסטוריה. רק מוחמד סלאח נמצא מעליו

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

קיליאן אמבפה נמצא בעונה יוצאת מן הכלל, אין לאף אחד ספק לגבי זה, אך נראה שעדיין הוא מסוגל להפתיע את כולם. כוכב ריאל מדריד הדהים הערב (רביעי) כאשר כבש את השלושער השני הכי מהיר בתולדות ליגת האלופות.

הבלאנקוס נקלעו לפיגור מפתיע מול אולימפיאקוס, אבל אז הגיע הצרפתי. לאחר 21 דקות ו-38 שניות הוא מצא את המהפך, ואחרי 28 דקות ו-20 שניות כבר השלים שלושער משוגע.

הוא השלים את ההישג בתוך 6 דקות ו-42, השני הכי מהיר בהיסטוריה כאמור, כשרק מוחמד סלאח מליברפול עשה זאת יותר מהר ממנו ב-2022 מול ריינג’רס עם שלושה שערים ב-6 דקות ו-12 שניות.

אחריהם נמצא בפיטימבי גומיס שירד למקום השלישי בגלל אמבפה, כשהוא כבש ב-2011 במשחק של ליון מול דינמו זאגרב שלושה שערים בתוך 8 דקות ו-45 שניות.

