הלוחם הישראלי מתכונן לקרב מול 10,000 צופים

אהבת השם גורדון בראיון בלעדי ל-ONE לקראת חזרתו לזירה מול הקהל הגדול בקריירה, שידור ישיר ב-ONE2 מ-18:30: "נרגש להוסיף עוד ניצחון לרקורד שלי"

אהבת השם גורדון ויריבו נאוריס ברטושקה (פרטי)
אהבת השם גורדון ויריבו נאוריס ברטושקה (פרטי)

אהבת השם גורדון חוזר לזירה. הלוחם הישראלי הבלתי מנוצח יילחם הערב (שישי) בארגון UTMA בליטא מול הקהל הכי גדול בקריירה שלו, מעל 10,000 צופים בארנה, ואנחנו מביאים לכם את הקרב בשידור ישיר בערוץ ONE2 אפיק 49 החל מהשעה 18:30 בערב.

לקראת הקרב הגדול שוחחנו עם אהבת השם גורדון שסיפר: ״רציתי מאוד להילחם שוב לפני סוף השנה ואני ממש שמח שזה ייצא לפועל. אני מאוד צעיר ועדיין אין לי את הניסיון שאני רוצה שיהיה לי והיה לי חשוב להישאר אקטיבי. שמעתי על הארגון הזה לפני חצי שנה מחבר שלי, שאלוף שם, וזה היה נשמע מטורף.

“זה ארגון שהוא ענק באירופה, מפוצצים בקהל, בין 10 ל-40 אלף איש באירוע, וזה לא צחוק להילחם מול קהל כזה, אז ברגע שהבנתי שעד סוף שנה קרב נוסף בוואן כנראה לא יהיה לי, הלכתי על ההזדמנות הזו ואני מאוד נרגש להילחם פה ולהוסיף עוד ניצחון לרקורד שלי”.

אהבת השם גורדון בפייסאוף מול היריב הבא

מה אתה יודע לספר לנו על היריב ובאיזה סגנון יהיה הקרב? 
“האמת שאני והיריב מתאמנים באותו מכון בתאילנד אבל לא יצא לנו להתאמן ביחד וגם לא לדבר, אני מכיר אותו רק בפנים אבל הוא בא מה-MMA והוא מבוגר ממני ב-6 שנים, והולך להיות מעניין. הראיון פנים מול פנים שהיה לנו התחמם קצת ונהיה קצת אישי אבל אני הולך לעשות מה שצריך כדי להרדים אותו. הקרב יהיה אגרוף תאילנדי שלושה סיבובים של שלוש דקות עם כפפות MMA בדיוק כמו בוואן ככה שאני ארגיש בבית”. 

בניגוד לכל הקרבות האחרונים שלך שאליהם התכוננת בתאילנד, את ההכנות לקרב הזה עשית כאן בישראל. איך היו ההכנות לקרב? 
“האמת שזה היה שונה. היה את הפלוסים ואת המינוסים, אבל מצאתי את היריבים הנכונים להתאמן איתם והיה לי אימונים מעולים עם המאמן שלי אלכס דר שהצליח להביא אותי לרמת מוכנות גבוהה מאוד, בנוסף האחים שלי וטים גורדון שהכינו אותי כמו שצריך, scorpion MMA שאירחו אותי לספארינגים, מכון פגסוס שהיה אחלה עבודה עם החבר’ה שם ודויד אלברדיאן שעזר לי לשפר את האגרוף לקראת הקרב ככה שאני מרגיש מצוין ומגיע מאוד מוכן להביא את הנוקאאוט”.

מתרגש? 
“בוודאי! לייצג את ישראל ולהניף את הדגל שלנו מול קהל כל כך גדול וכמות צופים ענקית בכל רחבי אירופה זאת זכות והזדמנות מצוינת בשבילי. אני מאוד מתרגש וחושב שזה מבחן גדול עבורי, להראות מה אני באמת שווה ולהביא שוב כבוד למדינה שלנו מול קהל שאני מנחש שהולך להיות נגדי”. 

לסיכום אמר הלוחם הישראלי: ״אני רוצה להודות קודם כל לארומה אספרסו בר, לתאי טורס, לדופה פוקט וטופ קינג ישראל, לקאנטרי זיכרון יעקב וכמובן למאמן אלכס דר. לאחים שלי, לאמא שלי, לבת זוג שלי והמשפחה שלה שתומכים בי תמיד, תודה ענקית לוואן ליניב קמינסקי ולעמיר יניב, שבזכותם הקהל הישראלי יוכל לראות את הקרב בשידור ישיר ועל כל התמיכה שלהם, תודה לאלוקים שמלווה אותי תמיד בכל מקום, ותודה לכל הקהל ולכל מי שתומך, אני הולך להביא את הניצחון”. 

