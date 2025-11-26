יום חמישי, 27.11.2025 שעה 01:13
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

אחרי התבוסה: עודד קטש צפוי לסיים את תפקידו

מכבי התפרקה 102:88 מול מילאנו, נותרה עמוק בתחתית טבלת היורוליג והמאמן עתיד לסיים את הקדנציה השנייה שלו בצהוב. יאניס ספרופולוס המועמד המוביל

|
עודד קטש (ראובן שוורץ)
עודד קטש (ראובן שוורץ)

זה היה באוויר כבר תקופה ועתיד היה לקרות כבר אחרי המשחק מול חולון, אולם הוחלט לחכות בעקבות הניצחון, אך כעת, אחרי עוד תבוסה של 102:88 מול מילאנו במסגרת היורוליג הערב (רביעי), נראה שהפור נפל סופית ועודד קטש יסיים את תפקידו במכבי תל אביב.

כאמור, אחרי 3 שנים וחצי בתפקיד מאז חזר לקדנציה שנייה במועדון הצהוב, קטש אמור לסיים את התקופה בצהוב. המועמד המוביל להחליפו הוא אקס הצהובים, יאניס ספרופולוס, שאימן את הקבוצה במשך 4 שנים וסיים את תפקידו ב-2022.

קטש אימן את הקבוצה בשלוש העונות הקודמות. בעונה הראשונה שלו, מכבי סיימה במקום החמישי את העונה הסדירה ביורוליג והייתה רחוקה דקות ספורות מניצחון במשחק המכריע בסדרת רבע גמר הפלייאוף על מונאקו, מה שהיה מעניק לה עלייה לפיינל פור.

עונה לאחר מכן, הצהובים סיימו את העונה הסדירה ביורוליג במקום השביעי, גברו על בסקוניה בפליי-אין, אך שוב הפסידו 3:2 בסדרת רבע גמר הפלייאוף, הפעם לפנאתינייקוס, עם אותה פציעה משמעותית של ווייד בולדווין. בעונה שעברה הקבוצה איכזבה בענק ביורוליג וסיימה במקום ה-16.

מלבד המפעלים האירופיים, קטש הוביל בקדנציה הנוכחית את הקבוצה לזכייה בשתי אליפויות (והעפלה לסדרת הגמר בעונה שעברה, בה כזכור האליפות בוטלה), זכייה אחת בגביע המדינה ושתי זכיות בגביע ווינר. שתי האליפויות הגיעו נגד הפועל ת”א בגמר, והגביע נגד הפועל ירושלים בגמר.

