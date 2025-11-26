אחרי התבוסה: עודד קטש צפוי לסיים את תפקידו

זה היה באוויר כבר תקופה ועתיד היה לקרות כבר אחרי המשחק מול חולון, אולם הוחלט לחכות בעקבות הניצחון, אך כעת, אחרי עוד תבוסה של 102:88 מול מילאנו במסגרת היורוליג הערב (רביעי), נראה שהפור נפל סופית ועודד קטש יסיים את תפקידו במכבי תל אביב.

כאמור, אחרי 3 שנים וחצי בתפקיד מאז חזר לקדנציה שנייה במועדון הצהוב, קטש אמור לסיים את התקופה בצהוב. המועמד המוביל להחליפו הוא אקס הצהובים, יאניס ספרופולוס, שאימן את הקבוצה במשך 4 שנים וסיים את תפקידו ב-2022.

קטש אימן את הקבוצה בשלוש העונות הקודמות. בעונה הראשונה שלו, מכבי סיימה במקום החמישי את העונה הסדירה ביורוליג והייתה רחוקה דקות ספורות מניצחון במשחק המכריע בסדרת רבע גמר הפלייאוף על מונאקו, מה שהיה מעניק לה עלייה לפיינל פור.

עונה לאחר מכן, הצהובים סיימו את העונה הסדירה ביורוליג במקום השביעי, גברו על בסקוניה בפליי-אין, אך שוב הפסידו 3:2 בסדרת רבע גמר הפלייאוף, הפעם לפנאתינייקוס, עם אותה פציעה משמעותית של ווייד בולדווין. בעונה שעברה הקבוצה איכזבה בענק ביורוליג וסיימה במקום ה-16.

מלבד המפעלים האירופיים, קטש הוביל בקדנציה הנוכחית את הקבוצה לזכייה בשתי אליפויות (והעפלה לסדרת הגמר בעונה שעברה, בה כזכור האליפות בוטלה), זכייה אחת בגביע המדינה ושתי זכיות בגביע ווינר. שתי האליפויות הגיעו נגד הפועל ת”א בגמר, והגביע נגד הפועל ירושלים בגמר.